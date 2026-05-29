Το γεγονός πως η πολεμική εμπλοκή στον Περσικό Κόλπο έχει σχεδόν μιντιακά κανονικοποιηθεί, δεν σημαίνει πως δεν συνεχίζει να επιφέρει τις δυσμενείς και εφιαλτικές του επενέργειες σε μία σειρά πεδίων για τον απλό πολίτη· ακόμα και όταν ανακοινώνονται πολυήμερες ανακωχές, όπως χθες. Το γεγονός δεν συνιστά απλώς ανατροπή και αποδυνάμωση των διεθνών κανόνων που ενισχύουν το περιβάλλον γεωπολιτικής επισφάλειας και ρευστότητας.

Μας αποδεικνύει στην πράξη τις ποικίλες επιδράσεις που έχει στην παγκόσμια αγορά και άρα στην καθημερινότητα. Συχνά μας διαφεύγει, αλλά τα μεγάλα γεγονότα και συχνά τα όχι πολύ κοντινά σε εμάς διατηρούν μια βαθιά επιρροή σε ό,τι απλό και καθημερινό πράττουμε. Είναι εξάλλου με τέτοιον τρόπο διασυνδεδεμένες οι οικονομίες που πολύ δύσκολα μπορεί κάποιος να αποφύγει τα όσα συμβαίνουν.

Η θεωρία του χάους, με την πεταλούδα που ένα πέταγμά της στην Ασία μπορούσε να προκαλέσει τσουνάμι στην Αμερική, σήμερα λειτουργεί πολλαπλασιαστικά αφού το άνοιξε – κλείσε των Στενών του Ορμούζ για παράδειγμα είναι ικανό να μεταβάλει τον καθημερινό προϋπολογισμό μιας οικογένειας στην Αθήνα ή τις τιμές των καυσίμων για όλους. Μπορεί επίσης να αλλάξει δραματικά τις τουριστικές ροές.

Ολα τα παραπάνω καθιστούν όχι απλώς επιτακτική μια μόνιμη λύση στη Μέση Ανατολή και όχι απλώς μια εκεχειρία προσωρινού τύπου· αλλά και μια πιο ζωηρή κινητοποίηση των διεθνών δυνάμεων στην κατεύθυνση της ειρήνευσης και της αποκλιμάκωσης. Η δέσμη των διεθνών κανόνων που διαμορφώνουν ένα παγκόσμιο συμβόλαιο ισορροπιών και που έχει πληγεί εσχάτως σε πολλές περιπτώσεις – με πρώτη τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία – πρέπει να επανέλθει.