«Φρένο» σε ελέγχους για παλιές υποθέσεις

«Χειρόφρενο» στους φορολογικούς ελέγχους για παλιές υποθέσεις φοροδιαφυγής τραβάει η ΑΑΔΕ μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε αντισυνταγματική τη δεκαετή παραγραφή για τα έτη 2012-2017.

Με εγκύκλιο του Γιώργου Πιτσιλή οι ελεγκτικές υπηρεσίες καλούνται να κλείσουν και να βάλουν στο αρχείο εκκρεμείς υποθέσεις για τις οποίες έχει συμπληρωθεί η πενταετία χωρίς να εκδώσουν ή να κοινοποιήσουν νέες πράξεις καταλογισμού φόρων και προστίμων με βάση τη διάταξη που κρίθηκε αντισυνταγματική.

Οι φορολογούμενοι θα ενημερώνονται με email για την περάτωση του ελέγχου τους. Ωστόσο, η παραγραφή δεν σημαίνει ότι σβήνουν αυτομάτως τα χρέη ή ότι οι εμπλεκόμενοι απαλλάσσονται από ποινικές ευθύνες.

Όσοι έχουν ήδη επιβαρυνθεί με φόρους και πρόστιμα θα πρέπει να πετύχουν την ακύρωση ή τροποποίηση των σχετικών πράξεων μέσω της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή των διοικητικών δικαστηρίων προκειμένου να διαγραφούν οι οφειλές ή να επιστραφούν ποσά που έχουν καταβληθεί. Παράλληλα, οι μηνυτήριες αναφορές για φοροδιαφυγή εξακολουθούν να διαβιβάζονται στον εισαγγελέα.

Προνομιακός εταίρος

Σήμερα το βράδυ αναμένεται στην Αθήνα ο αναπληρωτής υπουργός Ευρωπαϊκών και Εξωτερικών Υποθέσεων της Γαλλίας, αρμόδιος για τις εμπορικές σχέσεις, Νικολά Φορισιέ.

Ο Φορισιέ θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με τον υφυπουργό Ενέργειας Νίκο Τσάφο, με τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο της Motor Oil Γιάννη Κοσμαδάκη, με τον διευθύνοντα σύμβουλο της HELLENiQ ENERGY Ανδρέα Σιάμισιη, καθώς και με εκπροσώπους της γαλλικής επιχειρηματικής κοινότητας στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συζητήσεις έχουν ως στόχο τη σύναψη αμοιβαία επωφελών συμφωνιών που θα καταστήσουν την Ελλάδα «προνομιακό εταίρο» της Γαλλίας σε ό,τι αφορά τη διύλιση πετρελαιοειδών, στο πλαίσιο της σημερινής ενεργειακής κρίσης και της απελευθέρωσης αποθεμάτων των χωρών της G7.

Στο προεδρείο του ΟΟΣΑ

Η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου επανεξελέγη μέλος του Προεδρείου της Επιτροπής για την Εταιρική Διακυβέρνηση του ΟΟΣΑ για το έτος 2027. Η Λαζαράκου, που συμμετέχει στο Προεδρείο της Επιτροπής από το 2023, δήλωσε: «Η επανεκλογή μου συνιστά αναγνώριση της ενεργού συμμετοχής της ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στον διεθνή διάλογο και στην προώθηση υψηλών προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης. Η εφαρμογή των Αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης των G20/ΟΟΣΑ αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη διαφάνεια, τη λογοδοσία των διοικήσεων και την προστασία των επενδυτών».

Στήριξη σε μητέρες που εργάζονται

Μετά την επιστολή του διευθύνοντος συμβούλου Φωκίωνα Καραβία για την αύξηση κατά 5% και 10% στους μισθούς των εργαζόμενων μητέρων της Eurobank, η τράπεζα παρουσίασε πρόσθετες δράσεις στήριξης για τη συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της τράπεζας για την ενίσχυση των οικογενειών της Ελλάδας.

Μεταξύ αυτών, συγκαταλέγονται ατομικό career coaching, μηνιαίες διαδικτυακές συναντήσεις με ειδικούς και πρόσβαση σε ψηφιακή πλατφόρμα για θέματα γονεϊκότητας.

Αυξημένες ασφαλίσεις

Αύξηση 6% καταγράφηκε στον αριθμό των ασφαλισμένων κατοικιών το 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας (ΕΑΕΕ). Τα ασφαλισμένα σπίτια έφτασαν τα 1.240.104 στα τέλη του 2025, από 1.169.923 έναν χρόνο νωρίτερα.

Πάντως, το 2025 ήταν πολύ καλύτερο από το 2024 σε ό,τι αφορά τον αριθμό των καταγεγραμμένων ζημιών σε σπίτια – ανήλθαν σε 7.582 έναντι 12.787 την προηγούμενη χρονιά. Οι αποζημιώσεις από τις ασφαλιστικές ήταν επίσης μειωμένες, λίγο κάτω από τα 17 εκατ. ευρώ, έναντι περίπου 31 εκατ. ευρώ το 2024.

Όμιλος AKTOR: Ολυμπιακή Παιδεία

Την έναρξη της χορηγικής τους συνεργασίας ανακοίνωσαν ο Ομιλος AKTOR και η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία (ΔΟΑ), με στόχο την προώθηση της Ολυμπιακής Παιδείας και των αξιών του ολυμπισμού. Η συνεργασία περιλαμβάνει τη στήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων της ΔΟΑ, καθώς και την αναβάθμιση και συντήρηση των εγκαταστάσεών της στην Αρχαία Ολυμπία.

«Η συνεργασία μας με τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία έχει ιδιαίτερη συμβολική αλλά και ουσιαστική σημασία, καθώς μας επιτρέπει να στηρίξουμε την Ολυμπιακή Παιδεία και το έργο ενός θεσμού με διεθνή ακτινοβολία», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AKTOR Αλέξανδρος Εξάρχου.

Νέο πρόγραμμα ΔΥΠΑ για ανέργους

Ξεκίνησε χτες η υποβολή αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα επιδότησης της απασχόλησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), το οποίο προβλέπει τη δημιουργία 27.494 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης για ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω.

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 279,6 εκατ. ευρώ, προσφέρει στις επιχειρήσεις επιχορήγηση που μπορεί να φτάσει τα 984,75 ευρώ τον μήνα και συνολικά τα 11.817 ευρώ για κάθε νέα πρόσληψη, με διάρκεια ενίσχυσης 12 μηνών.

Σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες παρεμβάσεις επιδοτούμενης απασχόλησης της Υπηρεσίας, με πανελλαδική εφαρμογή.