Ενα επιεικώς βλακώδες, όσο και μέγιστη ανοησία, επιχείρημα, διακινεί επ’ εσχάτοις ο παραζαλισμένος από τις τελευταίες εξελίξεις κυβερνητικός μηχανισμός προπαγάνδας και παραπληροφόρησης, σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ 2 και ειδικότερα τους 11 βουλευτές των οποίων ζητείται η άρση της ασυλίας. Ποιο είναι αυτό το επιχείρημα; Οτι κακώς η κυβέρνηση (και συνακόλουθα οι «ιδιώτες» που διαχειρίζονταν για λογαριασμό της το Predator) κατηγορείται για τις παρακολουθήσεις, διότι όπως αποδεικνύεται οι διώξεις κατά των 11, 13, 15, δεν έχει καμιά σημασία, βουλευτών της Νέας… Δικογραφίας, προήλθαν από τις παρακολουθήσεις των τηλεφώνων τους. Και πως αν η κυβέρνηση είχε πράγματι τον μηχανισμό υπό τις εντολές της δεν θα παρακολουθούσε τους βουλευτές της!!!

Οσοι διακινούν το μέχρι καγχασμού επιχείρημα που προσπαθεί να αθωώσει τόσο τους «ιδιώτες» υποκλοπείς όσο και τους εντολείς τους, δολίως και σκοπίμως, αποκρύπτουν ότι οι παρακολουθήσεις των βουλευτών προέκυψαν κατά την παρακολούθηση στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επεσαν πάνω τους δηλαδή, ενώ παρακολουθούσαν υπαλλήλους και διευθυντικά στελέχη του Οργανισμού, προκειμένου να τεκμηριώσουν το σκάνδαλο.

Κατανοητή η προσπάθειά τους να θάψουν το σκάνδαλο των υποκλοπών τώρα που βρήκαν παπά, αλλά είναι τόσο χοντροκομμένο έτσι όπως το κάνουν, που δεν πιάνει με τίποτε…

Πακέτο στον Αρειο Πάγο

Ασε τώρα, που το έργο υποκλοπές, περνάει σε άλλη φάση. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, αφού μελέτησε (παραμελέτησε για την ακρίβεια…) υποτίθεται ενδελεχώς την απόφαση και τα πρακτικά της ιστορικής δίκης για το Predator στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, έστειλε πακέτο στον Αρειο Πάγο, ένα μεγάλο κομμάτι των πρακτικών, ώστε ο Αρειος Πάγος να διενεργήσει υποτίθεται έρευνα για το κακούργημα της κατασκοπείας. Και επιπλέον έρευνα και για άλλους εμπλεκόμενους στις υποκλοπές, συνεργούς στις πράξεις του κατηγορητηρίου της αρχικής υπόθεσης. Κι ακόμη να διερευνήσει, αυτά που εγώ φωνάζω εβδομάδες τώρα, για το ποιος υπέγραψε τη σύμβαση για το Predator όπως και ποιος παρέκαμψε με την υπογραφή του, την απαγόρευση της διακίνησης και της εξαγωγής από τη χώρα του κατασκοπευτικού λογισμικού. Υπάρχει ελπίδα να ασχοληθεί σοβαρά ο Αρειος Πάγος με το θέμα; Τι να σας πω, δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος. Με την τροπή που έχουν λάβει τα πράγματα γενικά, φοβάμαι ότι θα βρεθεί πάλι κανένας… Αχιλλέας Ζήσης, να γνωματεύσει ότι δεν προκύπτουν ευθύνες άλλων προσώπων ή ενδείξεις ότι τελέστηκε το κακούργημα της κατασκοπείας, και να στείλει όλο το πακέτο να… ξεκουραστεί κλεισμένο σε κανένα φωριαμό.

Σιγά να μην το αφήσει όλο αυτό στην τύχη του η κυβέρνηση. Είπαμε είναι στριμωγμένη, αλλά όχι διαλυμένη…

Κίνδυνος παραγραφής

Και δεν το άφησε απ’ ό,τι αποδεικνύεται! Οπως καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ υπάρχει κίνδυνος παραγραφής αδικημάτων όσων προσώπων έχουν μείνει εκτός καταδίκης από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών. Εμμέσως πλην σαφώς, κατηγορεί την Εισαγγελία Πρωτοδικών για αναιτιολόγητη καθυστέρηση και αποστολή στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, των πρακτικών της δίκης, ενώ θα έπρεπε εκείνη να ασκήσει αμέσως διώξεις. Παραδόξως, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, «αντί η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών να κινηθεί τάχιστα προς άσκηση διώξεων και προσδιορισμό δικασίμου ώστε να αποφευχθεί η παραγραφή, έπειτα από καθυστέρηση σχεδόν τριών εβδομάδων απέστειλε σήμερα τη δικογραφία στον αναρμόδιο προς άσκηση δίωξης εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για να διερευνήσει άραγε τι; Την ορθότητα της δικαστικής απόφασης;

Μέχρι η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου να αποφασίσει να επιστρέψει τη δικογραφία πίσω στην Εισαγγελία Πρωτοδικών για άσκηση διώξεων, κάθε μέρα θα παραγράφονται και ορισμένες πράξεις, με κίνδυνο τελικά να παραγραφούν όλες και να γλιτώσουν από τις δρακόντειες ποινές οι συμμέτοχοι, δηλαδή οι πλέον αδύναμοι κρίκοι που υπάρχει κίνδυνος να μιλήσουν…».

