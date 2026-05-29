Στην τελευταία ομιλία του, ο Κώστας Καραμανλής, ενώπιον δύο ακόμη πρώην προέδρων της ΝΔ, χαρακτήρισε πλήγμα για τη Δημοκρατία τις υποκλοπές και τις «τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις», ενώ έκανε λόγο για «εμμονή των κρατούντων» στις εκπτώσεις όσον αφορά στις δημοκρατικές αξίες. Ο Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε, λοιπόν, αν τους προβληματίζουν αυτά. Φυσικά δεν τόλμησε να επιτεθεί στον Καραμανλή. Οπότε το έριξε στο τσάμικο.

Μας είπε, ας πούμε, ότι η Διεθνής Διαφάνεια «συμφωνεί» ότι έχουμε ισχυρό Κράτος Δικαίου. Αυτό είναι ανακριβές. Η μικρή άνοδος της Ελλάδας στον Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς στη 56η θέση παγκοσμίως (με σκορ 50/100) συνιστά μια οριακή βαθμολογική βελτίωση σε ένα συνεχώς επιδεινούμενο διεθνές σκηνικό. Στην πραγματικότητα, η Διεθνής Διαφάνεια κατατάσσει σταθερά την Ελλάδα στις τελευταίες θέσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη της ΕΕ, επισημαίνοντας ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών, οι παρεμβάσεις στις ανεξάρτητες αρχές και η απουσία λογοδοσίας κρατούν τη χώρα καθηλωμένη.

Ο Μαρινάκης ισχυρίστηκε, επίσης, ότι ο ΟΟΣΑ αναγνωρίζει πρόοδο «σε όλα τα ζητήματα Κράτους Δικαίου». Ο ΟΟΣΑ δεν εκδίδει εκθέσεις για το Κράτος Δικαίου. Εξετάζει, ωστόσο, δείκτες για τη «Δημόσια Ακεραιότητα». Εκεί, ενώ η Ελλάδα παίρνει καλό βαθμό στη θέσπιση νόμων στα χαρτιά (de jure) καταγράφει τεράστιο «χάσμα εφαρμογής» (de facto). Αναφέρει δε ρητώς πως τα δεδομένα για την ακεραιότητα του δικαστικού συστήματος στην Ελλάδα εμφανίζονται ως «μη διαθέσιμα». Κοινώς, δεν τους τα δίνουμε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιλέγει, επίσης, να αναφερθεί στον δείκτη δημοκρατίας του Economist, ο οποίος μετρά κυρίως τις εκλογικές διαδικασίες και, γενικώς, δεν θεωρείται ακαδημαϊκό εργαλείο. Οπως και οι εκθέσεις της Κομισιόν, οι οποίες έχουν πολιτικό αποτύπωμα.

Σοβαρό ερευνητικό εργαλείο είναι ο δείκτης V-Dem του Πανεπιστημίου του Γκέτεμποργκ, ο οποίος κατατάσσει την Ελλάδα στις χώρες της Δύσης με τη μεγαλύτερη θεσμική οπισθοδρόμηση την τελευταία πενταετία. Εξειδικευμένος δείκτης είναι, επίσης, αυτός του World Justice Project, όπου η Ελλάδα βρίσκεται στην 29η θέση ανάμεσα στις 31 χώρες της ευρύτερης ευρωπαϊκής περιοχής.

Και για να τελειώνουμε: Ισχυρός πολιτικός δείκτης είναι όταν σε ένα κόμμα σαν τη ΝΔ, με την ιστορία που έχει, ο τωρινός πρόεδρος βρίσκεται απομονωμένος από τους προκατόχους του που τον επικρίνουν δημόσια και ανοιχτά. Λέτε το πρόβλημά τους να είναι ότι δεν διαβάζουν τον Economist;