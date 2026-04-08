Σύμφωνα με την Ευρωπαία εισαγγελέα, για τους Αθανασίου και Χατζηβασιλείου προέκυψαν ενδείξεις για ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος.

«Ο λόγος ήταν η εγκυμοσύνη της γυναίκας. Μιλάμε για μία νέα αγρότισσα που κατοικεί στην ελληνική περιφέρεια. Ήταν νόμιμο το αίτημα, ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία και τελικώς ο ΟΠΕΚΕΠΕ απέρριψε την αίτηση αυτή», ανέφερε ο Τάσος Χατζηβασιλείου.

Αραμπατζή: Ζητεί Προανακριτική Επιτροπή

Προανακριτική επιτροπή ζητά από την πλευρά της η Φωτεινή Αραμπατζή που εμπλέκεται στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ ως πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σε διαλόγους με τον Δημήτρη Μελά, πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δείχνει ειδικό ενδιαφέρον για την πληρωμή συγκεκριμένου παραγωγού στις Σέρρες, ενώ κάνει λόγο για ένα «καραμανλικό» στέλεχος που την επισκέφτηκε στο γραφείο της.

– Φ. Αραμπατζη: Το ένα έχει να κάνει με εκείνον τον καημένο.

– Δ. Μελας: Ναι που είχαμε πει…

– Φ. Αραμπατζη: Ναι, πότε θα τον πληρώσεις σε παρακαλώ;

– Δ. Μελας: 15 νομίζω ότι θα έχει βγει. Τέλη Σεπτέμβρη θα βγει.

– Φ. Αραμπατζη: Σίγουρα έτσι; (…) Ξέρεις γιατί ήρθε κάποιος από καραμανλικό στέλεχος να μας πει στο γραφείο «βοηθήστε τον Γ…».

«Δεν ζητώ να πληρωθεί ο ενδιαφερόμενος. Ρωτάω πότε θα τον πληρώσεις», λέει η ίδια σήμερα.

Λόγω της καθυστέρησης μάλιστα στην πληρωμή, η κα Αραμπατζή φτάνει στο σημείο να ζητήσει από τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ να τηλεφωνήσει ο ίδιος προσωπικά στον παραγωγό και στην ουσία να τον διαβεβαιώσει ότι η υφυπουργός όντως ασχολήθηκε με την υπόθεσή του.

– Φ. Αραμπατζη: Πότε θα τον πληρώσουμε;

– Δ. Μελας: Μέσα στον Δεκέμβριο θα πληρωθεί.

– Φ. Αραμπατζη: Θέλω να τον πάρεις εσύ ένα τηλέφωνο και να του πεις για όλο αυτό το bullying που έχεις φάει από μένα εντάξει;

– Δ. Μελας: Ωραία.

Πάντως η βουλευτής υποστηρίζει ότι ο παραγωγός, δεν πληρώθηκε.

Τι λένε οι αγρότες

Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, που παραιτήθηκε από υπουργός Πολιτικής Προστασίας, δήλωσε ότι δεν γνώριζε τις ενέργειες του συνεργάτη του στο πολιτικό του γραφείο, την ώρα που η ευρωπαϊκή εισαγγελία πάντως επισημαίνει στη δικογραφία ότι υπήρχε δόλος και αποκλειστικός σκοπός να προστατευτεί ο κρητικός ψηφοφόρος.

Το «Live News» εντόπισε έναν από τους συνολικά τέσσερις αγρότες που φέρεται να πήραν παράτυπα επιχορηγήσεις, τους ζητήθηκαν να τις επιστρέψουν αλλά τελικά δεν το έπραξαν επειδή υπήρξε μεσολάβηση από το υπουργικό γραφείο.

«Τίμιες δουλειές έκανα κανονικά με έναν μελετητή. Τα κάναμε όλα. Πήρα το χρήμα, ήρθε ο χωρισμός, τα έκλεισα. Έφυγα από εκείνο το χωριό. Ούτε απατεώνας, ούτε με τον Κεφαλογιάννη έχω σχέση, ούτε με τον πρωθυπουργό, ούτε με κανέναν. Μακάρι, σας το λέω μέσα από τον εαυτό μου, να ήμουνα ο Φραπές, να είχα πάρει το ένα εκατομμύριο και τα χρήματα που μιλάμε ήταν δέκα χιλιάρικα τότε, να ξεκινήσουμε. Αυτό μόνο».

Άλλος κτηνοτρόφος, που φέρεται να ζήτησε από τον βουλευτή Σερρών, Θεόφιλο Λεονταρίδη, να μεσολαβήσει στη δική του υπόθεση, μίλησε αποκλειστικά στο «Live News», υποστηρίζοντας και σε αυτήν την περίπτωση ότι δεν υπάρχει παρανομία.

«Δεν κοιτάζουν εκεί πέρα τους Φραπέδες και τις Φραπεδιές και τέτοια. Εκατομμύρια έχουν φάει εκεί πέρα. Κοιτάζουν τώρα με πέντε χιλιάρικα. Εγώ κανονικά πληρώνομαι από τότε που βγήκαν τα δικαιώματα. Η δική μου δήλωση έγινε σωστά. Την έκανε λάθος αυτός ο φορέας εδώ πέρα. Ούτε οι ημερομηνίες είναι αυτές που λένε. Έφυγε ημερομηνία και πίεσαν να βάλει, τίποτα. Απλώς δεν έβαλαν σφραγίδα οριστικοποίησης της δήλωσης. Αυτό ήταν όλο κι όλο».

Ο ίδιος συμπληρώνει:

«Τρέξαμε, όπως συνήθως γίνεται στην Ελλάδα σε πολιτικούς, ίσως μπορέσουν να κάνουν κάτι. Και οι άνθρωποι αυτοί αντί να ακούσουν και ευχαριστώ, τους βγάζουν και κατηγορούντες κατάλαβες; Εκεί τώρα (στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία) δεν βλέπουν τα χάλια τους, ήρθαν εδώ στην Ελλάδα να λύσουν προβλήματα.

Άιντε από εκεί πέρα, ήρθε εδώ πέρα να βρει τι; Όλοι είναι για ψευτοπράγματα, αυτοί οι άνθρωποι πηγαίνουν εκεί πέρα. Μικρές εξυπηρετήσεις στον κόσμο, ο οποίος αυτά τα χρόνια δυσκολεύεται και κάπου αργεί η πολιτεία για να τους τα δώσει και αυτοί ίσως μπορέσουν να κάνουν κάτι».

Βέβαιος για την αθωότητα των εμπλεκομένων στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ εμφανίστηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης, χρεώνοντας μάλιστα δόλο ή ανοησία στην Ευρωπαία εισαγγελέα.

Εκλογές ζητά από πλευρά του ο Νίκος Ανδρουλάκης και σύσσωμη η αντιπολίτευση.

Η πρώτη μεγάλη πολιτική σύγκρουση κυβέρνησης αντιπολίτευσης θα γίνει την εβδομάδα μετά το Πάσχα στη συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου.