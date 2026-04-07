Δεν έχουν τέλος οι μεταγραφές υψηλού προφίλ και οι μεγάλες συμφωνίες στο χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ), παρά την ανησυχία που έχει δημιουργηθεί στις αγορές για τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Η Anthropic σχεδιάζει να δαπανήσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε μικροτσιπ και υπηρεσίες αποθήκευσης στο «νέφος» (cloud) της Google, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει κρίσιμους υπολογιστικούς πόρους, καθώς η αυξανόμενη ζήτηση για τα εργαλεία της εταιρείας ωθεί τα ετήσια έσοδά της στα 30 δισεκατομμύρια δολάρια.

Την ίδια στιγμή, εταιρεία ΤΝ που ανήκει στον ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος, προσέλαβε έναν εκ των συνιδρυτών της xAI που είχε αναλάβει καθήκοντα στην OpenAI. Όλα αυτά καθώς η νεοσύστατη εταιρεία του δισεκατομμυριούχου της τεχνολογίας αναζητά κορυφαίο προσωπικό για να μπει πιο δυναμικά στο χώρο των συστημάτων ΤΝ με χρήσεις που θα απευθύνονται κυρίως στο βιομηχανικό τομέα, ανέφεραν πληροφορίες των Financial Times.

Ο Κάιλ Κόσιτς εντάχθηκε στο «Project Prometheus», την κωδική ονομασία για τη νέα εταιρεία ΤΝ με επικεφαλής τον Μπέζος και τον πρώην στέλεχος της Google, Βίκραμ Μπατζάτζ, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα.

Όντας συνιδρυτής της xAI μαζί με τον Ίλον Μασκ, ο Κόσιτς ηγήθηκε ομάδας δημιουργίας υποδομών πίσω από τον υπερυπολογιστή Colossus πριν επιστρέψει στον πρώην εργοδότη του, την OpenAI, το 2024. Θα συνεχίσει να εργάζεται σε έργα υποδομής Τεχνητής Νοημοσύνης στην Prometheus, ανέφεραν οι πηγές.

Συνεχείς μεταγραφές

Η κίνησή του σηματοδοτεί την τελευταία μεταγραφή αν μέσω συνεχών αλλαγών θέσεων εργασίας στον κλάδο, καθώς οι εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης ανταγωνίζονται σκληρά για κορυφαία ταλέντα. Ένα από τα μεγάλα δέλεαρ είναι και το χρηματικό, καθώς οι ανταγωνιστές προσφέρουν συχνά πολύ υψηλούς μισθούς για να προσελκύσουν στελέχη. Ο ανταγωνισμός είναι τέτοιος που ο Μασκ έχει δει και τους 11 συνιδρυτές της xAI να αποχωρούν ειδικά τους τελευταίους μήνες.

Οι μεγάλες επενδύσεις

Στα πλαίσια της γενικότερης συνεχούς κινητικότητας στον κλάδο, η Anthropic ανακοίνωσε ότι συμφώνησε να χρησιμοποιήσει μεγάλη ισχύ από μικροτσίπ της Google η οποία ανταγωνίζεται την Nvidia στο υλικό (hardware). Επίσης θα χρησιμοποιεί και τις υπηρεσίες cloud του γίγαντα της αναζήτησης. Συνολικά, η συμφωνία θα δώσει στην Anthropic πρόσβαση σε σχεδόν 5 γιγαβάτ νέας υπολογιστικής ισχύος τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα τις πηγές των FT.

Το υλικό και η υποδομή που απαιτούνται για την ανάπτυξη ισχύος ενός γιγαβάτ – εκτιμάται ότι θα κοστίσουν από 35 έως 50 δισεκατομμύρια δολάρια, με το μεγαλύτερο μέρος αυτής να δαπανάται σε μικροτσιπ. Αυτό υποδηλώνει ότι η δέσμευση της Anthropic μπορεί να αφορά επενδύσεις που θα ανέλθουν σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια.

Τα στελέχη της Anthropic κάνουν κούρσα για να εξασφαλίσουν πολύ μεγάλη υπολογιστική ισχύ, προκειμένου να καλύψουν την ταχέως αυξανόμενη ζήτηση για τα εργαλεία ΤΝ της εταιρείας, ιδιαίτερα τον μοντέλο Claude. Επίσης θέλουν να χρηματοδοτήσουν την πολύ δαπανηρή εκπαίδευση μοντέλων ΤΝ.

Τα ετήσια έσοδα του ομίλου με έδρα το Σαν Φρανσίσκο έχουν εκτοξευθεί από 9 δισεκατομμύρια δολάρια στο τέλος του περασμένου έτους σε 30 δισεκατομμύρια δολάρια στο τέλος Μαρτίου, ανακοίνωσε η Anthropic. Το ποσό αντιπροσωπεύει τα έσοδά της από τις τελευταίες 28 ημέρες, όπως υπολογίζονται σε διάστημα ενός έτους.

Η ανταγωνίστρια της Anthropic, η OpenAI, πέρυσι σύναψε σειρά από συμφωνίες στον τομέα της τεχνολογίας με τις Broadcom, Nvidia, AMD και άλλες εταιρείες, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ισχύ για να τροφοδοτεί τα δικά της εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.