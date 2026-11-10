Νίκη με καμπανάκι

Ο Νίστρουπ χαρακτήρισε το 2-1 επί του Ηρακλή το σημαντικότερο φετινό αποτέλεσμα αλλά έστειλε και μήνυμα για την εμφάνιση

Η ανατροπή κόντρα στον Ηρακλή άφησε στον Τζέικομπ Νίστρουπ ανάμεικτα συναισθήματα και ο δανός τεχνικός δεν τα έκρυψε από τους ποδοσφαιριστές του. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά το 2-1 στο Καυτανζόγλειο μίλησε στα αποδυτήρια με ειλικρίνεια και δεν τους χάρισε τίποτα λόγω του αποτελέσματος.

«Πετύχαμε την πιο σημαντική νίκη μας μέχρι σήμερα», είπε στην ομάδα. Για τον 38χρονο προπονητή, η αξία του διπλού βρίσκεται στον τρόπο που ήρθε.

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Ο Ηρακλής ήταν καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο και προηγήθηκε, όμως ο Παναθηναϊκός γύρισε το ματς στο δεύτερο μέρος με τα γκολ του Ντέσερς και του Καλάμπρια. «Η ανατροπή είναι που μεγαλώνει την αξία της νίκης μας. Δεν είχαμε γυρίσει άλλο παιχνίδι φέτος και ήθελα να δω πώς θα αντιδράσετε», εξήγησε στους παίκτες.

Ο Νίστρουπ πρόσθεσε ότι η αντίδραση δεν τον ικανοποίησε από πλευράς απόδοσης.

Ξεκαθάρισε ότι, με εξαίρεση το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, η ομάδα έπαιξε στη Θεσσαλονίκη το χειρότερο παιχνίδι της σεζόν. Γι’ αυτό θεωρεί ότι το Τριφύλλι είχε την τύχη με το μέρος του όταν βρήκε το γκολ της νίκης στις καθυστερήσεις.

Ο τεχνικός των Πράσινων έμεινε δυσαρεστημένος με το παιχνίδι της ομάδας και με την έλλειψη συγκέντρωσης.

Χάρηκε όμως με τη νοοτροπία των παικτών, που αρνήθηκαν να δεχτούν την ήττα και κυνήγησαν το αποτέλεσμα μέχρι το τέλος. Στα αποδυτήρια δεν μπήκε σε λεπτομέρειες για τα λάθη. Θα συζητήσει την ανάλυση του αγώνα με τους παίκτες κατά τη διακοπή, με αναλυτικές συναντήσεις και τη βοήθεια του βίντεο.

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Σούπερ ο πρώτος κύκλος

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ φτάνει στη διακοπή του Νοεμβρίου με τον Παναθηναϊκό πρώτο στο πρωτάθλημα και με μία μόνο ήττα σε 22 επίσημα παιχνίδια.

Ο δανός προπονητής ανέλαβε στα τέλη Μαΐου και μέσα σε πέντε μήνες έφτιαξε μια ομάδα που κερδίζει σχεδόν κάθε εβδομάδα, σε όποια διοργάνωση κι αν αγωνίζεται.

Στη Super League το Τριφύλλι μετράει εννέα νίκες σε δέκα αγωνιστικές και 27 βαθμούς, τέσσερις περισσότερους από τον δεύτερο Ολυμπιακό. Η μοναδική ήττα της σεζόν ήρθε στο ντέρμπι του Οκτωβρίου στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με 1-0. Η ομάδα έχει πετύχει 22 γκολ και έχει δεχτεί μόλις πέντε.

Στην Ευρώπη ο Παναθηναϊκός πέρασε τρεις προκριματικούς γύρους του Κόνφερενς Λιγκ χωρίς ήττα, απέναντι σε Πακς, ΤΣΣΚΑ 1948 και Χράντετς Κράλοβε.

Στη φάση πρωταθλήματος έχει τρεις νίκες σε τρία ματς: 2-1 επί της Μπόρατς, 5-1 επί της Καϊράτ στο Αλμάτι και 2-1 επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

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Του απομένουν τα εκτός έδρας παιχνίδια με τη Νόρντζελαντ και τη Φράιμπουργκ και το εντός έδρας με την Μπράιτον.

Στο Κύπελλο οι Πράσινοι έχουν επίσης τρεις νίκες σε τρία παιχνίδια, με γκολ 5-1. Στις 2 Δεκεμβρίου παίζουν με τον Ολυμπιακό στην τελευταία αγωνιστική της φάσης πρωταθλήματος, με στόχο μία από τις τέσσερις πρώτες θέσεις, που δίνουν απευθείας πρόκριση στους προημιτελικούς.

Ο Σαντίνο Αντίνο συμπλήρωσε κίτρινες κάρτες και θα εκτίσει την ποινή του στο Περιστέρι, στον αγώνα με τον Ατρόμητο τη 12η αγωνιστική.