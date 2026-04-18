Στις 2 Μαΐου συμπληρώνονται δέκα χρόνια από την πιο εκκωφαντική κατάκτηση τίτλου στη σύγχρονη ιστορία του ποδοσφαίρου. Η Λέστερ που πάλευε για τη σωτηρία της την προηγούμενη χρονιά και τα γραφεία στοιχημάτων της έδιναν πιθανότητες 5.000/1 να κόψει το νήμα στην Πρέμιερ Λιγκ, κατάφερε να στεφθεί πρωταθλήτρια Αγγλίας για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Οι Αλεπούδες δεν φοβήθηκαν να πάνε στο παζάρι γράφοντας μια από τις πιο όμορφες ιστορίες του δημοφιλέστερου αθλήματος.

Δέκα χρόνια αργότερα η Λέστερ είναι έτοιμη να προσθέσει νέα κεφάλαια αλλά για όλους τους λάθος λόγους. Εχοντας προδώσει την πολιτική της που την οδήγησε στην κορυφή υποβιβάστηκε δύο φορές στην Τσάμπιονσιπ, ενώ φέτος για πρώτη φορά στα 142 χρόνια ζωής του κλαμπ κινδυνεύει να υποβιβαστεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και για δεύτερη φορά πιθανόν να καταλήξει στην τρίτη κατηγορία (Λιγκ 1).

Από την ομάδα της σεζόν 2015/16 έχουν μείνει μόνο οι αναμνήσεις. Η βασική ενδεκάδα που τρέλανε τον ποδοσφαιρικό κόσμο είχε κοστίσει μόλις 30 εκατ. ευρώ ενώ η μισθοδοσία ήταν 121 εκατ. ευρώ λιγότερα σε σχέση με της Μάντσεστερ Σίτι.

Ηταν ένα οικονομικό πλάνο που ταίριαζε απόλυτα στη μικρή Λέστερ. Η ηγεσία του κλαμπ έπεσε όμως στην παγίδα της μεγαλομανίας στην οποία καταλήγουν συνήθως όσοι δεν μπορούν να αντιληφθούν τη σωστή διάσταση των πραγμάτων.

Η πολιτική της ανεύρεσης ταλέντων που παίζουν σε μικρότερα πρωταθλήματα και κοστίζουν ελάχιστα, όπως συνέβη με τον Βάρντι, τον Καντέ και τον Μαχρέζ εγκαταλείφθηκε και προτιμήθηκε η επιλογή των ακριβών άσων.

Η διαδικασία της μεταμόρφωσης ξεκίνησε με την πώληση των ποδοσφαιριστών που ηγήθηκαν της κατάκτησης του τίτλου το 2016 και απέδωσαν τα μέγιστα οικονομικά. Ο Καντέ πουλήθηκε στην Τσέλσι για 45 εκατ. ευρώ όπως επίσης ο Ντρινκγουότερ.

Ο Μαχρέζ κατέληξε στη Μάντσεστερ Σίτι έναντι 81 εκατ. ευρώ, ο Μαγκουάιρ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για 92 εκατ. ευρώ.

Τα ταμεία γέμισαν, η Λέστερ κατέκτησε και το Κύπελλο το 2021, έπαιξε Ευρώπη, τερμάτισε δύο φορές στην 5η θέση και τα μυαλά γέμισαν αέρα.

Τα καλοκαίρια του 2021 και του 2022 δαπάνησε 115 εκατ. ευρώ μόνο για έξι παίκτες. Η μισθοδοσία εκτοξεύτηκε στα 230 εκατ. ευρώ, σχεδόν έξι φορές περισσότερο απ’ ό,τι το 2016. Τα χρέη άρχισαν να αυξάνονται για να φτάσουν τα 106 εκατ. ευρώ το 2022.

Η Λέστερ άρχισε να αισθάνεται και να λειτουργεί σαν μεγάλη ομάδα όπως αποδεικνυόταν από τα συμβόλαια που πρόσφερε στους παίκτες.

