«Η Κίνα και η Ισπανία είναι χώρες με αρχές που ενεργούν με ηθική ευθύτητα, αμφότερες πρόθυμες να σταθούν στη σωστή πλευρά της Ιστορίας», ενώ «στον σημερινό κόσμο το χάος αφθονεί και η διεθνής τάξη καταρρέει», γι’ αυτό και «θα πρέπει να εδραιώσουμε την αμοιβαία εμπιστοσύνη και να συνεργαστούμε στενά, για να μην αφήσουμε τον κόσμο να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας». Αυτό ήταν το μήνυμα του κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ στον ισπανό σοσιαλιστή πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνάντησής τους στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού, στο Πεκίνο, με φόντο την κρίση στη Μέση Ανατολή. Ο «ελέφαντας στο δωμάτιο» ήταν ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Σε μια σαφή αναφορά κατά της διεθνούς ηγεμονίας των ΗΠΑ, ο Σι τόνισε ότι Κίνα και Ισπανία πρέπει «να υπερασπιστούμε από κοινού την πραγματική πολυμέρεια και να διαφυλάξουμε την παγκόσμια ειρήνη και ανάπτυξη». Βρήκε σύμφωνο τον Σάντεθ – από τους πλέον σφοδρούς επικριτές στη Δύση τού «λάθος και παράνομου» πολέμου στο Ιράν –, ο οποίος επανέλαβε σε χθεσινή συνέντευξη Τύπου ότι «γενοκτονίες όπως αυτή που βλέπουμε στη Γάζα ελπίζουμε να μην επαναληφθούν στον Λίβανο», τονίζοντας ότι η πλειοψηφία των Ισπανών «θέλει να μην υπάρχει ατιμωρησία».

«Ας βρούμε μαζί τρόπους για να ενισχύσουμε το πολυμερές σύστημα και το διεθνές δίκαιο, το οποίο υπονομεύεται επανειλημμένα και πολύ επικίνδυνα, όταν είναι πιο απαραίτητα από ποτέ» τόνισε ο ισπανός πρωθυπουργός στο τέταρτο αυτό ταξίδι που πραγματοποιεί στην Κίνα μέσα στην τελευταία τετραετία. Στην ωριαία συνάντηση με τον Σι, ανέφερε, είχε την ευκαιρία να συζητήσει «τη σοβαρή κατάσταση» στον Λίβανο, τη Γάζα, το Ιράν, τα Στενά του Ορμούζ και την Ουκρανία. Τόνισε ότι ενθάρρυνε το Πεκίνο να «συνεχίσει να συμβάλλει ενεργά στην ενίσχυση του πολυμερούς συστήματος» και στην επίλυση των συγκρούσεων. «Φαίνεται πολύ δύσκολο να βρεθούν άλλοι συνομιλητές που μπορούν να ξεδιαλύνουν αυτή την κατάσταση που προκλήθηκε στο Ιράν και στα Στενά του Ορμούζ, πέρα από την Κίνα» είπε ο Σάντσεθ.

Οι δύο ηγέτες δεσμεύτηκαν να εμβαθύνουν τις σχέσεις μεταξύ των χωρών τους – υπογράφηκαν 19 συμφωνίες, εκ των οποίων οι 10 οικονομικής φύσης –, με τον κινέζο πρόεδρο να αναγνωρίζει τον ρόλο της Ισπανίας ως γέφυρας με την ΕΕ και τον ισπανό πρωθυπουργό να κάνει λόγο για καθιέρωση «στρατηγικού διαλόγου» με την Κίνα. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Σάντσεθ δεν παρέλειψε να εκφράσει την ικανοποίησή του για την ήττα του φιλοτραμπικού και φιλορώσου εθνικολαϊκιστή Βίκτορ Ορμπαν στην Ουγγαρία.

«Συνέδεσε το μήνυμά του με την επικείμενη διοργάνωση της προοδευτικής συνόδου κορυφής αυτό το Σαββατοκύριακο στη Βαρκελώνη» επισημαίνει η «El Pais». Μεταξύ των ηγετών που θα δώσουν το «παρών» θα είναι οι πρόεδρο της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα και του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ. «Είναι σημαντικό τα κόμματα προοδευτικών κυβερνήσεων να ενωθούμε για να μεταφέρουμε στους πολίτες ότι ανήκουμε σε κάτι που ξεπερνά τα σύνορά μας» είπε ο Σάντσεθ από την Κίνα, κάνοντας λόγο για «μια θετική και ανθρωπιστική ματιά».