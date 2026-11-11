Επίδομα θέρμανσης: Αιτήσεις από χθεςστο myΘέρμανση

Τις αιτήσεις των νοικοκυριών που δικαιούνται επίδομα θέρμανσης δέχεται από χθες η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ.

Η ενίσχυση είναι αυξημένη φέτος κατά 30% και κυμαίνεται από 100 έως 1.560 ευρώ.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 4 Δεκεμβρίου 2026 με την πληρωμή της προκαταβολής του επιδόματος να έχει «κλειδώσει» έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026.

Το επίδομα χορηγείται εφόσον πληρούνται εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Συγκεκριμένα:

Άγαμοι: Ετήσιο εισόδημα έως 16.000 ευρώ.

Ετήσιο εισόδημα έως 16.000 ευρώ. Έγγαμοι: Εισόδημα έως 24.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Εισόδημα έως 24.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Μονογονεϊκές οικογένειες: Εισόδημα έως 29.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Εισόδημα έως 29.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο. Ακίνητη περιουσία: Έως 200.000 ευρώ για άγαμους και έως 260.000 ευρώ για έγγαμους και μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 40.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο παιδί.