Παναθηναϊκός – Ηρακλής: Απόδραση με φωνές

Ο Καλάμπρια χάρισε στον Παναθηναϊκό το 2-1 με πέναλτι στις καθυστερήσεις, με τον Ηρακλή να διαμαρτύρεται για τον καταλογισμό του και τη μη αποβολή του Αντίνο

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 με το πέναλτι του Καλάμπρια στο φινάλε και έμεινε πρωτοπόρος, ενώ ο Ηρακλής διαμαρτυρήθηκε έντονα επειδή δεν αποβλήθηκε ο Αντίνο.

Ο Παναθηναϊκός έφυγε νικητής από το Καυτανζόγλειο, για τη 10η αγωνιστική της Super League, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις καθυστερήσεις. Ο Ηρακλής πήρε το προβάδισμα με τον Μάρκες στο 17′ και ο Ντέσερς ισοφάρισε στο 56′. Ο Καλάμπρια διαμόρφωσε το τελικό σκορ με πέναλτι στο 90’+4′, το οποίο δόθηκε έπειτα από παρέμβαση του VAR. Ο αγώνας είχε και διαιτητικές αποφάσεις που προκάλεσαν αντιδράσεις, με τον Ηρακλή να ζητά την αποβολή του Αντίνο και να διαμαρτύρεται για το πέναλτι. Στις εξέδρες βρέθηκαν και πάνω από 1.000 φίλοι του Παναθηναϊκού, παρά την απαγόρευση μετακίνησης. Οι εκδρομείς από την Αθήνα πήραν εισιτήρια από τους οργανωμένους του Γηραιού, κατόπιν συνεννόησης μεταξύ τους.

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Ο Ηρακλής παρατάχθηκε με τρεις στόπερ, τον Βούρο, τον Πίνια και τον Ρος. Κράτησε τις γραμμές του κοντά και έκλεισε τους διαδρόμους προς την περιοχή του. Ο Παναθηναϊκός είχε την πρώτη ευκαιρία στο 3′, όταν ο Τεττέη πάσαρε κάθετα στον Ντέσερς, ο οποίος πλάσαρε άουτ από πλάγια θέση. Στο 5′ ο Ρος απείλησε με κεφαλιά, όμως ο Πένια μπλόκαρε.

Το γκολ ήρθε στο 17′ από εκτέλεση φάουλ. Ο Λόπεθ γέμισε και ο Βούρος εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια του Σαλάχ-Εντίν για να κάνει το γύρισμα. Ο Μάρκες έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα σε κενή εστία. Ηταν το τρίτο φετινό γκολ του Μάρκες. Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να βρει λύσεις κυρίως με σέντρες, χωρίς να δημιουργήσει καθαρές ευκαιρίες ως την ανάπαυλα.

Ενταση

Η μεγαλύτερη ευκαιρία των φιλοξενουμένων ήρθε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Ο Ταμπόρδα σέντραρε από δεξιά και ο Αθανασιάδης βγήκε και έδιωξε με τις γροθιές, βρίσκοντας την μπάλα και το κεφάλι του Τεττέη. Στη συνέχεια ο Ταμπόρδα βρέθηκε μπροστά σε κενή εστία, αλλά σούταρε άουτ.

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Ο Τεττέη διαμαρτυρήθηκε για πέναλτι, υποστηρίζοντας ότι ο τερματοφύλακας τον χτύπησε στο κεφάλι. Επειτα από έλεγχο δεν διαπιστώθηκε παράβαση. Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού και ο τερματοφύλακας του Ηρακλή ήρθαν σε λογομαχία, η οποία έληξε όταν μπήκαν στη μέση συμπαίκτες τους.

Ο Παναθηναϊκός ανέβασε την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 48′ ο Λούζα σούταρε από μακριά και ο Αθανασιάδης μπλόκαρε. Η ισοφάριση ήρθε στο 56′. Ο Κυριακόπουλος σέντραρε από αριστερά και η μπάλα κόντραρε σε αμυντικό του Ηρακλή. Ο Ντέσερς βρέθηκε μόνος απέναντι στον Αθανασιάδη, τον πέρασε και σκόραρε σε κενή εστία.

Διαμαρτυρίες για τον Αντίνο

Στο 61′ ο Αντίνο είδε κίτρινη κάρτα για σκληρό μαρκάρισμα στον Χρομάντα. Οι παίκτες του Ηρακλή ζήτησαν απευθείας αποβολή, όμως ο Αγγελος Ευαγγέλου έμεινε στην κίτρινη. Στο 63′ ο Ηρακλής έχασε μεγάλη ευκαιρία να προηγηθεί ξανά. Ο Σίλβα σούταρε σε πρώτο χρόνο πάνω στον Τεττέη και στη δεύτερη προσπάθεια έστειλε την μπάλα πάνω από την εστία. Στο 70′ ο Μπαρθένας απείλησε και ο Πένια έδιωξε σε κόρνερ.

