Ο απολογισμός μιας Οδύσσειας

Οσα έκανε ο Ολυμπιακός στον πόλεμο των (κάθε) 74 ωρών, η απώλεια με τον ΠΑΟΚ και ο «νόμος του Μέρφι». Το μήνυμα που έστειλε ο Ιμανόλ χθες από Ρέντη και ο τραυματισμός του Εσε που επιστρέφει το... 2027

Ο μύθος λέει πως η πρώτη «δημοσίευση» για τον περίφημο νόμο του – αμερικανού ναυπηγού – Εντουαρντ Μέρφι συνέβη σε ένα βιβλίο με κύριο θέμα την Ορειβασία: «The Butcher: The Ascent of Yerupaja» ήταν ο τίτλος του φέροντας την υπογραφή του αμερικανού δημοσιογράφου και συγγραφέα Τζον Σακ: «Αν κάτι μπορεί να πάει στραβά, όλα θα πάνε στραβά».

Και ήταν 1952. Και είναι 2026 και έχει ακόμη εκείνη την (κλισέ αλλά και…) μαγική ικανότητα να μπορεί καμιά φορά με μόλις δέκα λέξεις να πει τα πάντα.

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Σκέφτεσαι για παράδειγμα την τελευταία εικόνα του Ολυμπιακού, βράδυ Κυριακής, πριν μπει στα πιτς του Νοέμβρη και νιώθεις πως καλύτερη περιγραφή δεν υπάρχει για το γκρουπ του Ιμανόλ που τελευταία στροφή της δράσης πριν από την εθνική διακοπή είδε τον Μέρφι να… σουλατσάρει στο «Καραϊσκάκης»: Ενα τραγικό λάθος από τον Στεφάν Ορτέγκα και τον Ναΐρ Τικνιζάν που έδωσαν το δικαίωμα στον ΠΑΟΚ να ισοφαρίσει (1-1).

Δύο χαμένοι βαθμοί που σε συνδυασμό με την «ανατροπή» του Παναθηναϊκού (αλήθεια ακούσατε τι είπε η ΚΕΔ χθες για τη μη αποβολή του Σαντίνο Αντίνο στο 73΄) επί του Ηρακλή άνοιξαν την ψαλίδα στο μείον τέσσερα από την κορυφή.

Και μέσα σε όλα η επιβεβαίωση πως ο Σαντιάγκο Εσε υπέστη κάκωση (έσω πλαγίου) συνδέσμου που μάλλον τον κρατά νοκάουτ ως το τέλος του 2026! «Αν κάτι μπορεί να πάει στραβά, όλα θα πάνε στραβά».

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Τι πέρασε

Ηταν (μόνο) θέμα ατυχίας ο τρόπος που ο Ολυμπιακός σπατάλησε τις πιθανότητες για το τρίποντο της Κυριακής; Ηταν απλά ένα λάθος της άμυνας; Οχι. Ηταν και άλλα πολλά.

Με πρώτο και καλύτερο το αυτονόητο: Εννέα ματς, σε τρεις διοργανώσεις και συνολικά 28 βράδια δεν είναι απλά μπελάς. Είναι μια μικρή ποδοσφαιρική εξόντωση.

Ματς κάθε 74 ώρες ή απλώς: η διαδρομή που χρειάστηκε να καλύψει ο Ολυμπιακός του Ιμανόλ Αλγουαθίλ από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ως εκείνο με τον ΠΑΟΚ στο διάστημα 11 Οκτώβρη με 8 Νοέμβρη.

Δύο ντέρμπι, δύο ταξίδια στη Γαλλία (Μαρσέιγ, Ρεν), η νίκη στις καθυστερήσεις εκτός με τη Κηφισιά, το «εκτός» στο Αγρίνιο και το εντός με τη Σπάρτα Πράγας.

Και όλα αυτά με ένα γκρουπ των 17 μεταγραφών και ενός προπονητή που έπιασε δουλειά 10 Σεπτέμβρη. Δεν είναι δικαιολογίες. Είναι η πολύ δύσκολη κατάσταση που καλούνται να διαχειριστούν οι Ερυθρόλευκοι. Μια μόνιμη άσκηση υπομονής.

