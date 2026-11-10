«Ανεβάσαμε τον πήχη»

Πρώτη συγκέντρωση για τους διεθνείς ενόψει Ολλανδίας και Σερβίας, με νέο πρόσωπο τον Κουτσουπιά

Η Εθνική Ελλάδας άρχισε χθες την προετοιμασία για τις δύο τελευταίες αγωνιστικές του ομίλου της στο Nations League.

Οι διεθνείς παρουσιάστηκαν στο ξενοδοχείο της αποστολής και τέθηκαν στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Η ομάδα αντιμετωπίζει την Ολλανδία την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στο Αμστερνταμ και τη Σερβία τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου. Και τα δύο ματς ξεκινούν στις 21:45.

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Ο Σέρβος τεχνικός κάλεσε 27 ποδοσφαιριστές: τους τερματοφύλακες Βλαχοδήμο, Μανδά και Τζολάκη, τους αμυντικούς Μαυροπάνο, Χατζηδιάκο, Ρέτσο, Κουλιεράκη, Σάλιακα, Βαγιαννίδη, Ρότα, Τσιμίκα και Γιαννούλη, τους μέσους Ζαφείρη, Τριάντη, Κουρμπέλη, Ανδρούτσο, Καρέτσα, Τζόλη, Μασούρα, Κυζιρίδη, Μπακασέτα και Κουτσουπιά, καθώς και τους επιθετικούς Ιωαννίδη, Παυλίδη, Δουβίκα, Τεττέη και Κωστούλα.

Ο αρχηγός Τάσος Μπακασέτας επιστρέφει, αφού έλειψε από τα τέσσερα πρώτα παιχνίδια του ομίλου. Ο Ηλίας Κουτσουπιάς, 25χρονος μέσος της Αντερλεχτ, πήρε την πρώτη του κλήση στην Εθνική ανδρών.

«Είναι ένα παιδί που εδώ κι αρκετό διάστημα ψάχνει την τύχη του στο εξωτερικό, πιστεύω ότι δικαιούται την ευκαιρία και γι’ αυτό είναι μαζί μας», εξήγησε ο Γιοβάνοβιτς για την επιλογή του.

Επιστρέφουν επίσης ο Δημήτρης Γιαννούλης και ο Λάζαρος Ρότα, που είχαν χάσει τα προηγούμενα ματς λόγω τραυματισμού. Ο Παντελής Χατζηδιάκος κλήθηκε στη θέση του τραυματία Γιάννη Μιχαηλίδη.

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Εκτός λόγω τραυματισμού μένουν ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και ο Δημήτρης Πέλκας. Ο Χρήστος Μουζακίτης δεν κλήθηκε, καθώς θα αγωνιστεί με την Εθνική Ελπίδων στα μπαράζ με την Ισλανδία. Ο Χρήστος Ζαφείρης και ο Μανώλης Σάλιακας είναι τιμωρημένοι και δεν μπορούν να αγωνιστούν στο Αμστερνταμ.

Η Ελλάδα είναι αήττητη στον όμιλο. Νίκησε εκτός έδρας τη Σερβία με 2-1 και τη Γερμανία με 1-0 και έφερε ισοπαλία με την Ολλανδία (2-2) και τη Γερμανία (0-0) στην Τούμπα.

Μοιράζεται την κορυφή με την Ολλανδία στους οκτώ βαθμούς, όμως οι Ολλανδοί είναι πρώτοι επειδή έχουν πετύχει περισσότερα γκολ. Ακολουθούν η Γερμανία με πέντε βαθμούς και η Σερβία χωρίς βαθμό.

«Δημιουργήσαμε στους τέσσερις αγώνες την ευκαιρία να έχουμε πιο υψηλούς στόχους απ’ όσους περιμέναμε στην αρχή της διαδικασίας. Είναι σημαντικό να ανταποκριθούμε και ίσως καλύτερα κι από τα προηγούμενα ματς», τόνισε ο Γιοβάνοβιτς.

Και ακόμη: ο κάπτεν της Ολλανδίας, Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, δεν θα αγωνιστεί στους αγώνες των Οράνιε εναντίον της Ελλάδας και της Γερμανίας, καθώς δεν επέστρεψαν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση μετά τον τραυματισμό τους. Απών και ο Μπράιαν Μπρομπέι.

Οι Ελπίδες ετοιμάζονται για τα σπουδαία παιχνίδια απέναντι στην Ισλανδία (μετέβη χθες στο Ρέικιαβικ) και θέλουν την πρόκριση στην τελική φάση του Euro U21