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Στο 73′ ο Αντίνο βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο. Σε διεκδίκηση της μπάλας σήκωσε το πόδι και βρήκε στο κεφάλι παίκτη του Ηρακλή, ο οποίος είχε σκύψει. Ο διαιτητής δεν έδειξε δεύτερη κίτρινη κάρτα και ο Ηρακλής διαμαρτυρήθηκε ξανά για αποβολή.

Το πέναλτι στις καθυστερήσεις

Στο 88′ ο Κοντούρης σούταρε από καλή θέση και η μπάλα πέρασε λίγο άουτ. Η φάση που έκρινε το παιχνίδι έγινε στο 91′. Το γύρισμα του Ράστοντερ βρήκε από κοντινή απόσταση στο χέρι του Ζούλεβιτς. Ο Ευαγγέλου δεν σφύριξε αρχικά, όμως ο Τζήλος στο VAR τον κάλεσε για ανασκόπηση. Μετά τον έλεγχο της φάσης ο διαιτητής έδωσε πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού.

Στον Ηρακλή αντέδρασαν έντονα στην απόφαση. Ο Βάλτερ Ματσάρι, αντίθετος με το πέναλτι, αποχώρησε από τον πάγκο και πήρε τον δρόμο για τα αποδυτήρια πριν από τη λήξη. Ο Καλάμπρια ανέλαβε την εκτέλεση και στο 90’+4′ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 1-2.

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ΗΡΑΚΛΗΣ (Ματσάρι): Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνια, Ρος, Νανού, Σόρια (60′ Τσάκλα), Σουρλής (60′ Χρομάντα), Κράιντς, Λόπεθ (84′ Νιζέ), Σίλβα (67′ Μπαρθένας), Μάρκες (84′ Ζούλεβιτς).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Νίστρουπ): Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Βαν Ντρόνγκελεν, Σαλάχ-Εντίν (46′ Κυριακόπουλος), Καμαρά (46′ Λιβάι Γκαρσία), Λούζα, Ταμπόρδα, Αντίνο (76′ Κοντούρης), Τεττέη (76′ Τσάπρας), Ντέσερς (84′ Ράστοντερ).

Νίστρουπ: «Σταθήκαμε τυχεροί»

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ αναγνώρισε ότι ο Παναθηναϊκός είχε τη βοήθεια της τύχης για να νικήσει στη Θεσσαλονίκη:

«Ηταν η πιο κακή μας εμφάνιση από το ματς με τον Ολυμπιακό. Δεν σταματήσαμε ποτέ να παίζουμε. Η εικόνα του ματς έδειχνε πως θα πήγαινε προς την ισοπαλία όσο περνούσε η ώρα. Σταθήκαμε τυχεροί στη φάση του πέναλτι. Δεν υπάρχει αμφιβολία για το αν ήταν, είναι ξεκάθαρη η παράβαση. Δεν θέλω να ακούσω παράπονα. Καταλαβαίνω την απογοήτευση. Ακούμε πολλά τους τελευταίους τέσσερις μήνες για τις κόκκινες και τα πέναλτι. Ημασταν τυχεροί, γιατί ήταν σύμπτωση. Ηταν κακή μέρα».

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«Ολη η Ελλάδα είδε τι έγινε»

Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ηρακλής, Αριστοτέλης Περράκης, παρουσιάστηκε στη συνέντευξη Τύπου, αντί του προπονητή, Βάλτερ Ματσάρι. Ο παράγοντας του «Γηραιού» τόνισε: «Ο κ. Ματζάρι αρνείται να έρθει στη συνέντευξη Τύπου έπειτα από όλα όσα έγιναν σήμερα. Μαζί και το προπονητικό σταφ. Ως ένδειξη ευθύνης και από σεβασμό απέναντί σας (σ.σ. στα ΜΜΕ) ήρθα να κάνω αυτή τη δήλωση, ώστε να μην τιμωρηθεί η ομάδα. Οσον αφορά τις φάσεις και όλα αυτά που είδε όλη η Ελλάδα, δεν έχω να κάνω κάποιο σχόλιο. Ολα τα έδειξε η εικόνα», ανέφερε. Για τις αποφάσεις του διαιτητή ο Περράκης σχολίασε: «Είναι κάτι που δεν εξήγησε ούτε σε μας. Από σεβασμό στα ΜΜΕ ήρθα εγώ και ανέλαβα την ευθύνη».