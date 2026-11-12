Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Υπερτριπλάσια χρήση της ΑΙ, χαμηλή εξοικείωση

Υπερτριπλασιάστηκε από 13% το 2024 σε 45% το 2026 το ποσοστό των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν εργαλεία ΑΙ.

Παράλληλα, όμως, δύο στους τρεις χρήστες δηλώνουν λίγο ή καθόλου εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, ενώ οι εφαρμογές της παραμένουν κυρίως στο επίπεδο της παραγωγής περιεχομένου και κειμένων.

Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από την έρευνα «Ψηφιακή Ετοιμότητα των ΜμΕ στην Ελλάδα το 2026», που εκπόνησε το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με την Telekom.

Η έρευνα, με επικεφαλής τον καθηγητή της Σχολής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας UNIC-Athens και ιδρυτή του ELTRUN/ΟΠΑ, Γιώργο Δουκίδη, αποτελεί συνέχεια αντίστοιχων ερευνών που είχαν διεξαχθεί το 2020, το 2022 και το 2024.

Η εικόνα που προκύπτει είναι διπλή: η ψηφιακή ωριμότητα των ΜμΕ ενισχύεται και η υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης επιταχύνεται, αλλά σημαντικά κενά σε γνώσεις και δεξιότητες δυσκολεύουν τη μετάβαση από την απλή χρήση εργαλείων στην αξιοποίησή τους για τον μετασχηματισμό της καθημερινής λειτουργίας μιας επιχείρησης.

Συνολικά, ο Δείκτης Ψηφιακής Ετοιμότητας των ΜμΕ αυξήθηκε κατά 9% το 2026. Το 40% των επιχειρήσεων βρίσκεται πλέον στις δύο υψηλότερες βαθμίδες του δείκτη, τις κατηγορίες «Advanced» ή «Ideal».

Τα εργαλεία

Η ταχύτερη αλλαγή καταγράφεται στη χρήση διαφόρων εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης. Το 45% των ΜμΕ δηλώνει ότι χρησιμοποιεί εργαλεία AI, έναντι 13% το 2024.

Ειδικά για την Generative AI, η χρήση φτάνει στο 42% των επιχειρήσεων. Στην κατηγορία αυτή κυριαρχεί το ChatGPT, το οποίο χρησιμοποιεί πλέον το 81% των επιχειρήσεων που αξιοποιούν Generative AI. Η πρόσβαση, ωστόσο, γίνεται κυρίως μέσα από τις δωρεάν εκδόσεις: έξι στους δέκα χρήστες παραμένουν σε αυτές.

Επίσης, το 68% όσων χρησιμοποιούν AI δηλώνει καθόλου ή λίγο εξοικειωμένο με την τεχνολογία. Δηλαδή, η εξάπλωση των εργαλείων προηγείται της εκπαίδευσης για τις δυνατότητες, τους περιορισμούς και τις ασφαλείς εφαρμογές τους.