Ο ηγέτης Ζίβκοβιτς και ο εξτρέμ Ζαφείρης

Το ισόπαλο 1-1 του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ανέδειξε δύο διαφορετικούς πρωταγωνιστές για τον Δικέφαλο.

Ο Αντριγια Ζίβκοβιτς συνέχισε την εντυπωσιακή παράδοσή του απέναντι στους Πειραιώτες, ενώ ο Χρήστος Ζαφείρης ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις ενός ασυνήθιστου ρόλου, καταγράφοντας σημαντική παρουσία τόσο δημιουργικά όσο και ανασταλτικά.

Το γκολ της ισοφάρισης στο Φάληρο ήταν το ένατο του Σέρβου απέναντι στον Ολυμπιακό, επίδοση με την οποία έφτασε τον Νίκο Αναστόπουλο στη σχετική λίστα των σκόρερ.

Πλέον, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ απέχει τρία τέρματα από τα 12 του Γιώργου Σιδέρη, που αποτελεί την κορυφαία επίδοση στις αναμετρήσεις των δύο συλλόγων.

Από τον Σεπτέμβριο του 2020, ο Ζίβκοβιτς έχει αντιμετωπίσει 27 φορές τους Ερυθρόλευκους, σημειώνοντας εννέα γκολ και μοιράζοντας δέκα ασίστ. Οι 19 άμεσες συμμετοχές του σε τέρματα αποτυπώνουν την επιρροή του στα συγκεκριμένα παιχνίδια.

Πέντε φορές έχει σκοράρει στην Τούμπα και τέσσερις στο «Γ. Καραϊσκάκης», παρουσιάζοντας αξιοσημείωτη συνέπεια ανεξαρτήτως έδρας.

Παράλληλα, είναι πλέον ο πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό, έχοντας ξεπεράσει τους Γιώργο Κούδα, Ανέστη Αφεντουλίδη και Γιώργο Σκαρτάδο, που είχαν από επτά γκολ.

Για τον Σέρβο, άλλωστε, η παραγωγικότητα στα μεγάλα παιχνίδια δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο.

Η παρουσία του στην ομάδα από το 2020 συνδέεται με διαδοχικές καθοριστικές παρεμβάσεις, είτε μέσα από προσωπικές εκτελέσεις είτε με τελικές πάσες προς τους συμπαίκτες του. Η τελευταία του επίδοση ενισχύει ακόμη περισσότερο τη θέση του στην ιστορία των συγκεκριμένων αναμετρήσεων.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσίασε η χρησιμοποίηση του Χρήστου Ζαφείρη από τον Αλέσιο Λίσι. Ο έλληνας διεθνής κινήθηκε μεταξύ αριστερού εξτρέμ και εσωτερικού μέσου, σε ένα τακτικό πλάνο που άλλαζε ανάλογα με το αν ο ΠΑΟΚ είχε την κατοχή.

Παρά την προσαρμογή σε διαφορετικές απαιτήσεις, ο Ζαφείρης είχε 46 επαφές με την μπάλα, 14 επιτυχημένες πάσες σε 17 προσπάθειες και εννέα κερδισμένες προσωπικές μονομαχίες στις 14. Επιπλέον, ολοκλήρωσε τρεις από τις τέσσερις ντρίμπλες του, συμβάλλοντας στην προώθηση του παιχνιδιού.

Η ανασταλτική του συνεισφορά ήταν επίσης ουσιαστική, με δέκα ανακτήσεις κατοχής, τρία κλεψίματα και τέσσερα κερδισμένα φάουλ. Οι αριθμοί αυτοί αναδεικνύουν την ένταση και την κινητικότητά του, στοιχεία απαραίτητα για την ισορροπία της ομάδας.

Στην περίπτωση του Ζαφείρη, το ζητούμενο αφορά στη συνέχεια. Η δυνατότητα να καλύπτει διαφορετικούς χώρους επιτρέπει στον προπονητή να προσαρμόζει την ανάπτυξη χωρίς υποχρεωτικά να προχωρά σε αλλαγές προσώπων.

Ωστόσο, η τελική απόφαση παραμένει καθοριστική, ειδικά όταν παρουσιάζονται ευκαιρίες απέναντι σε αντιπάλους υψηλών απαιτήσεων στο γήπεδο.

Η σημαντικότερη στιγμή του Ζαφείρη καταγράφηκε στο 30ό λεπτό. Επειτα από εξαιρετική πάσα του Ζίβκοβιτς, βρέθηκε απέναντι στον Ορτέγκα, αλλά δεν ολοκλήρωσε αποτελεσματικά τη φάση, χάνοντας τη μεγαλύτερη ευκαιρία του ΠΑΟΚ.

Ενα γκολ σε εκείνο το σημείο θα μπορούσε να αλλάξει τις ισορροπίες του ντέρμπι και να δώσει διαφορετική διάσταση στην προσωπική του εμφάνιση. Παρά τη χαμένη ευκαιρία, η συνολική παρουσία του αποτέλεσε θετικό στοιχείο για τον Λίσι.

Το ντέρμπι άφησε έτσι δύο ουσιαστικά συμπεράσματα: ο Ζίβκοβιτς παραμένει καθοριστικός απέναντι στον Ολυμπιακό, ενώ ο Ζαφείρης προσφέρει στον ΠΑΟΚ περισσότερες τακτικές επιλογές, ακόμη και πέρα από τη φυσική του θέση.