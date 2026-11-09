Ιδρωσε αλλά τέλος καλό

Υπάρχουν κάποια παιχνίδια τα οποία κρύβουν κινδύνους και κάποια άλλα που μπορεί να στραβώσουν από μία λεπτομέρεια. Χθες η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια κλήθηκε να τα αντιμετωπίσει σχεδόν όλα μαζί.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς προερχόταν από ένα ματς με τη Ρεάλ, στο οποίο υπήρχε τεράστια καταπόνηση. Το φρεσκάρισμα της ενδεκάδας έγινε ξανά σε μικρό βαθμό, ωστόσο αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία. Είναι μία συνειδητή επιλογή του σέρβου τεχνικού.

Η ΑΕΚ μπήκε χλιαρά, αιφνιδιάστηκε, δέχθηκε και ένα γκολ από τον Λεβαδειακό σε μία εξαιρετική αντεπίθεση και κάπου εκεί άρχισαν οι… απορίες. Λες; Οι Κιτρινόμαυροι δημιουργούσαν ευκαιρίες, αλλά δεν είχαν καλή τελική πάσα ή έκαναν κακά τελειώματα. Αυτό έπρεπε να διορθώσουν.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου ο Νίκολιτς έριξε τον Γκατσίνοβιτς λόγω εμπειρίας και επιθετικότητας στο ματς, η ΑΕΚ ευτύχισε να σκοράρει μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα δύο φορές και έφερε τούμπα το ματς.

Στη συνέχεια, επειδή ήταν εμφανέστατη η καταπόνηση, παρά τις αλλαγές, η ΑΕΚ προσπάθησε να ελέγξει τον ρυθμό και την κυκλοφορία της μπάλας σε ψηλά από την περιοχή της μέτρα.Ολα έβαιναν καλώς μέχρι τη φάση της αποβολής του Μαρίν.

Με 12′ συν τις όποιες καθυστερήσεις υπήρχε χρόνος για να γίνει «ζημιά». Ομως και πάλι οι παίκτες της ΑΕΚ φέρθηκαν σχεδόν άψογα και επαγγελματικά και κράτησαν τους τρεις βαθμούς μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Αποτέλεσμα που χαρίζει ηρεμία ενόψει της συνέχειας και λόγω της διακοπής του πρωταθλήματος.

Είναι πολύ σημαντικό το ότι η ΑΕΚ έμεινε στο -7 από την κορυφή, μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στις καθυστερήσεις, διότι αυτή η διαφορά μπορεί να μειωθεί αν η ΑΕΚ κερδίσει το εξ αναβολής παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Θα πρέπει όμως να μην πετάξει άλλους βαθμούς στα ματς που βρίσκονται ενδιάμεσα.

Αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι η ΑΕΚ έκανε και ανατροπή για πρώτη φορά φέτος και δείχνει πως άφησε πίσω της την ήττα στο ντέρμπι από τον Παναθηναϊκό.