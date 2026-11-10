Πρόσφυγες βάζουν γκολ στον ρατσισμό – Ενας Λαµίν στην Εθνική Προσφύγων

Παίκτες από τη Νιγηρία, τη Σιέρα Λεόνε, την Γκάμπια, το Καμερούν, την Ελλάδα μαζί με έναν κούρδο παίκτη από το Ιράν αποτέλεσαν τα μέλη της Εθνικής Ομάδας που εκπροσώπησε τη χώρα μας στο τουρνουά Unity EURO Cup

Δεν εκπροσώπησαν απλώς την Ελλάδα σε ένα διεθνές τουρνουά ποδοσφαίρου. Εφεραν μαζί τους τις ιστορίες, τις διαδρομές και τα όνειρά τους, αποδεικνύοντας ότι η δύναμη μιας ομάδας δεν μετριέται μόνο σε γκολ και νίκες, αλλά στην ικανότητά της να ενώνει ανθρώπους πέρα από σύνορα, γλώσσες και καταγωγές.

Στο UEFA Unity EURO Cup, οι πρόσφυγες που φόρεσαν τη φανέλα της Ελλάδας έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα: στο ποδόσφαιρο δεν έχει σημασία από πού ξεκινάς, αλλά τι μπορείς να πετύχεις όταν έχεις δίπλα σου μια ομάδα. Και αυτή τη φορά, η ελληνική φανέλα ήταν το σύμβολο της συμπερίληψης και της αλληλεγγύης.

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Στις 15 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε για 5η χρονιά το Unity EURO Cup που διοργανώνει η UEFA σε συνεργασία με την Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Η φετινή διοργάνωση, που έλαβε χώρα στο τεχνικό κέντρο της Ιταλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, στο Κοβερτσιάνο, κοντά στη Φλωρεντία, φέρνοντας κοντά ομάδες από πρόσφυγες και μέλη των τοπικών κοινωνιών από όλη την Ευρώπη, κατέγραψε αριθμό – ρεκόρ 22 ομάδων, με την υποστήριξη των αντίστοιχων ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών της εκάστοτε χώρας.

Πρόσφυγες και μέλη των κοινοτήτων υποδοχής τους αγωνίστηκαν μαζί σε ένα μεικτό τουρνουά επτά εναντίον επτά, με κάθε ομάδα να αποτελείται από επτά πρόσφυγες και τέσσερα μέλη των τοπικών κοινωνιών, ενώ τουλάχιστον τρία μέλη σε κάθε ομάδα ήταν γυναίκες.

Παίκτες από τη Νιγηρία, τη Σιέρα Λεόνε, την Γκάμπια, το Καμερούν, την Ελλάδα μαζί με έναν κούρδο παίκτη από το Ιράν αποτέλεσαν τα μέλη της Εθνικής Ομάδας της Ελλάδας, που – με τη στήριξη της ελληνικής ομοσπονδίας – συμμετείχε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο τουρνουά.

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Προηγουμένως, δε, πέρασε με αξιώσεις τις διοργανώσεις του 2024 και του 2025, κατακτώντας και τις δύο χρονιές την τρίτη θέση, ενώ φέτος έφτασε μέχρι τα προημιτελικά.

Η Ελλάδα έγινε το δεύτερο σπίτι μου

Ο Αρζίν Ζαρίν είναι Κούρδος από το Μαχαμπάντ του Ιράν. Ηρθε στην Ελλάδα το 2019, αναζητώντας ένα ασφαλές περιβάλλον όπου θα μπορούσε να ξαναχτίσει την ζωή του με βάση τη δημοκρατία και την ελευθερία.

«Η απόφαση να αφήσω τα πάντα πίσω μου ήταν αποτέλεσμα ανάγκης. Ηταν κυριολεκτικά ο μοναδικός τρόπος να επιβιώσω, εξαιτίας των σοβαρών πολιτικών διώξεων που αντιμετώπιζα. Η απόφασή μου καθοδηγήθηκε από τη θεμελιώδη ανθρώπινη ανάγκη για ασφάλεια, αξιοπρέπεια και κατοχύρωση των βασικών δικαιωμάτων. Στην πατρίδα μου ήμουν απλώς ένας κοινωνικός, πολιτιστικός και περιβαλλοντικός ακτιβιστής, που νοιαζόταν βαθιά για τους ανθρώπους, την κοινωνία και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

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Μοναδικός μου στόχος ήταν να ευαισθητοποιώ τον κόσμο και να στηρίζω την κοινότητά μου. Ωστόσο, εξαιτίας της ακτιβιστικής μου δράσης, βρέθηκα συστηματικά στο στόχαστρο των Αρχών», εξηγεί στα «ΝΕΑ».