Είναι κοινή πρακτική για τα κλαμπ της Πρέμιερ Λιγκ να εισάγουν ρήτρες στα συμβόλαια των παικτών που προβλέπουν μείωση των αποδοχών τους από 30 έως 50 τοις εκατό στην περίπτωση υποβιβασμού στην Τσάμπιονσιπ. Η Λέστερ αγνόησε την κοινή λογική γιατί δεν μπορούσε να φανταστεί πως στο τέλος της σεζόν 2022/23 θα υποβιβαζόταν.

«Ολοι υπέθεσαν ότι θα ήταν ένας σύλλογος της πρώτης οκτάδας», λέει ο ειδικός στα οικονομικά του ποδοσφαίρου Κίραν Μαγκουάιρ. «Ουσιαστικά έκαναν προϋπολογισμό για αυτό και δεν έλαβαν υπόψη την πιθανότητα υποβιβασμού». «Είχαν μια κακή σεζόν και δεν είχαν καμία επιστροφή όσον αφορά τις ρήτρες υποβιβασμού και τις ρήτρες αποφυγής υποβιβασμού», πρόσθεσε ο Μαγκουάιρ. «Φαίνεται ότι αυτά τα συμβόλαια ανατέθηκαν με τέτοιο τρόπο που αγνόησαν τον υπαρξιακό κίνδυνο υποβιβασμού».

Η καταστροφή ήταν προ των πυλών. Πουλήθηκαν άμεσα οι Τζέιμς Μάντισον και Χάρβεϊ Μπαρνς σε Τότεναμ και Νιουκάστλ αντίστοιχα, ενώ άλλοι πέντε παίκτες αφέθηκαν ελεύθεροι για να μειωθεί ο προϋπολογισμός. Αλλά ω του θαύματος, παρά το άλμα στο κενό η Λέστερ κατάφερε να επιστρέψει στην Πρέμιερ Λιγκ την επόμενη σεζόν. Αργότερα διαπιστώθηκε ότι είχε παραβιάσει τους κανόνες κέρδους και βιωσιμότητας σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις.

Τα παθήματα δεν έγιναν μαθήματα. Αμα τη επιστροφή στην κορυφαία κατηγορία οι Αλεπούδες βγήκαν στο παζάρι και ψώνιζαν σαν να μην υπάρχει αύριο.

Οι νέοι παίκτες δεν ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις και η Λέστερ επέστρεψε στην Τσάμπιονσιπ.

«Βασίστηκαν στις πωλήσεις παικτών για να τους βγάλουν από μια πραγματικά δύσκολη κατάσταση», λέει ο Μαγκουάιρ. «Αλλά αν συνεχίσεις να πουλάς τους καλύτερους παίκτες σου, τότε αυτό σε προλαβαίνει».

Ο θάνατος του προέδρου της Λέστερ Βιχάι Σριβανταναπράμπα κατά τη συντριβή του ελικοπτέρου του έξω από το γήπεδο ύστερα από αγώνα το 2018 αποτέλεσε το σημείο καμπής. Ο γιος του Αϊγιαβάτ γνωστός και ως Κουν Τοπ ανέλαβε το κλαμπ και αμέσως ξεκίνησαν τα λάθη. Οι φίλαθλοι γύρισαν την πλάτη στην ομάδα και μετά βίας προσέρχονται 15.000 για τα παιχνίδια. Οι προπονητές άλλαζαν σαν τα πουκάμισα ενώ ο Βάρντι ήταν ο τελευταίος της πρωταθλήτριας ομάδας που αποχώρησε πέρυσι.

Η ποινή αφαίρεσης έξι βαθμών από το φετινό πρωτάθλημα για παραβίαση των οικονομικών κανόνων της Πρέμιερ Λιγκ τη σεζόν 2023/24 και η απόρριψη της έφεσης ήταν τα τελευταία καρφιά στο φέρετρο μιας ομάδας που κάποτε θαύμασε όλος ο κόσμος. Αυτή τη στιγμή η Λέστερ βρίσκεται στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας της Τσάμπιονσιπ πέντε βαθμούς κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού κι ενώ απομένουν τέσσερις αγωνιστικές για να πέσει η αυλαία.