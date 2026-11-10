Ο Βαλέρι βλέπει τα λάθη και ο Λανουά απειλεί πως θα φύγει!

Οταν ορισμένοι επισημαίνουν τα κακώς κείμενα της ελληνικής διαιτησίας, μόνο τρελοί δεν είναι. Και όταν ομάδες βγάζουν ανακοινώσεις ακόμη και κατά τη διάρκεια των αγώνων, δεν θέλουν να… πάρουν το επόμενο σφύριγμα. Κάτι βλέπουν. Κάτι γίνεται. Κάτι τους «πονά».

Χθες, ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ, ο Πάολο Βαλέρι, αποφάσισε να βγει μπροστά. Γιατί πολύ απλά εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα ο Στεφάν Λανουά αποφάσισε να κόψει την ανάλυση των φάσεων.

Προτιμά τη σιωπή γιατί εκτιμά πως όταν λέει τι συνέβη, τότε η ατμόσφαιρα δυναμιτίζεται; Και είναι σωστότερο να αφήνει τους πάντες στο σκοτάδι ή να πετά την μπάλα στην εξέδρα όπως κάνουν και πολλοί που βλέπουν μόνο όσα θέλουν;

Δεν μπορεί κάποιος να μην αντιλήφθηκε το πόσο επικίνδυνα σήκωσε το πόδι του ψηλά και σε πρόσωπο αντιπάλου ο Αντίνο. Σκεφθείτε ότι το καμπανάκι του συναγερμού χτύπησε και για τον Νίστρουπ, τον κόουτς που μέσα σε ένα τρίλεπτο άλλαξε τον Αργεντινό.

Ούτε είναι φυσιολογικό μια φάση να δίνεται με τέτοια ευκολία πέναλτι κι ας πέρασε ένα τετράλεπτο για να αποφασίσουν τι συνέβη στη Νέα Φιλαδέλφεια, οι Μόσχου και Κουμπαράκης.

Αν περνά τόσος χρόνος, απλά δεν έχουμε ξεκάθαρη φάση. Διότι το πέναλτι είναι πολύ σκληρή τιμωρία και πρέπει κάποιος να είναι σίγουρος στο 100%.

Ο Βαλέρι χθες ήταν ξεκάθαρος μιλώντας στο σεμινάριο της ΚΕΔ. Λάθη σε ματς που σφύριζαν ο καλύτερος (για τον Λανουά) ρέφερι, ο Ευαγγέλου και ο νέος διεθνής, το πουλέν της ΚΕΔ θα μπορούσε να ειπωθεί, ο Μόσχου.

Οταν, όμως, κάνουν τέτοια σφάλματα διαιτητές από το «πάνω ράφι», σε τι συμπέρασμα καταλήγουμε; Πολύ απλά ότι ταλέντο στην εγχώρια διαιτησία δεν υπάρχει. Αφήστε και πως στην εποχή του «ηλεκτρονικού διαιτητή» τέτοια λάθη προφανώς και… απαγορεύονται!

«Εχω έρθει στην Ελλάδα με σκοπό να βοηθήσω στη βελτίωσή σας. Ομως, αν δεν βελτιωθείτε, δεν υπάρχει λόγος να μένω, θα φύγω και θα γυρίσω στη Γαλλία.

Στόχος μου ήταν να επιστρέψετε στα ντέρμπι της Super League, να σφυρίζουν έλληνες διαιτητές. Για αυτό ήρθα. Ομως, δεν βλέπω βήματα προόδου.

Αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από δική σας απόδοση. Το εύκολο είναι να σας λέω “μπράβο” και εσείς να λέτε τι γλυκός είναι ο Στεφάν. Ομως, αυτό δεν είναι σωστό και είναι σίγουρο ότι δεν θα συμβάλει στη βελτίωσή σας», είπε μεταξύ άλλων στους διαιτητές ο πρόεδρος της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά.

Συμπέρασμα: ο Ιταλός κάνει κριτική και επισημαίνει λάθη και ο Γάλλος απειλεί πως θα φύγει. Αλλά το μείζον είναι πως οι διαιτητές συνεχίζουν τα πολλά λάθη στους αγώνες!