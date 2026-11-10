Δεν βιάζονται για ξένους

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έχουν ανάγκες να καλύψουν στα ρόστερ τους, όμως δεν δείχνουν καμία διάθεση για προσθήκες στα τυφλά

Ολυμπιακός (στα γκαρντ) και Παναθηναϊκός (στους ψηλούς) ψάχνουν παίκτη και η λογική λέει ότι μέχρι τις γιορτές θα έχουν προσθέσει κάποιον στο ρόστερ τους.

Ο πρώτος για να καλύψει το (σχεδόν αναντικατάστατο) κενό του Γιαν Μοντέρο που θα λείψει τουλάχιστον για 6 μήνες και ο δεύτερος για να πλαισιώσει τον Ματίας Λεσόρ με έναν ψηλό που να μπορεί να κάνει τη διαφορά.

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Και οι δύο ομάδες δεν θέλουν να πάρουν… γουρούνι στο σακί και έτσι περιμένουν αμφότεροι να βρουν την καλύτερη δυνατή λύση, όμως δεν είναι εύκολο να το κάνουν ιδιαίτερα αυτή την εποχή.

Σίγουρα θα συνεχίσουν την αναζήτηση και πάντα τα αποτελέσματα είναι αυτά που παίζουν το ρόλο τους στο να πιέσουν χρονικά λίγο παραπάνω, ιδιαίτερα εάν δεν είναι θετικά.

Ομως και ο κόουτς Μπαρτζώκας και ο κόουτς Ομπράντοβιτς επιζητούν όχι μια λύση ανάγκης, αλλά έναν παίκτη που θα συμπληρώσει ως βασικός σε μεγάλο βαθμό το ήδη πλούσιο ρόστερ τους.

Από εκεί και πέρα ετοιμάζονται για δύο ιδιαίτερα απαιτητικά παιχνίδια εντός έδρας και οι δύο οι Ερυθρόλευκοι με την Ντουμπάι και ο Παναθηναϊκός με την Μπαρτσελόνα όπου μάλιστα οι αντίπαλοί τους θα έχουν από μια σοβαρή απουσία.

Ο Τόμας Γουόκαπ, που αποτέλεσε το κεντρικό πρόσωπο μεταξύ των δύο ομάδων σχεδόν όλο το καλοκαίρι, έχει θέματα με τη μέση και δεν έχει παίξει έτσι και αλλιώς στα τελευταία τρία παιχνίδια της ομάδας του Τσάβι Πασκουάλ στη Euroleague και σύμφωνα με την ενημέρωση της ομάδας δεν θα παίξει ούτε την Πέμπτη κόντρα στην πρώην ομάδα του.

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Πολύ σημαντική είναι και η απουσία του Κέβιν Πάντερ για την Μπαρτσελόνα καθώς είναι τραυματίας.

Στο μεταξύ το basketnews όπως κάνει κάθε χρόνο δημοσίευσε τα μπάτζετ των ομάδων και στην πρώτη θέση της λίστας βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, του οποίου το αγωνιστικό μπάτζετ κυμαίνεται στα 34 εκατομμύρια και το συνολικό αγγίζει τα 55-60 εκατ.

Ακολουθούν η Χάποελ με 29.000.000 ευρώ (αλλά συνολικά αγγίζει τα 70), η Ρεάλ Μαδρίτης με 22-24.000.000 ευρώ και μετά ο Ολυμπιακός με 22.000.000 ευρώ

Το κενό του Οσμάν

Απόψε (19.00 – Novasports Prime) ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται στη Βουλγαρία από την Μπάλκαν Μπότεφγκραντ για το Eurocup την ίδια ώρα που βρίσκεται σε αναζήτηση ξένου παίκτη για να καλύψει – όσο μπορεί – το κενό από τον τραυματισμό του Τσεντί Οσμάν που θα λείψει σχεδόν 4 μήνες.

«Φυσικά, έχουμε ένα μεγάλο κενό στη θέση των φόργουορντ. Η διοίκηση προσπαθεί να κάνει το καλύτερο δυνατό, ώστε να βρει κάποιον που θα μπορέσει να μας βοηθήσει.

Εγώ, όμως, δεν μπορώ να προπονώ την ομάδα σκεφτόμενος τα σύννεφα, τον καιρό ή τον άνεμο.

Προπονώ τους παίκτες που έχω στη διάθεσή μου και προσπαθώ να τους κάνω να παίξουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο» είπε χαρακτηριστικά ο ιταλός τεχνικός του Δικεφάλου του Βορρά, Αντρέα Τρινκιέρι.