Κατάλαβα. Το πνεύμα «Ζήση» κυριαρχεί και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών…

Πού χάθηκαν όλοι…

Επανέρχομαι στα του ΟΠΕΚΕΠΕ, για να σημειώσω ότι με έχει εντυπωσιάσει η απουσία από τα κανάλια, τα ραδιόφωνα και τα sites των υπουργών της κυβέρνησης, αλλά και των βουλευτών. Κανείς δεν εμφανίζεται πουθενά είτε για να υποστηρίξει τους συναδέλφους του βουλευτές που βρίσκονται αντιμέτωποι με διώξεις για τα ρουσφέτια στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε για να στηρίξει την… παπάτζα του Κυριάκου του Α’ περί ασυμβίβαστου μεταξύ του αξιώματος του υπουργού και της ιδιότητας του βουλευτή. Αν εξαιρέσεις τον Αδωνη, οι υπόλοιποι, πουθενά. Σαν να μην υπάρχουν. Ακρα του τάφου σιωπή.

Το γιατί τον αφήνουν μόνο του τον πρόεδρο Κυριάκο τον Α’, σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, είναι άξιο προς παρατήρηση και εξαγωγή συμπερασμάτων. Και πιθανόν να προδιαγράφει εξελίξεις οι οποίες επί του παρόντος δεν διαφαίνονται. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο Αδωνις, σέρνει τον χορό, έστω κι αν δεν τον ακολουθεί κανείς. Βγήκε χθες στον ΣΚΑΪ ας πούμε και είπε τα εξής ωραία: «Προειδοποιώ: μην τολμήσει βουλευτής της αντιπολιτεύσεως να πει σε εμένα για ρουσφέτι νεοδημοκράτη, γιατί θα δει στο Twitter μου τα μηνύματά του. Δεν τα σβήνω τα μηνύματα, να τα πάρει η Παπανδρέου να τα ελέγξει που έγινε η πρόμαχος των ρουσφετιών. Το να βλέπω βουλευτές πασόκους, ή συριζαίους – και όλων των κομμάτων – και να βγαίνουν να κατηγορούν τους συναδέλφους μου γιατί λέει πήραν τηλέφωνο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ε… είμαι και λίγο παλαβός»…

Αντιπολιτευτικά ρουσφέτια

Τι εννοούσε; Οτι βουλευτές της αντιπολίτευσης του στέλνουν μηνύματα για εξυπηρετήσεις σε νοσοκομεία, μετακινήσεις, προαγωγές γιατρών, μεταθέσεις νοσοκόμων και τα ρέστα. Και είναι τόσα πολλά τα μηνύματα που έχει λάβει στο διάστημα που είναι υπουργός Υγείας, ώστε όπως μου είπε «αν ανοίξει το δικό μου τηλέφωνο η Παπανδρέου (η εισαγγελέας του ελληνικού τμήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία κατηγορείται έμμεσα από την κυβέρνηση για τις κατά δόσεις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ) όχι Κορυδαλλό θα με στείλει, στο Γκουαντάναμο θα με πάρουν».

Προφανώς γιατί έχει αποδεχθεί και υλοποιήσει (φαντάζομαι τα περισσότερα) αιτήματα των συναδέλφων του βουλευτών. Εξού και η προειδοποίηση ότι δεν δικαιούνται να ομιλούν, επειδή τους έχει εξυπηρετήσει κατά το παρελθόν. Και είναι «και λίγο παλαβός», να μην το ξεχνούν.

Οπότε αν δείτε κάποιον βουλευτή της αντιπολίτευσης να την «πέφτει» στους βουλευτές της ΝουΔου που εμπλέκονται στις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, να ξέρετε ότι αυτός δεν ζήτησε ποτέ ρουσφέτι από τον Αδωνη. Ή αν ζήτησε, θα το ζήτησε πιο κάτω από τον Αδωνη…

Ενα πασοκικό κελεπούρι

Εψαξε από εδώ, έψαξε από εκεί, βρήκε αντιπασοκικό θέμα, να ισοσκελίσει κάπως την κατάσταση ο κυβερνητικός μηχανισμός προπαγάνδας και παραπληροφόρησης. «Παραιτήθηκε ο Σαουλίδης»!!! Μάλιστα κύριες και κύριοι «παραιτήθηκε ο Σαουλίδης», και πλέον οι αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ είναι τόσο έντονες που ο Ανδρουλάκης εξαναγκάστηκε να πάρει τον Δούκα, κι εκείνος τον Γερουλάνο, κι ο Γερουλάνος την Αννα, προκειμένου να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν την τρομερή αναταραχή που προκάλεσε «η παραίτηση Σαουλίδη»!

Ποιος είναι αυτός ο Σαουλίδης; Ακούω το ερώτημα να διατυπώνεται ήδη από το φιλοθέαμον κοινό, που αγνοεί την ύπαρξή του. Απαντώ: έως πρόσφατα την αγνοούσα κι εγώ, αλλά οφείλουμε χάριτες, έχω να πω, στον εξ εφέδρων πρόεδρο Τσίπρα που ανακάλυψε το πασοκικό… κελεπούρι προ μηνών στη Θεσσαλονίκη, και το έβαλε στο πάνελ της παρουσίασης του «παραμυθιού» στη συμπρωτεύουσα. Αυτός λοιπόν ο Σαουλίδης, απέστειλε μια επιστολή-σεντόνι κανονικό, προκειμένου να μας ενημερώσει ότι παραιτείται από το ΠΑΣΟΚ, διότι διαφωνεί με τις επιλογές της ηγεσίας, η οποία δεν μπορεί να αναγνωρίσει το πολιτικό μέγεθος του εν λόγω, κ.λπ. κ.λπ.

Να, αυτά κάνεις βρε Ανδρουλάκη. Πρώτα ο Κωνσταντινόπουλος, τώρα ο Σαουλίδης. Ενα ένα τα χάνεις τα κελεπούρια, φουκαρά μου!..