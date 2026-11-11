Εν Ταχει

Επίδομα θέρμανσης: Αιτήσεις από χθεςστο myΘέρμανση

11/11/2026, 01:00

Υπογράφει

TANEA Newsroom
1 λεπτό

Τις αιτήσεις των νοικοκυριών που δικαιούνται επίδομα θέρμανσης δέχεται από χθες η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ.

Η ενίσχυση είναι αυξημένη φέτος κατά 30% και κυμαίνεται από 100 έως 1.560 ευρώ.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 4 Δεκεμβρίου 2026 με την πληρωμή της προκαταβολής του επιδόματος να έχει «κλειδώσει» έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026.

Το επίδομα χορηγείται εφόσον πληρούνται εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Συγκεκριμένα:

  • Άγαμοι: Ετήσιο εισόδημα έως 16.000 ευρώ.
  • Έγγαμοι: Εισόδημα έως 24.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.
  • Μονογονεϊκές οικογένειες: Εισόδημα έως 29.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.
  • Ακίνητη περιουσία: Έως 200.000 ευρώ για άγαμους και έως 260.000 ευρώ για έγγαμους και μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 40.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο παιδί.

Go Deeper

επίδομα θέρμανσης

Επόμενο άρθρο

Google news

Ακολουθήστε tanea.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Σχετικά άρθρα

Τα Νεότερα

  1. Λάζαρος Τσαβδαρίδης: Τέλος από υφυπουργός Ανάπτυξης, δεκτή η παραίτηση από Μητσοτάκη
  2. Σάλος σε τηλεοπτικό κανάλι του Μαϊάμι: Οι αποκαλυπτικές φωτογραφίες παρουσιάστριας που προκάλεσαν αντιδράσεις
  3. Αρκάς: Το καυστικό σκίτσο για τη συνωμοσιολογία και την παγίδα του «τι μας κρύβουν»

Πιο Σχολιασμένα

Πιο Διαβασμένα

Περισσότερα

Οικονομία

Cookies