Αλμα από τη μεγάλη οθόνη και τις πολεμικές τέχνες στον κόσμο της όπερας κάνει ο Τζάκι Τσαν και στα 72 του χρόνια ετοιμάζεται για ένα νέο ντεμπούτο: εκείνο του σκηνοθέτη της «Τουραντότ» στο πλαίσιο μιας νέας παραγωγής που θα παρουσιαστεί στο 72ο Φεστιβάλ Πουτσίνι.

Γνωστός κυρίως για τη λαμπρή κινηματογραφική του πορεία, που τον οδήγησε στη διεθνή αναγνώριση τη δεκαετία του 1990 με ταινίες όπως «Αλεξίσφαιροι Ντετέκτιβ», ο Τσαν φιλοδοξεί να ενσωματώσει τις πολεμικές τέχνες στον πυρήνα της σκηνικής δράσης, μετατρέποντας την κίνηση σε αφηγηματικό εργαλείο. Πρακτικές όπως το τάι τσι και το κουνγκ φου θα ενταχθούν στην κινησιολογία της παράστασης, όπου κάθε χειρονομία και κάθε σκηνή μάχης θα αντανακλά τον εσωτερικό κόσμο των χαρακτήρων.

Τη μουσική διεύθυνση της παραγωγής θα έχει ο Μάρκο Αρμιλιάτο, ενώ επικεφαλής ενός διεθνούς καστ τίθενται η εκ των κορυφαίων μονωδών της εποχής μας, σοπράνο κολορατούρα, Αννα Πιρότσι και ο διεθνούς φήμης αυτοδίδακτος τενόρος Ρομπέρτο Αλάνια.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «China Daily», η παραγωγή εισάγει για κάθε βασικό ρόλο μια «πολεμική ενσάρκωση» – μια σκηνική, απτή αποτύπωση της ψυχικής και πνευματικής του κατάστασης. Η πριγκίπισσα Τουραντότ πλαισιώνεται από έναν δράκο, που λειτουργεί ως προέκταση της αδιάλλακτης φύσης της και της εσωτερικής της σύγκρουσης, ενώ ο πρίγκιπας Κάλαφ αντιστοίχως από ένα άλογο, σύμβολο αντοχής και επίμονης αναζήτησης της αγάπης. Οι μορφές αυτές δεν λειτουργούν απλώς ως σύμβολα, αλλά αλληλεπιδρούν ενεργά με τους ερμηνευτές επί σκηνής, επηρεάζοντας σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη της δράσης.

Σε επίπεδο οπτικής σύλληψης, η σκηνοθεσία οργανώνεται γύρω από το νερό ως ενοποιητικό μοτίβο, ενώ πολυμεσικά μέσα – όπως βιντεοπροβολές, εικόνες LED και κινηματογραφικός φωτισμός – συνδυάζονται με πιο παραδοσιακές σκηνικές πρακτικές, δημιουργώντας ένα έντονα καθηλωτικό περιβάλλον.

100 χρόνια

Το φεστιβάλ, στο πλαίσιο του οποίου θα παρουσιαστεί η σκηνοθετική προσέγγιση του Τζάκι Τσαν στην «Τουραντότ», θα διαρκέσει από τις 17 Ιουλίου έως τις 5 Σεπτεμβρίου στο Τόρε ντε Λάγκο. Και αναφέρει την εν λόγω παραγωγή ως μια εμβληματική επανερμηνεία «Ανατολής και Δύσης», με αφορμή και τη συμπλήρωση 100 ετών από την πρεμιέρα του τελευταίου αριστουργήματος του συνθέτη.

Πριν παρουσιαστεί στην Ιταλία, η παράσταση θα πραγματοποιήσει περιοδεία στην Κίνα, με προγραμματισμένες στάσεις για τον Μάιο σε πόλεις όπως η Γκουανγκζού, η Σιαμέν και το Τσενγκντού.