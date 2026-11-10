Επίδομα θέρμανσης: 10 «μυστικά» για πολυκατοικίες – Στους διαχειριστές τα «κλειδιά» του επιδόματος, τι ισχύει για ενοίκους

Τι ισχύει σε περίπτωση αλλαγής διαχειριστή. Τι δηλώνουν οι διαχειριστές στην πλατφόρμα myΘέρμανση. Πότε ενεργοποιείται η δυνατότητα πληρωμής. Τι ισχύει σε περίπτωση που κάθε διαμέρισμα έχει το δικό του καυστήρα.

Στις πολυκατοικίες, οι διαχειριστές ή οι εταιρείες διαχείρισης κρατούν τα «κλειδιά» που ανοίγουν την «πόρτα» του επιδόματος θέρμανσης στους ενοίκους της πολυκατοικίας.

Αναλαμβάνουν να τρέξουν τη διαδικασία για να λάβουν την ενίσχυση οι ένοικοι που πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

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Φέτος, οι αιτήσεις υποβάλλονται έως και 4 Δεκεμβρίου 2026 ενώ η προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης θα πληρωθεί πριν τα Χριστούγεννα έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026. Το ποσό της προκαταβολής θα είναι αυξημένο κατά 30% όπως και το ποσό του επιδόματος θέρμανσης το οποίο θα καταβληθεί σε περίπου 1,2 εκατ. νοικοκυριά και κυμαίνεται από 100 έως 1.560 ευρώ ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου και την περιοχή που βρίσκεται η κύρια κατοικία του.

Στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, οι διαχειριστές πολυκατοικιών είναι υποχρεωτικό να δηλώσουν τα χιλιοστά συμμετοχής σε δαπάνες θέρμανσης για όλα τα διαμερίσματα μιας πολυκατοικίας για να δημιουργηθεί η συνολική εικόνα της (ανοικτά/κλειστά τα οποία ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Η κατανομή θα πρέπει να ισχύει για όλο το χρόνο ενώ το σύνολο των χιλιοστών των διαμερισμάτων πρέπει να είναι 1000, ώστε να μπορεί να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα πληρωμής.

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Ειδικότερα διαχειριστές και ένοικοι πολυκατοικιών θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1. Οι διαχειριστές ή οι εκπρόσωποι των πολυκατοικιών ή οι εταιρείες διαχείρισης πολυκατοικιών, δηλώνουν στο myΘέρμανση τα ακόλουθα στοιχεία:

τον ΑΦΜ του διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρείας διαχείρισης της πολυκατοικίας,

τον Α.Φ.Μ. της πολυκατοικίας εφόσον υπάρχει,

τον αριθμό της κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή μιας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που αντιστοιχεί στην πολυκατοικία,

τα χιλιοστά συμμετοχής των διαμερισμάτων στις δαπάνες θέρμανσης,

το ονοματεπώνυμο των φυσικών προσώπων που διαμένουν στα διαμερίσματα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική στέγη.

2. Αν δεν υπάρχει διαχειριστής, πρέπει οι ένοικοι/ιδιοκτήτες να συμφωνήσουν ποιος θα αναλάβει τον ρόλο του, ώστε να δημιουργήσει στην πλατφόρμα myΘέρμανση το προφίλ της πολυκατοικίας. Αν δεν υπάρχει κοινόχρηστη παροχή ρεύματος, πρέπει να οριστεί ποιας παροχής ρεύματος (συνήθως του διαχειριστή/εκπροσώπου) θα χρησιμοποιηθεί για το προφίλ της πολυκατοικίας.

3. Στα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης τα στοιχεία ΑΦΜ και αριθμός κοινόχρηστης παροχής ρεύματος θα πρέπει να ταυτίζονται με αυτά τα οποία υπάρχουν στη Διαχείριση Χιλιοστών Θέρμανσης.

4. Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί ΑΦΜ για την πολυκατοικία θα πρέπει και τα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης να εκδίδονται σε αυτόν. Θα πρέπει να έχει οριστεί ΑΦΜ πολυκατοικίας στα προφίλ, επιλέγοντας τον σχετικό σύνδεσμο «Ορισμός ΑΦΜ». Προσοχή! Ακόμη και στην περίπτωση που έχει οριστεί ΑΦΜ πολυκατοικίας, στις αιτήσεις των ενοίκων θα αναγράφεται ο ΑΦΜ διαχειριστή/εκπροσώπου.

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5. Σε περίπτωση αλλαγής διαχειριστή, θα πρέπει να δημιουργηθεί νέο προφίλ πολυκατοικίας από τον νέο διαχειριστή. Οι ένοικοι/ιδιοκτήτες θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο νέο προφίλ που δημιουργήθηκε με τον ΑΦΜ του νέου διαχειριστή. Ο νέος διαχειριστής δεν πρέπει να ξεχάσει να ενεργοποιήσει τη δυνατότητα πληρωμής καθώς πρόκειται για νέο προφίλ. ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν αλλάξει ο διαχειριστής μετά την ημερομηνία όπου λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, δηλαδή μετά τις 4 Δεκεμβρίου 2026, τότε όποιες αγορές πετρελαίου θέρμανσης πραγματοποιηθούν έως και την 31η Μαρτίου 2027 θα πρέπει να εκδοθούν στον ΑΦΜ του προηγούμενου διαχειριστή, διαφορετικά δεν θα προκύψει διασταύρωση.

6. Μέχρι να γίνει η ενεργοποίηση της πληρωμής για την πολυκατοικία, μπορεί να γίνει αλλαγή σε οποιοδήποτε στοιχείο της πολυκατοικίας. Δεν μπορεί να γίνει αλλαγή στοιχείων μετά την ενεργοποίηση.

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7. Τα ονόματα είναι ενδεικτικά και δεν επηρεάζουν την αίτηση. Σε περίπτωση που στο προφίλ πολυκατοικίας εμφανίζονται τα ονόματα προηγούμενων ενοίκων, τότε ο διαχειριστής θα πρέπει να ενημερώσει τον νέο ένοικο (αν αυτός επιθυμεί να υποβάλλει αίτηση) σχετικά με τον αριθμό του διαμερίσματος που θα πρέπει να επιλέξει στο προφίλ της πολυκατοικίας (ας αναγράφει το ονοματεπώνυμο του προηγούμενου ενοίκου).

8. Αν δεν υπάρχει διαχειριστής στην πολυκατοικία ή δεν υπάρχει αριθμός κοινόχρηστης παροχής ρεύματος (μετρητής) στην πολυκατοικία θα πρέπει να συμφωνηθεί με όλους τους ενοίκους/ιδιοκτήτες ποιος θα «αναλάβει» το ρόλο του διαχειριστή ώστε να δημιουργήσει μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση, το προφίλ της πολυκατοικίας με τα διαμερίσματα, τα χιλιοστά θέρμανσης κ.λπ..

9. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κοινόχρηστη παροχή ρεύματος, θα πρέπει να συμφωνηθεί με όλους τους ενοίκους/ιδιοκτήτες, ποιού ο αριθμός παροχής ρεύματος (συνήθως του διαχειριστή/εκπροσώπου) θα «παίξει» τον ρόλο της κοινόχρηστης παροχής ώστε να δηλωθεί στο προφίλ της πολυκατοικίας.

10. Σε πολυκατοικία που το κάθε διαμέρισμα έχει δικό του καυστήρα ο κάθε ένοικος/ιδιοκτήτης πρέπει να κάνει αίτηση ως κάτοικος μονοκατοικίας και να προμηθευτείτε το είδος καυσίμου θέρμανσης με διαφορετικά παραστατικά αγοράς.