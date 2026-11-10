Η καυστική ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ για τη διαιτησία με τον Λεβαδειακό

Η ΠΑΕ ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση αναφορικά με τη διαιτησία του αγώνα με τον Λεβαδειακό για τη 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League, επισημαίνοντας πως η διαιτητική ομάδα της αναμέτρησης δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, αλλά τονίζεται από την πλευρά της «Ένωσης» ότι η παρέμβαση του VAR διόρθωσε αποφάσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

«Η ΑΕΚ επέλεξε συνειδητά να μη τοποθετηθεί μετά τον αγώνα με τον Λεβαδειακό. Η ΑΕΚ δεν έχει σκοπό να τροφοδοτεί τεχνητές εντάσεις.

Αλλά με όσα συμβαίνουν το τελευταίο 48ωρο δεν μπορεί να μη τοποθετηθεί, απέναντι σε όσους έχουν μετατρέψει την προπαγάνδα σε επάγγελμα και την υποτιθέμενη αντικειμενικότητα σε προκάλυμμα των γνωστών επαγγελματικών εξαρτήσεών τους από άλλες ομάδες.

Η διαιτησία δε στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, παρά το γεγονός πως πιστεύουμε ότι δεν είχε κακές προθέσεις. Το VAR διόρθωσε αποφάσεις, όπως ακριβώς οφείλει.

Από την επιλεκτική αγανάκτηση, βέβαια, απουσιάζει η μη αποβολή ποδοσφαιριστή του Λεβαδειακού, για αντιαθλητικό περιστατικό που συνέβη στο κέντρο του γηπέδου, κυριολεκτικά μπροστά στα μάτια του διαιτητή.

Ο κόσμος πλέον βλέπει καθαρά και αντιλαμβάνεται πολύ περισσότερα απ’ όσα χωρά ο μικρόκοσμος της εξαρτημένης σκέψης τους. Γι’ αυτό και καταλήγουν να γελοιοποιούνται».