Νομίζω πως μια από τις ανίατες ασθένειες της ελληνικής πολιτικής είναι οι αναπόδεικτες αλήθειες. Που συνήθως αποτελούν απλές κουβέντες του καφενείου.

Διάβασα με προσοχή την ομιλία του Καραμανλή στην παρουσίαση ενός βιβλίου των Φίλη και Αρβανιτόπουλου (26/5).

Και γιατί όχι; Οι απόψεις συμπολιτών μας που υπηρέτησαν τη δημοκρατία στα υψηλότερα αξιώματα αξίζουν και προσοχή και σεβασμό.

Ο Καραμανλής έκανε πολλές ορθές παρατηρήσεις, όπως για τον «πολυπολικό κόσμο που αναδύεται» ή για τις διαφορές Ευρώπης και Αμερικής που έκρινε «αγεφύρωτες».

Εντυπωσιάστηκα όμως με την επανάληψη ενός αυτάρεσκου μοτίβου που αγγίζει τα όρια της αυταπάτης.

Είπε ο Καραμανλής: «Η δική μας κυβέρνηση είχε μια πολυδιάστατη προσέγγιση στην εξωτερική πολιτική της».

Ωραία, αλλά πότε συνέβη αυτό; Σε ποια χώρα; Διότι «πολυδιάστατοι» είναι εκείνοι που παίζουν μπάλα παντού με την ισχύ ή τη διπλωματία τους.

Αντιθέτως οι κυβερνήσεις Καραμανλή διακρίθηκαν κυρίως από μια ατάραχη ακινησία. Στην εξωτερική πολιτική, την οικονομία και τους περισσότερους τομείς.

Ηταν το λεγόμενο «δόγμα του ασάλευτου Προκόπη» που καθιερώθηκε επί το λαϊκότερο ως «έμεινε Προκόπης!». Σιγά-σιγά παιδιά, μη γίνει καμία στραβή και μας πάρουν χαμπάρι.

Ετσι χειρίστηκαν το Κυπριακό, έτσι τις σχέσεις με την Τουρκία, έτσι τα επεισόδια του 2008, έτσι την οικονομική κρίση…

Υποψιάζομαι ότι στο Μαξίμου ούτε τα τασάκια δεν άδειαζαν μην κάνουν θόρυβο.

Οσο για την «πολυδιάστατη προσέγγιση» ο ίδιος ο Καραμανλής εξήγησε τι εννοούσε. «Ναι μεν αλλά…». Καταδίκασε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία αλλά και η Ευρώπη «δεν ήταν αναμάρτητη».

Γιατί αμάρτησε; Επειδή προωθούσε την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ. Αντί, υποθέτω, να ζητήσει την άδεια της Μόσχας. Αν αυτό θεωρείται «πολυδιάστατη προσέγγιση στην εξωτερική πολιτική», τότε να πάμε όλοι μουζίκοι στη Σιβηρία.

Φυσικά ο πρώην πρωθυπουργός δεν παραλείπει να εκφράσει την ανησυχία του για τα «ήρεμα νερά» και τη «Γαλάζια Πατρίδα». Πολύ σωστά ανησυχεί.

Αλλωστε το αναθεωρητικό δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» διατυπώθηκε πρώτη φορά το 2006. Ποιος ήταν τότε πρωθυπουργός; Ενας Κώστας Καραμανλής – υποθέτω απλή συνωνυμία…

Η αλήθεια όμως είναι απλή. Ποτέ η Ελλάδα δεν είχε πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Ούτε θα μπορούσε άλλωστε.

Διότι η Ελλάδα είναι μια δυτική ευρωπαϊκή δημοκρατία και οι σοφοί πρόγονοί μας πάσχισαν να την εντάξουν σε διεθνείς συμμαχίες, συνασπισμούς και ενώσεις κρατών ώστε να μη γίνει Αλβανία ή να μην ξεμείνει «ανάδελφο έθνος».

Είναι χρήσιμο λοιπόν να ακούμε τους πρώην με προσοχή και σεβασμό. Αρκεί να έχουμε επίγνωση και ποια είναι η πραγματικότητα.