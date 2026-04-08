Η Anthropic παρουσίασε το πιο προηγμένο μοντέλο της, αλλά με έναν τρόπο που λίγοι περίμεναν. Η εταιρεία ανακοίνωσε την Τρίτη το Project Glasswing, μια νέα πρωτοβουλία για την ενίσχυση της ασφάλειας κρίσιμου λογισμικού στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι κυβερνοεπιθέσεις γίνονται ολοένα πιο εξελιγμένες και συχνές.

Σύμφωνα με την Anthropic, η πρωτοβουλία συνδέεται με την παρουσίαση του Claude Mythos, ενός μοντέλου πιο ισχυρού από το κορυφαίο μέχρι σήμερα Opus. Το νέο αυτό σύστημα, όπως αναφέρει η εταιρεία, έχει σημαντικές επιπτώσεις για την κυβερνοασφάλεια και αποτέλεσε την αφορμή για τη δημιουργία του Glasswing.

«Το Claude Mythos Preview είναι ένα γενικής χρήσης, μη διαθέσιμο ακόμη μοντέλο αιχμής, που αποκαλύπτει μια σκληρή αλήθεια: τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης έχουν φτάσει σε επίπεδο προγραμματισμού όπου μπορούν να ξεπεράσουν όλους εκτός από τους πιο έμπειρους ανθρώπους στον εντοπισμό και την εκμετάλλευση ευπαθειών λογισμικού», ανέφερε η εταιρεία σε σχετική ανάρτηση.

Introducing Project Glasswing: an urgent initiative to help secure the world’s most critical software. It’s powered by our newest frontier model, Claude Mythos Preview, which can find software vulnerabilities better than all but the most skilled humans.https://t.co/NQ7IfEtYk7 — Anthropic (@AnthropicAI) April 7, 2026

Συμμαχίες και στόχοι του Project Glasswing

Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων οι Amazon Web Services, Apple, Broadcom, Cisco, CrowdStrike, Google, JPMorganChase, Linux Foundation, Microsoft, NVIDIA και Palo Alto Networks.

Το Project Glasswing περιλαμβάνει τρεις βασικούς άξονες δράσης:

Συνεργάτες εκκίνησης : Οι προαναφερθείσες εταιρείες θα χρησιμοποιήσουν το Mythos Preview στο πλαίσιο της αμυντικής τους ασφάλειας, με την Anthropic να μοιράζεται τα αποτελέσματα και τις γνώσεις που θα προκύψουν.

: Οι προαναφερθείσες εταιρείες θα χρησιμοποιήσουν το Mythos Preview στο πλαίσιο της αμυντικής τους ασφάλειας, με την Anthropic να μοιράζεται τα αποτελέσματα και τις γνώσεις που θα προκύψουν. Πρόσθετη πρόσβαση : 40 ακόμη οργανισμοί που αναπτύσσουν ή διαχειρίζονται κρίσιμες υποδομές λογισμικού θα μπορούν να αξιοποιήσουν το Mythos Preview για τον έλεγχο και την προστασία των συστημάτων τους.

: 40 ακόμη οργανισμοί που αναπτύσσουν ή διαχειρίζονται κρίσιμες υποδομές λογισμικού θα μπορούν να αξιοποιήσουν το Mythos Preview για τον έλεγχο και την προστασία των συστημάτων τους. Χρηματοδοτική υποστήριξη: Η Anthropic δεσμεύεται να διαθέσει 100 εκατ. δολάρια σε πιστώσεις χρήσης του Mythos Preview και επιπλέον 4 εκατ. δολάρια σε δωρεές προς οργανισμούς ανοιχτού κώδικα που δραστηριοποιούνται στην ασφάλεια.

Η σημασία της διατομεακής συνεργασίας

Η ανάγκη για συνεργασία μεταξύ κλάδων είναι κρίσιμη για την πλήρη κατανόηση του τοπίου των απειλών, όπως τόνισε ο Steve Schmidt, Ανώτερος Αντιπρόεδρος και Chief Security Officer στην Amazon. «Το λογισμικό που πρέπει να εξεταστεί καλύπτει κυριολεκτικά κάθε βιομηχανία, επομένως πρέπει να δουλέψουμε μαζί, γιατί κανείς δεν τα διαθέτει όλα», ανέφερε χαρακτηριστικά στο The Deep View.

Επιδόσεις και επιπτώσεις του Claude Mythos

Το Mythos Preview έχει ήδη εντοπίσει χιλιάδες «ευπάθειες υψηλής σοβαρότητας» σε «κάθε μεγάλο λειτουργικό σύστημα και πρόγραμμα περιήγησης». Το νέο μοντέλο ξεπερνά το Claude Opus 4.6 στην αναπαραγωγή ευπαθειών, σημειώνοντας 83,1% έναντι 66,6% στο CyberGym, χάρη στις βελτιωμένες ικανότητες προγραμματισμού και λογικής σκέψης του.

Παρά τις εντυπωσιακές δυνατότητές του, η Anthropic δεν σκοπεύει να διαθέσει το Claude Mythos Preview στο ευρύ κοινό προς το παρόν. Η εταιρεία επισημαίνει ότι στόχος της παραμένει η υπεύθυνη ανάπτυξη και διάθεση τεχνητής νοημοσύνης.

Όπως δήλωσε ο Adam Meyers, Ανώτερος Αντιπρόεδρος Επιχειρήσεων Αντιμετώπισης Αντιπάλων στην CrowdStrike, «είναι σημαντικό να αναλογιστούμε ότι η Anthropic προχώρησε σε αυτή την κίνηση επειδή αντιλήφθηκε τις πιθανές επιπτώσεις του νέου μοντέλου και επέλεξε να ζητήσει μια μορφή επιστημονικής αξιολόγησης. Πρόκειται για μια πραγματικά υπεύθυνη στάση».

Η ευρύτερη εικόνα στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης

Η παγκόσμια κούρσα τεχνητής νοημοσύνης εντείνεται, καθώς τα ερευνητικά εργαστήρια ανταγωνίζονται για την ανάπτυξη ολοένα πιο ισχυρών μοντέλων. Ο κίνδυνος, ωστόσο, είναι ότι η τεχνολογική πρόοδος ξεπερνά την ικανότητα της κοινωνίας να θέσει επαρκείς μηχανισμούς ασφαλείας.

Η βιαστική διάθεση τέτοιων συστημάτων ενδέχεται να έχει σοβαρές συνέπειες, ειδικά αν χρησιμοποιηθούν από κακόβουλους παράγοντες. Η απόφαση της Anthropic να κινηθεί με προσοχή, ακόμη και εις βάρος πιθανών εσόδων, δείχνει ότι η υπευθυνότητα μπορεί να υπερισχύσει της εμπορικής πίεσης.