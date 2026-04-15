Στο κυβερνητικό επιτελείο μελετούν προσεκτικά σειρά δημοσκοπήσεων που έχουν γίνει σε διάφορες εκλογικές περιφέρειες της επικράτειας, εκτός Αττικής. Σε αρκετές από αυτές παρατηρείται πτώση των τοπικών ποσοστών του κυβερνώντος κόμματος.

Η τάση που καταγράφηκε στα πρώτα πανελλαδικά γκάλοπ μετά τη διαβίβαση των νέων δικογραφιών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή φαίνεται να επιβεβαιώνεται κι εκεί. Τα υπό συζήτηση νούμερα επιταχύνουν την υλοποίηση του σχεδιασμού για εξορμήσεις, τόσο του Πρωθυπουργού, όσο και κυβερνητικών κλιμακίων, με στόχο την αλλαγή του κλίματος. Οι φωτογραφίες της στιγμής, όμως, δείχνουν καθαρά ότι ύστερα από επτά χρόνια γαλάζιας διακυβέρνησης καμία επιχείρηση damage control δεν έχει πια εγγυημένη επιτυχία.

Οι περιοδείες με αφορμή τα προσυνέδρια της ΝΔ – και όχι μόνο – θα γίνουν σε μια εξαιρετικά δύσκολη για την κυβέρνηση περίοδο, αφού δύο μέτωπα τα οποία ενέχουν κινδύνους είναι ανοιχτά. Εκτός από το σκάνδαλο των αγροτικών επιδοτήσεων, το οποίο αμαυρώνει τη μεταρρυθμιστική εικόνα που φιλοτεχνεί για τον εαυτό της από το 2019, έχει επανέλθει στην επικαιρότητα και η υπόθεση των υποκλοπών. Η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της έδωσε νέα τροπή, ενώ η συζήτηση για το κράτος δικαίου, που θα διεξαχθεί αύριο στη Βουλή, τη βάζει στη θέση της απολογούμενης ενώπιον σύσσωμης της αντιπολίτευσης.

Οπως έδειξε ο τελευταίος μήνας, όπου τα κέρδη από τη στοίχιση με τη σημαία εξανεμίστηκαν πολύ γρήγορα, τα γεγονότα μπορούν ακόμη να φοβίζουν τους κυβερνώντες – και ορθώς.