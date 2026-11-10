Σταδιακή επαναλειτουργία για την Pizza Fan – Αγωνία για 4.000 εργαζόμενους

Τη σταδιακή επανεκκίνηση των καταστημάτων της Pizza Fan ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατών Επισιτισμού, Γιώργος Χοτζόγλου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα πρώτα σημεία πώλησης αναμένεται να ανοίξουν την Τετάρτη, ενώ η πλήρης επαναλειτουργία του δικτύου franchise εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο.

Η εκπροσώπηση των εργαζομένων θέτει ως απαράβατο όρο για την επιστροφή στο πόστο τους τη διασφάλιση όλων των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Ο κ. Χοτζόγλου, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio. υπογράμμισε την ανάγκη να μετατραπούν οι συμβάσεις σε πλήρους απασχόλησης και να τηρείται αυστηρά η ψηφιακή κάρτα εργασίας, ώστε να αποτυπώνεται το πραγματικό ωράριο και να εξαλειφθούν φαινόμενα εικονικής ή υποδηλωμένης εργασίας.

Την ίδια στιγμή, σοβαρή αβεβαιότητα επικρατεί για περισσότερους από 4.000 εργαζόμενους που απασχολούνται σε άλλες εταιρείες του ίδιου επιχειρηματικού ομίλου, στον οποίο ανήκει και η αλυσίδα «Το Χωριάτικο», καθώς και πλήθος εποχικών επιχειρήσεων όπως beach bar και νυχτερινά κέντρα.

Η δέσμευση των εταιρικών λογαριασμών και η απουσία διοικητικών εκπροσώπων λόγω των προσωρινών κρατήσεων έχουν προκαλέσει παράλυση, με αποτέλεσμα να μην εκδίδονται τα απαραίτητα έγγραφα απολύσεων. Αυτό έχει ως συνέπεια οι εποχικά απασχολούμενοι να αδυνατούν να εγγραφούν στη ΔΥΠΑ και να λάβουν το ταμείο ανεργίας.

Η νομική ομάδα της Ομοσπονδίας και της ΓΣΕΕ βρίσκεται στο πλευρό των πληγέντων εργαζομένων, παρέχοντας κατευθύνσεις για τις επόμενες νομικές κινήσεις.