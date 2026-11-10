Εργολαβική κυριαρχία

Λίγες εβδομάδες πριν, η κυβέρνηση ξεκαθάριζε σε όλους τους τόνους ότι για τις έρευνες για το έργο του καλωδίου GSI δεν θα ζητήσει άδεια και δεν θα ενημερώσει την Τουρκία με κανέναν τρόπο. Θα εκδοθεί ελληνική NAVTEX και τέλος. Και φτάσαμε στην έναρξη των ερευνών η χώρα να αναρωτιέται επί διημέρου αν η Γαλλία έστειλε ρηματική διακοίνωση στην Άγκυρα.

Οταν η διακοίνωση, τελικά, επιβεβαιώθηκε, ανακαλύψαμε ξαφνικά ότι δεν σημαίνει τίποτα. Είναι «ενημερωτικού χαρακτήρα», «συνήθης πρακτική», το ίδιο εργαλείο που σε κάθε άλλη περίσταση το θεωρούμε όπλο. Με διακοινώσεις απαντάμε σε κάθε τουρκικό χάρτη και καταγράφουμε κάθε παραβίαση.

Ούτε για το ποιος την έστειλε δεν συμφωνούν οι αρμόδιοι: ο υφυπουργός Εξωτερικών μιλά για τη γαλλική εταιρεία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το γαλλικό κράτος. Η Αγκυρα, πάντως, ξέρει καλά τι κάνει με τα χαρτιά. Τη γαλλική διακοίνωση θα τη βγάλει από το συρτάρι όποτε της χρειαστεί.

Το όλο θέμα θα είχε περάσει πιο «απαλά» αν δεν είχαν προηγηθεί οι συνήθεις μεγαλοστομίες. Είναι κακό αστείο όταν υπερήφανα τονίζουμε ότι ασκούμε κυριαρχικό δικαίωμα, να περιμένουμε μετά να μάθουμε αν μέρος του το άσκησε η Γαλλία, με την εξουσιοδότηση του… εργολάβου, λες και η συμμετοχή γαλλικών εταιρειών στο GSI σημαίνει και ανάθεση στον χειρισμό των θαλάσσιων ζωνών μας. Και δεν μπορεί η κυβέρνηση να απαιτεί να μη σχολιάζουμε ή να μην απαντά σε εύλογα ερωτήματα, ενώ η ίδια να κυκλοφορούσε στις ρούγες με διαρροές και μεγαλοστομίες. Αν ισχύουν όσα ψιθυρίζονται, ότι ακόμη και συναρμόδιοι υπουργοί μένουν εκτός σχεδιασμού, τότε δεν μιλάμε πια για πρόβλημα ενημέρωσης, αλλά για κάτι σοβαρότερο.

Το αστείο γίνεται ακόμη πιο κρύο δε, όταν ακούμε κυβερνητικά στελέχη στα πάνελ να δηλώνουν έτοιμα να αντιμετωπίσουν κάθε πρόκληση «επιχειρησιακά» και «στο πεδίο». Εχουν συναίσθηση τι λένε; Το έχουν εξηγήσει στους πολίτες; Από τη ρητορική της διευθέτησης περνούν στη στρατιωτική ρητορική, έτσι, μέσα σε μια νύχτα. Από το «θα μας προστατεύσουν οι σύμμαχοι» στο «θα μας σώσει το Πολεμικό Ναυτικό», την ώρα που δεν ήξεραν ούτε οι ίδιοι ποιος διάολο ενημέρωσε, αν ενημέρωσε, την Αγκυρα! Κι όμως η διπλωματία, η άμυνα και η ασφάλεια δεν είναι υλικό για επικοινωνιακή πολιτική της πλάκας. Κάπου πρέπει να είμαστε σοβαροί.​​​​​​​​​​​​​​​​