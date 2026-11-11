Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εκτιμούν ότι ο πρωθυπουργός θα επιδιώξει εκλογές αργά την άνοιξη ή στις αρχές του καλοκαιριού, με κυρίαρχη ημερομηνία τη 16η Μαΐου

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφεύγει απαντήσεις για τον εκλογικό χρόνο, κάνοντας τελευταία τον ίδιο ελιγμό: οι εκλογές δεν θα γίνουν στις 2 Μαΐου, επανέλαβε χθες.

Προφανώς η Κυριακή του Πάσχα είναι έτσι κι αλλιώς έξω από εκλογικά πλάνα, ωστόσο δεν είναι η μοναδική. Από συζητήσεις στους γαλάζιους διαδρόμους, από κυβερνητικές στοχεύσεις και από εκτιμήσεις πρωτοκλασάτων στελεχών προκύπτουν περισσότερες «καμένες» Κυριακές. Εξάλλου υπάρχουν παράμετροι που περιορίζουν και στην άνοιξη και στο καλοκαίρι την επιλογή της Κυριακής «της μιας εκλογής», κατά τη μητσοτακική γραμμή, παρότι οι σημερινοί συσχετισμοί δείχνουν προς δεύτερη αναμέτρηση.

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Εντός κυβέρνησης και κόμματος λίγοι υποψιασμένοι κρατούν πισινή για ενδεχόμενο αιφνιδιασμό των αντιπάλων, όμως συζητιούνται κυρίως ημερομηνίες από τα μέσα Μαΐου και μετά, επιβεβαιώνοντας ότι στη ΝΔ προτιμούν εκλογές «αργά» (έως πολύ αργά), ψάχνοντας αντιστάσεις στη φθορά. Ακόμα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μίλησε από το στούντιο του MegaNews 104.6 για εκλογές «που έρχονται την άνοιξη, Μάιο, όποτε είναι τέλος πάντων, Ιούνιο, όποτε επιλέξει ο Πρωθυπουργός».

Οι απριλιάτικοι στόχοι της κυβέρνησης

Το Μαξίμου δείχνει προς τη γαλάζια ομάδα ότι αντιμετωπίζει τον Απρίλιο ως μήνα τελικής διαμόρφωσης του πολιτικού κλίματος. Ως αποτέλεσμα ελάχιστοι πια αφήνουν παράθυρο αιφνιδιασμού μόνο για την Κυριακή των Βαΐων, 25 Απριλίου.

Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι τότε θα επιδιωχθούν, όχι εκλογές, αλλά τα τελευταία «δώρα», λίγες εβδομάδες αφού πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων ο αυξημένος κατώτατος μισθός. Συγκεκριμένα εκτιμούν ότι ο Μητσοτάκης θα θελήσει να περιμένει τα οριστικά στοιχεία της οικονομίας, για τελευταίες εκπλήξεις πριν φύγει ο Απρίλιος, όπως έκανε φέτος ανοίγοντας πακέτο 500 εκατ. ευρώ. Το βέβαιο είναι ότι στα υπουργικά συρτάρια υπάρχουν συγκεκριμένοι απριλιάτικοι στόχοι: στο στεγαστικό, η πρώτη εκταμίευση στο «Ανακαινίζω» για κλειστά ακίνητα και η δημοσίευση διαγωνισμού για αξιοποίηση ανενεργών στρατοπέδων.

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Στο αγροτικό, η ολοκλήρωση διαβούλευσης με τις Περιφέρειες για την ΚΑΠ 2028-2034. Στην παιδεία, η προετοιμασία του θεσμικού πλαισίου για το «εθνικό απολυτήριο», στις υποδομές οι εξελίξεις στον Flyover Θεσσαλονίκης, αν και η παράδοση πηγαίνει για Μάιο κ.ο.κ.

Τα νεοδημοκρατικά στοιχήματα πέφτουν στις Κυριακές έπειτα από την πασχαλινή περίοδο και πριν από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, με κυρίαρχη τη 16η Μαΐου. Η 23η Μαΐου έχει λιγότερες πιθανότητες, κυρίως επειδή μια νέα κάλπη θα έπεφτε στην ήδη «καμένη» από τον Μητσοτάκη 20ή Ιουνίου, καθώς πρόκειται για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Μοιραία, βγαίνουν εκτός οι Κυριακές στο διάστημα εξέτασης των βασικών μαθημάτων στις Πανελλαδικές (28 Μαΐου – 4 Ιουνίου). Υπουργοί και βουλευτές κάνουν εσχάτως ένα βήμα παρακάτω: συζητούν το διάστημα από την Κυριακή 13 Ιουνίου, παρότι μέχρι τις 15 του μήνα εξετάζονται ειδικά μαθήματα. Τον Ιούνιο, λένε οι θιασώτες της καλοκαιρινής κάλπης, θα σκληρύνουν τα διακυβεύματα ενόψει της ελληνικής προεδρίας της ΕΕ την 1η Ιουλίου και θα περάσει στους ψηφοφόρους το μήνυμα ότι η ΝΔ δεν έχει λογική δεύτερου εκλογικού γύρου. Κι αν απαιτηθεί νέα αναμέτρηση, τότε η χώρα θα έχει υπηρεσιακό πρωθυπουργό.

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«Η πολιτική καριέρα κάποτε τελειώνει»

Ο Μητσοτάκης επέμεινε στον στόχο της αυτοδύναμης τρίτης τετραετίας, κάρφωσε ως «βαλτωμένες» τις κυβερνήσεις συνεργασίας και απέρριψε σενάρια αποχώρησης πριν από τις εκλογές. «Τη στιγμή που θα τελειώσει η σταδιοδρομία μου ως πρωθυπουργός, θα τελειώσει και η κοινοβουλευτική μου διαδρομή» είπε για πρώτη φορά (συνέδριο travel.gr/Πρώτο Θέμα), με στελέχη να απορρίπτουν την ερμηνεία κάποιων ότι επρόκειτο για μπηχτή στους προκατόχους του, Αντώνη Σαμαρά, Κώστα Καραμανλή, Αλέξη Τσίπρα.

«Πρέπει να είσαι συμβιβασμένος με την ιδέα ότι η πολιτική καριέρα κάποτε τελειώνει» σχολίασε και επανέλαβε ότι με ποσοστό κάτω του 25% θα αναλάμβανε τις ευθύνες του. Απέρριψε σενάρια συνεννόησης με τα δεξιά του, άφησε αιχμή για τη συνεδριακή απόφαση του ΠΑΣΟΚ και πήρε αποστάσεις για τη φρασεολογία του Αδωνη Γεωργιάδη για τον Τσίπρα, αποφεύγοντας να τον αδειάσει απόλυτα. Χάραξε μόνο γραμμή αποφυγής προσωπικής αντιπαράθεσης: «Θα προσπαθήσω να επιβάλω στα στελέχη μας είναι να μην ασχολούμαστε με τον κ. Τσίπρα (…) Προφανώς όταν προκαλούνται θα απαντούν».