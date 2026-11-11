Ο Παναθηναϊκός μπαίνει στη διακοπή για τις εθνικές ομάδες από την κορυφή της Super League, με 27 βαθμούς και τέσσερις περισσότερους από τον Ολυμπιακό. Το προβάδισμα μεγάλωσε με το 1-2 στο Καυτανζόγλειο, χάρη στο πέναλτι του Καλάμπρια στο 92ο λεπτό.

Η ανάπαυλα, όμως, κρατά λίγο. Από τις 22 Νοεμβρίου μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ θα δώσει εννέα αγώνες σε τρεις διοργανώσεις. Ανάμεσά τους βρίσκονται δύο ντέρμπι εκτός έδρας και τρία ευρωπαϊκά παιχνίδια.

Ημέρα προς ημέρα

Η επιστροφή στη δράση γίνεται στις 22 Νοεμβρίου στο ΟΑΚΑ, απέναντι στον ΟΦΗ. Τέσσερις ημέρες αργότερα, στις 26 Νοεμβρίου, το Τριφύλλι ταξιδεύει στη Δανία για το ματς με τη Νόρντζελαντ. Στις 29 του μήνα αγωνίζεται στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο.

Ο Δεκέμβριος ανοίγει με το ντέρμπι Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στις 2 του μήνα. Ακολουθούν η εντός έδρας αναμέτρηση με τον Αρη (6/12), το ταξίδι στη Γερμανία για τον αγώνα με τη Φράιμπουργκ (10/12) και η έξοδος στην Τούμπα απέναντι στον ΠΑΟΚ (13/12).

Οι Πράσινοι κλείνουν την ευρωπαϊκή τους χρονιά στις 17 Δεκεμβρίου με την Μπράιτον στο ΟΑΚΑ. Τρεις ημέρες αργότερα υποδέχονται τον Ηρακλή, στο τελευταίο τους παιχνίδι για το 2026. Είναι ο αντίπαλος που λύγισαν με ανατροπή πριν από τη διακοπή.

Πέντε έξοδοι και αγώνας κάθε 3-4 ημέρες.

Από τα εννέα παιχνίδια, τα πέντε είναι για το πρωτάθλημα, τα τρία για το Conference League και ένα για το Κύπελλο. Τα πέντε είναι εκτός έδρας, με αντιπάλους τη Νόρντζελαντ, τον Ατρόμητο, τον Ολυμπιακό, τη Φράιμπουργκ και τον ΠΑΟΚ. Στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός θα παίξει τέσσερις φορές, με ΟΦΗ, Αρη, Μπράιτον και Ηρακλή.

Ο ρυθμός δεν αφήνει περιθώρια. Ανάμεσα σε δύο διαδοχικούς αγώνες μεσολαβούν είτε τρεις είτε τέσσερις ημέρες, χωρίς καμία εξαίρεση. Το πιο απαιτητικό κομμάτι βρίσκεται στο μέσο του προγράμματος. Μέσα σε μία εβδομάδα η ομάδα θα παίξει με τον Αρη, θα πετάξει στη Γερμανία και θα επιστρέψει για να αγωνιστεί στη Θεσσαλονίκη με τον ΠΑΟΚ.

Στη Super League, ο Ολυμπιακός ακολουθεί τον Παναθηναϊκό με 23 βαθμούς και η ΑΕΚ με 20, έχοντας έναν αγώνα λιγότερο. Αρης και ΠΑΟΚ έχουν από 19 βαθμούς και θα βρεθούν απέναντι στους Πράσινους μέσα στον Δεκέμβριο, ο πρώτος στο ΟΑΚΑ και ο δεύτερος στην Τούμπα. Ο ΟΦΗ, πρώτος αντίπαλος μετά τη διακοπή, βρίσκεται στην έκτη θέση με 17 βαθμούς.

Τα ματς με ΟΦΗ, Ατρόμητο και Αρη κλείνουν τον πρώτο γύρο, ενώ η Τούμπα και ο Ηρακλής ανοίγουν τον δεύτερο.