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Αλλη ένταση

Με την ευκαιρία: Αν θυμηθείς τον τρόπο που οι Ερυθρόλευκοι μπήκαν να παίξουν στο αντάμωμα των αιωνίων και την προχθεσινή τους αφετηρία, ενδεχομένως έχεις την πιο πειστική απάντηση για το πώς αναπάντεχα βρέθηκαν οι «χαμένοι» της 10ης στροφής της Super League.

Στο μείον τέσσερα από την κορυφή. Δεν ήταν θέμα επιθυμίας. Η αίσθηση που έδωσαν ήταν ότι δεν έφτασαν οι δυνάμεις τους για να βγάλουν την ίδια ένταση.

Και ας έκανε μια «ντρίμπλα» rotation μεσοβδόμαδα στη Βρετάνη ο Ιμανόλ. Δεν του βγήκε του Βάσκου, ο οποίος πάντως χθες στου Ρέντη δεν έδειξε να έχει χάσει την αισιοδοξία του.

«Κάναμε μια σπουδαία προσπάθεια όλο αυτό το διάστημα. Είμαστε έντεκα ματς αήττητοι. Δουλέψαμε καλά στην προηγούμενη διακοπή των εθνικών ομάδων και μας ωφέλησε.

Πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε το ίδιο. Εχει δρόμο μπροστά. Είμαστε τέσσερις βαθμούς από την κορυφή, αλλά έχουμε και την ποιότητα και το υλικό για να επιστρέψουμε», υποστήριξε μιλώντας στους ποδοσφαιριστές.

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Διεθνείς και Εσε

Πόσους δεν θα έχει στη διάθεσή του αυτόν τον καιρό; Εντεκα διεθνείς, δώδεκα με τον τραυματία Εσε. Με την Εθνική Ελλάδας, για τα ματς με Σερβία και Ολλανδία, ο Παναγιώτης Ρέτσος και ο Μανώλης Σάλιακας.

Ο Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς με την Εθνική Βοσνίας. Ο Ναΐρ Τικνιζάν έχει υποχρεώσεις με την Αρμενία, ο Μάρκους Πέντερσεν με τη Νορβηγία και ο Μπάλσα Πόποβιτς με το Μαυροβούνιο.

Ο Ρέμο Φρόιλερ είναι βασικός και αναντικατάστατος στην Ελβετία, βγάζοντας συνεχώς 90λεπτα σε όλους τους αγώνες του Nations League και προφανώς δεν θα μπορούσε να λείπει από τις κλήσεις.

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ θα παίξει με την Ουκρανία. Ο Μπρούνο θα ενισχύσει τη Νιγηρία, ο Γκουστάβο Πουέρτα την Κολομβία και ο Αρμάντο Γκονσάλες το Μεξικό. Θυμίζουμε ότι σε σχέση με τον Σεπτέμβρη αυτή η διακοπή είναι μικρότερης διάρκειας. Δύο εβδομάδες αντί για τρεις.

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Ανήφορος κάθε 72 ώρες

Και όταν ο Ολυμπιακός επιστρέψει στη δράση; Τότε τον περιμένει το επόμενο… βουνό: Ηρακλής εντός (22/11), Μίλαν εντός (26/11), Αρης εκτός (29/11), Παναθηναϊκός εντός για το Κύπελλο (2/12), ΑΕΚ εντός (5/12), Τσέλιε εκτός (10/12), Ατρόμητος εκτός (13/12): 7 ματς σε 21 μέρες;

Κάθε 72 ώρες σα να λέμε για την απαραίτητη «εναρμόνιση» με ό,τι πέρασε. Μια δοκιμασία που εν πολλοίς θα αποφασίσει το αν οι Ερυθρόλευκοι θα μείνουν κοντά στην κορυφή του πίνακα της Super League – στο ίδιο διάστημα ο Παναθηναϊκός του Conference League παίζει στην Ελλάδα εντός με ΟΦΗ και Αρη, εκτός με Ατρόμητο και ΠΑΟΚ.

Είναι τα δύο ματς του Europa League που μπορεί να δείξουν τον δρόμο για την 8άδα. Ακόμη και το ντέρμπι αιωνίων στο Κύπελλο για την πρώτη 4άδα της League Phase και την απευθείας πρόκριση στους προημιτελικούς. Πρόγραμμα για να μην κοιτάζεις πίσω, αλλά μόνο μπροστά.