Με τα χρόνια, η Ελλάδα έγινε το δεύτερο σπίτι του. «Χάρη στην αλληλεγγύη και την ανθρώπινη ζεστασιά του ελληνικού λαού, αλλά και στις δικές μου συνεχείς προσπάθειες – μαθαίνοντας τη γλώσσα, συμμετέχοντας ενεργά στην τοπική κοινωνία, εργαζόμενος επαγγελματικά ως μεταφραστής και πολιτισμικός διαμεσολαβητής και συμμετέχοντας σε πρωτοβουλίες της κοινότητας – κατάφερα να βρω έναν ουσιαστικό σκοπό στην ζωή μου και να νιώσω ότι πραγματικά ανήκω εδώ», προσθέτει.

Το ποδόσφαιρο ήταν, όπως λέει, πάντα το πάθος του και μια παγκόσμια γλώσσα που ξεπερνά τις διαφορές στη γλώσσα, τον πολιτισμό και την εθνικότητα. «Μέσα στο γήπεδο επικοινωνούμε και συνδεόμαστε μέσα από την ίδια την μπάλα, ενώ οι τακτικοί ρόλοι και η ομαδικότητα αποκτούν αμέσως προτεραιότητα έναντι οποιασδήποτε διαφορετικής καταγωγής. Οταν παίζω, κάθε ανησυχία, άγχος και βαριά σκέψη εξαφανίζονται. Αφοσιώνομαι ολοκληρωτικά στο παιχνίδι και νιώθω απόλυτα ο εαυτός μου. Για μένα, το ποδόσφαιρο είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα άθλημα: είναι ένα καταφύγιο, ένας χώρος ανακούφισης και ανανέωσης, καθώς και μια σταθερή πηγή εσωτερικής δύναμης».

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Εχοντας παίξει ποδόσφαιρο για πολλά χρόνια στην πατρίδα του, η ένταξή του στην Team Greece το 2024, λίγο πριν από τη συμμετοχή της ομάδας στο τουρνουά της Ελβετίας, αποτέλεσε ένα από τα πιο φυσικά και ουσιαστικά βήματα για την ένταξή του στην ελληνική κοινωνία.

«Η εκπροσώπηση της ομάδας μας σε αυτές τις διεθνείς διοργανώσεις μού απέδειξε ότι ο αθλητισμός μπορεί να αποκαταστήσει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, να επουλώσει πληγές του παρελθόντος και να αποτελέσει ένα ισχυρό μέσο για την κοινωνική ένταξη, την αλληλεγγύη και τον αμοιβαίο σεβασμό».

Αφησα πίσω οικογένεια και φίλους

Στις 29 Οκτωβρίου, ο Λαμίν Τζαμέ συμπλήρωσε επτά χρόνια από τότε που άφησε τη χώρα του, την Γκάμπια και έφτασε στην Ελλάδα. «Φεύγοντας από την πατρίδα μου, άφησα πίσω από την οικογένειά μου, τους φίλους μου και τον τόπο που πάντα θεωρούσα σπίτι μου.

Ήταν ένα μεγάλο βήμα στην ζωή μου και ήρθα στην Ελλάδα, ελπίζοντας σε ένα καλύτερο μέλλον και σε νέες ευκαιρίες. Η αρχή μιας νέας ζωής σε μια άλλη χώρα δεν ήταν πάντα εύκολη. Υπήρξαν δύσκολες στιγμές και η ζωή δεν εξελίχθηκε πάντα όπως ακριβώς την είχα φανταστεί. Ωστόσο, είχα και πολλές θετικές εμπειρίες, γνώρισα ανθρώπους από διαφορετικά περιβάλλοντα», λέει στα «ΝΕΑ» ο Λαμίν, μερικά 24ωρα μετά τη συμμετοχή του στο τουρνουά. Ο ίδιος μένει σήμερα στην Αθήνα, παρ’ όλα αυτά δεν ξεχνά και τη δύσκολη περίοδο που έζησε στη Σάμο, από την ημέρα που έφτασε και για τρία χρόνια.

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Η επαφή του με το ποδόσφαιρο ήρθε τον Οκτώβριο του 2024, όταν συμμετείχε στην ελληνική ομάδα. «Το ποδόσφαιρο πλέον είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μου κι αυτό γιατί μου δίνει τη δυνατότητα να έρχομαι σε επαφή με άλλους ανθρώπους, να συνεργάζομαι ως μέλος της ομάδας και να μοιράζομαι το πάθος μου για το συγκεκριμένο άθλημα».

Η συμμετοχή του, δε, στο διεθνές τουρνουά ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία για τον ίδιο, «ήταν μια ευκαιρία να γνωρίσω ανθρώπους από διαφορετικές χώρες, με διαφορετικό υπόβαθρο. Αλλωστε, η συμμετοχή μου στη διοργάνωση μου υπενθύμισε πως ανεξάρτητα από το πού προερχόμαστε ή ποιες δυσκολίες έχουμε αντιμετωπίσει, μπορούμε να στεκόμαστε ενωμένοι ως συμπαίκτες».