Η αποτίμηση της OpenAI στα 852 δισεκατομμύρια δολάρια βρίσκεται υπό αυξανόμενη αμφισβήτηση από τους ίδιους τους επενδυτές της εταιρείας, καθώς η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης αντιμετωπίζει συνεχώς ανταγωνισμό από την Anthropic – ειδικά από το τελευταίο μοντέλο της τελευταίας, το Mythos.

Επενδυτές της OpenAI δήλωσαν στους «Financial Times» ότι οι προσπάθειες για μεγαλύτερη εξέλιξη του μοντέλου ChatGPT και η συνεχής βελτίωση των μοντέλων από την Anthropic θα μπορούσαν να κάνουν την OpenAI πιο ευάλωτη απέναντι στην Anthropic και την άλλη μεγάλη ανταγωνίστρια, την Google.

Η ηγεσία της OpenAI πάντως παραμένει αισιόδοξη. Ο διευθύνων σύμβουλος Σαμ Αλτμαν εξασφάλισε 122 δισεκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις τον περασμένο μήνα, τραβώντας το ενδιαφέρον εταιρειών όπως οι SoftBank, Amazon, Nvidia, Andreessen Horowitz, Sequoia Capital και Thrive Capital.

Η ραγδαία επιτυχία της Anthropic έχει επισπεύσει μια στρατηγική αναθεώρηση. Τα ετήσια έσοδα της εταιρείας κατασκευής Claude αυξήθηκαν από 9 δισεκατομμύρια δολάρια στο τέλος του 2025 σε 30 δισεκατομμύρια δολάρια στο τέλος Μαρτίου, λόγω της ζήτησης για τα εργαλεία κωδικοποίησης που διαθέτει.

Οι δραστηριότητες της Anthropic φαίνεται να έχουν ξεπεράσει πολλές από αυτές της OpenAI, η οποία με βάση τα στοιχεία για τον Φεβρουάριο είχε σε ετήσια βάση έσοδα 25 δισ. δολάρια. Πάντως οι δύο εταιρείες χρησιμοποιούν διαφορετικές λογιστικές μεθόδους για την καταγραφή των εσόδων, γεγονός που καθιστά δύσκολη την άμεση σύγκριση σχολίαζε η βρετανική εφημερίδα.

Εξελιγμένα μοντέλα

Τα μοντέλα της Anthropic είναι πλέον τόσο εξελιγμένα που στις ΗΠΑ την προηγούμενη εβδομάδα είχε σημάνει συναγερμός για νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) της εταιρείας, το Mythos. Ο υπουργός Οικονομικών της χώρας Σκοτ Μπέσεντ και ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ, είχαν συγκαλέσει επείγουσα συνάντηση με τους διευθύνοντες συμβούλους αμερικανικών τραπεζών με σκοπό να προειδοποιήσουν τους επικεφαλής των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για τους κινδύνους που δημιουργεί στον κυβερνοχώρο το τελευταίο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic, αναφερόταν.

Η Anthropic λάνσαρε το νέο ισχυρό μοντέλο ΤΝ, το Mythos, στις αρχές του μήνα αλλά δεν προχώρησε σε ευρεία κυκλοφορία του επικαλούμενη ανησυχίες ότι αυτό θα μπορούσε να αποκαλύψει προηγουμένως άγνωστα τρωτά σημεία στον κυβερνοχώρο. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το νέο μοντέλο είναι ικανό να εντοπίζει και να εκμεταλλεύεται αδυναμίες, σε «κάθε σημαντικό λειτουργικό σύστημα και κάθε σημαντικό πρόγραμμα περιήγησης ιστού», μετέδιδε το Reuters.

Η Anthropic είχε ανακοινώσει επίσης ότι βρίσκεται σε συνεχείς συζητήσεις με αξιωματούχους της κυβέρνησης των ΗΠΑ σχετικά με τις «επιθετικές και αμυντικές δυνατότητες (του νέου μοντέλου ΤΝ) στον κυβερνοχώρο».