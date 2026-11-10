Παγκόσμιος θαυμασμός για το Καλλιμάρμαρο

Το ανανεωμένο Παναθηναϊκό Στάδιο εντυπωσίασε τον CEO της World Athletics, Τζον Ρίτζον, με το νέο μπλε ταρτάν να κλέβει την παράσταση στον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας

Ο τερματισμός των χιλιάδων αθλητών που έλαβαν μέρος στον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο αυτή τη φορά ήταν ξεχωριστός, καθώς μπήκαν σε ένα ανανεωμένο, πιο φωτεινό και έντονο το μπλε χρώμα Παναθηναϊκό Στάδιο.

Πέραν των θετικών εντυπώσεων που άφησε σε όλους όσους συμμετείχαν ως αθλητές ή θεατές, ιδιαίτερα εγκωμιαστικά ήταν τα σχόλια του CEO της World Athletics, Τζον Ρίτζον ο οποίος βρέθηκε στην Αθήνα με αφορμή τον Αυθεντικό Μαραθώνιο.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

«Λατρεύω το μπλε ταρτάν, είναι φανταστικό! Εχουν κάνει εξαιρετική δουλειά στην αναβάθμιση αυτού του Σταδίου», υπογράμμισε αρχικά, ενώ δεν έκρυψε και την προσωπική του επιθυμία να είχε αγωνιστεί κάποτε στον συγκεκριμένο χώρο, καθώς υπήρξε και ο ίδιος αθλητής. «Θα ήθελα μόνο να είχα την ευκαιρία να αγωνιστώ κι εγώ εδώ. Αλλά η δική μου αγωνιστική εποχή έχει πλέον περάσει», είπε χαρακτηριστικά ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής στα 110 με εμπόδια και κατέληξε:

«Ο Μαραθώνιος είναι η πιο ξεχωριστή απόσταση στον παγκόσμιο στίβο και αυτή είναι η πιο εμβληματική, η πιο ιστορική διαδρομή. Είναι πραγματικό προνόμιο να βρίσκομαι εδώ.

Δεν υπάρχει καλύτερος τερματισμός για έναν δρομέα από το να ολοκληρώνει την προσπάθειά του σε αυτό το Στάδιο».

Εγκωμιαστικά σχόλια λοιπόν απέσπασε το ανανεωμένο Παναθηναϊκό Στάδιο που αποτέλεσε το σημείο τερματισμού όλων των δρομέων του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Οι περισσότεροι – όπως και ο Τζον Ρίτζον – εντυπωσιάστηκαν ιδιαίτερα από τον νέο μπλε ελαστικό τάπητα, ο οποίος αναβαθμίζει αισθητικά το ιστορικό μνημείο και δημιουργεί ένα ξεχωριστό σκηνικό για τον τερματισμό των χιλιάδων δρομέων.

Ιδανικό

Οι εργασίες ανακαίνισης του Παναθηναϊκού Σταδίου και η τοποθέτηση του νέου μπλε τάπητα, σε χρώματα εμπνευσμένα από την ελληνική σημαία, πραγματοποιήθηκαν χάρη στη χορηγία της εταιρείας Capital Maritime & Trading Corp., συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος συνέβαλε ουσιαστικά στην αναβάθμιση ενός μνημείου παγκόσμιας αθλητικής και πολιτιστικής ακτινοβολίας.

Το νέο χρώμα του αγωνιστικού τάπητα είναι ίδιο με αυτό των Ολυμπιακών Σταδίων του Παρισιού και του Βερολίνου και θεωρείται ιδανικό για αθλητές και θεατές, ενώ ευνοεί και την τηλεοπτική μετάδοση.

Ενώ παράλληλα θυμίζουμε ότι συνεχίζεται και ο καθαρισμός των μαρμάρων για πρώτη φορά στην ιστορία του εμβληματικού αυτού σταδίου.