Στη διατήρηση της προκλητικής ρητορικής της δείχνει να επιμένει η Αγκυρα, με το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών να εκδίδει χθες ανακοίνωση όπου κάνει εκ νέου λόγο για «τουρκική μειονότητα στη Δυτική Θράκη» για να λάβει νέα αυστηρή απάντηση από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών το οποίο, μεταξύ άλλων, επισημαίνει πως «η Συνθήκη της Λωζάννης καθορίζει με σαφήνεια τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικής».

Οπως τόνισε η Αθήνα, «επαναλαμβανόμενες ανακοινώσεις με ανάλογο περιεχόμενο ούτε δίκαιο παράγουν ούτε συμβάλλουν στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και καλής γειτονίας». Στη χθεσινή προκλητική ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, η οποία εκδόθηκε με αφορμή «την 99η επέτειο από την ίδρυση της Τουρκικής Ενωσης Ξάνθης», γινόταν συγκεκριμένα λόγος για «δίκαιο αγώνα της Ενωσης η οποία αποτελεί τον πιο ιστορικό φορέα της τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης».

Πέντε ημέρες πριν, είχε προηγηθεί άλλη ανακοίνωση από το υπουργείο Εξωτερικών της γείτονος εντός της οποίας η Τουρκία ασκούσε κριτική στην Ελλάδα για τη διαδικασία εκλογής των μουφτήδων στη Δυτική Θράκη και υπογράμμιζε την ανάγκη «προστασίας των δικαιωμάτων της τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης στην Ελλάδα». Και τότε, από την ελληνική πλευρά υπήρξε αυστηρή ανακοίνωση, εντός της οποίας το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών τόνιζε ξανά πως «η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης είναι θρησκευτική μειονότητα», επισημαίνοντας αφενός πως η Συνθήκη της Λωζάννης του 1923 που διέπει το νομικό της καθεστώς δεν επιδέχεται πολλαπλών ερμηνειών και αφετέρου πως «η Ελλάδα ως ευρωπαϊκό κράτος δικαίου χειρίζεται με απόλυτη υπευθυνότητα τα ζητήματα της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη».

Ενδιάμεσα από τις συγκεκριμένες δύο ανακοινώσεις του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, είχαν μεσολαβήσει και οι δηλώσεις Φιντάν μέσω των οποίων ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών αποπειράθηκε να κάνει υποδείξεις στην Ελλάδα για τις συνεργασίες της ισχυριζόμενος πως το τριμερές σχήμα συνεργασίας της χώρας μας με την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ισραήλ «φέρνει περισσότερα προβλήματα και πόλεμο» και πως στοχεύει στην «περικύκλωση της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο». Τόσο η Αθήνα όσο και η Λευκωσία απάντησαν στην Αγκυρα άμεσα και σε αυστηρό τόνο, με την ελληνική πλευρά να υπογραμμίζει πως σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση της εξωτερικής της πολιτικής «δεν δέχεται υποδείξεις, ούτε οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν» και την κυπριακή πλευρά να θυμίζει πως η ίδια η Τουρκία «κατέχει παράνομα κυρίαρχο ευρωπαϊκό έδαφος», τονίζοντας, παράλληλα, «πως η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει αναθεωρητικές σκέψεις αλλά ούτε και βλέψεις περιφερειακής ηγεμονίας».

Κινητοποίηση για τους συλληφθέντες

Στο παζλ της διατάραξης των «ήρεμων νερών» στα ελληνοτουρκικά προστέθηκε πρόσφατα (9/4) ακόμη ένα κομμάτι με τη σύλληψη δύο τουριστών από την Ελλάδα που άνοιξαν εντός της Αγίας Σοφίας γαλανόλευκη σημαία με βυζαντινό συμβολισμό, η οποία έφερε επί του σταυρού δικέφαλο αετό και το σύνθημα «Ορθοδοξία ή Θάνατος». Για το περιστατικό, κινητοποιήθηκε το Γενικό Προξενείο Κωνσταντινούπολης το οποίο ήρθε σε επαφή μαζί τους προκειμένου να τους παρέχει την προσήκουσα προξενική συνδρομή.

Με φόντο την επιστροφή της Αγκυρας σε πιο υψηλούς τόνους και σε αναθεωρητική ρητορική, η Αθήνα παρακολουθεί προσεκτικά χωρίς, ωστόσο, να αιφνιδιάζεται από τις εν λόγω διατυπώσεις καθώς, ιδίως σε ό,τι αφορά το σχήμα συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ δεν είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία δείχνει την έντονη ενόχλησή της. Από την ελληνική πλευρά, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, γίνεται σαφές πως ο λόγος που κινείται κατ’ αυτόν τον τρόπο η Τουρκία επί του παρόντος σχετίζεται άμεσα με την πίεση που της ασκείται από το εσωτερικό της ακροατήριο για επιλογές που δεν της «βγαίνουν» στη γεωπολιτική σκακιέρα. Εν μέσω περιφερειακής αστάθειας και αβεβαιότητας λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, η Ελλάδα δεν αποκλείει και την πιθανότητα κλιμάκωσης από πλευράς Τουρκίας προσεχώς. Οι ανησυχητικές περιφερειακές εξελίξεις είναι βέβαιο πως θα τεθούν επί τάπητος και στο πλαίσιο της σημερινής διεθνούς διάσκεψης για το Σουδάν στο Βερολίνο όπου τη χώρα μας θα εκπροσωπήσει ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο οποίος είναι εξαιρετικά πιθανόν να έχει στο περιθώριο επαφές με ομολόγους του από Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία καθώς και με τον ειδικό σύμβουλο του προέδρου Τραμπ για τις αραβικές και αφρικανικές υποθέσεις, Μασάντ Μπούλος, που αναμένεται να συμμετέχει ως εκπρόσωπος των ΗΠΑ.