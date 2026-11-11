Το νέο ηλεκτρικό μοντέλο της γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας αναμένεται να βγει στην παραγωγή έως το 2028 με μήκος 3,7 μέτρα και στόχο την προσιτή τιμή.

H Citroen «πάτησε» στη γνώριμη συνταγή επαναφοράς από το παρελθόν, επιτυχημένων συνταγών, όπως του νέου 2CV που θα ξυπνήσει μνήμες και θα τονώσει το ενδιαφέρον των αγοραστών που είχαν οικονομικό περιορισμό στην αγορά αυτοκινήτου. Το 2CV παρουσιάστηκε στο Παρίσι, έλαμψε στην πόλη του φωτός – έως και ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αναφέρθηκε στο λανσάρισμα των νέων, μικρών μοντέλων – και περιμένει το πράσινο φως, ώστε η κόνσεπτ εκδοχή να μπει στην παραγωγή. Ίσως η πρώτη γεύση να μην απέχει και πολύ από την έκδοση παραγωγής.

Πάντως, η μεγάλη αναμονή φαίνεται ότι άξιζε και ιδίως τα μηνύματα που πήραν όσοι παρευρέθηκαν στην επίσημη πρεμιέρα του. Το πρώτο και πιο σημαντικό, ότι είναι ηλεκτρικό, ταμένο στη νέα εποχή ώστε να προσφέρει οικονομικές διαδρομές εντός της πόλης, εκεί όπου θα είναι και το πεδίο δράσης του. Το δεύτερο θα έχει βγει στην παραγωγή έως το 2028.

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Η Citroen παρόλο που δεν δίνει πολλές τεχνικές λεπτομέρειες για το νέο της μοντέλο αναφέρει ότι θα έχει μήκος 3,7 μέτρα, ώστε η νέα γενιά του 2CV να είναι μικρότερη από την αρχική. «Με το 2 CV Concept, φέρνουμε αυτό το πνεύμα στον σημερινό κόσμο για να κάνουμε την ηλεκτρική κινητικότητα απλούστερη, πιο ανθρώπινη και πιο επιθυμητή. Ο κόσμος έχει αλλάξει. Αλλά η ιδέα παραμένει η ίδια: να κάνουμε τη ζωή πιο όμορφη με τη Citroën.» ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Citroën.

Μετά το Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού 2026 το 2 CV θα φέρει φωτιές στον ανταγωνισμό, μιας και η γαλλική φίρμα έχει και ένα άλλο μεγάλο ατού. Να κοστίζει περίπου 15.000 ευρώ. Επίσης, θα συμμορφώνεται με το μελλοντικό ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο E-Car ( το συγκεκριμένο πλαίσιο του νέου ευρωπαϊκού προγράμματος «E-car», στοχεύει στη δημιουργία πιο προσιτών EV για την ευρωπαϊκή αγορά.)

Θα κατασκευάζεται στην Ευρώπη, οπότε αναμονή για το μικρό, γαλλικό, ρετρό μοντέλο που θα πειράξει σίγουρα την ησυχία των Κινέζων.