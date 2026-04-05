Η τραγουδοποιός Murphy Campbell, που ζει στη δυτική Βόρεια Καρολίνα και έχει περίπου 7.800 μηνιαίους ακροατές στο Spotify, ανακάλυψε τον Ιανουάριο ότι κάποιος είχε αντιγράψει τις εμφανίσεις της στο YouTube, τις είχε επεξεργαστεί με εργαλεία AI voice-cloning και είχε ανεβάσει συνθετικές εκδοχές των τραγουδιών της στις πλατφόρμες streaming με το όνομά της. Η υπόθεση εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς για τη ραγδαία εξάπλωση της απάτης που βασίζεται σε τεχνητή νοημοσύνη εις βάρος ανεξάρτητων μουσικών.

Η Campbell, που παίζει μπάντζο και ντούλσιμερ και ερμηνεύει παραδοσιακές μπαλάντες των Απαλαχίων, ενημερώθηκε από θαυμαστές της ότι στη σελίδα της στο Spotify είχαν εμφανιστεί δύο νέα τραγούδια — συνθετικές εκτελέσεις των “The Four Marys” και “Cuba“, τα οποία είχε ήδη ηχογραφήσει η ίδια. Όπως δήλωσε, η απομίμηση του ντούλσιμερ της ήταν ένα “warbled, metallic mess”, ενώ η φωνή της είχε αλλοιωθεί και Auto-Tuned σε κάτι που περιέγραψε ως “bro-country singer“.

Σύμφωνα με το The Verge, δύο διαφορετικά εργαλεία ανίχνευσης AI επιβεβαίωσαν ότι το “Four Marys“ ήταν πιθανότατα προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Τα κομμάτια είχαν ανέβει μέσω της νόμιμης μουσικής πλατφόρμας Vydia από έναν άγνωστο φορέα με το όνομα Timeless Sounds IR, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει αποκαλυφθεί.

Η υπόθεση πήρε διαστάσεις όταν η Vydia υπέβαλε αιτήματα πνευματικών δικαιωμάτων κατά των αρχικών βίντεο της Campbell στο YouTube — των ίδιων ηχογραφήσεων που είχαν χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση του AI. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη δυνατότητα monetisation στα δικά της έργα. Μετά τη δημοσιοποίηση της ιστορίας της στο Instagram, όπου το σχετικό βίντεο συγκέντρωσε πάνω από 107.000 likes, η Vydia απέσυρε όλες τις αξιώσεις της. Η Campbell περιέγραψε την κατάσταση λέγοντας πως βρισκόταν “σε μια παράξενη κατάσταση όπου λέω σε ρομπότ να κατεβάσουν μουσική που έφτιαξαν ρομπότ”.

Ένα πρόβλημα πολύ πέρα από μία καλλιτέχνιδα

Η Campbell δεν είναι η μόνη. Ο δημοσιογράφος του Rolling Stone, Jon Blistein, έχει καταγράψει παρόμοιες περιπτώσεις που αφορούν τους καλλιτέχνες Paul Bender, Veronica Swift και Grace Mitchell, καθώς και ένα ψεύτικο AI κομμάτι που ανέβηκε στη σελίδα του Spotify του Blaze Foley, μουσικού της country-folk που σκοτώθηκε το 1989. Τον Μάρτιο, η Sony Music γνωστοποίησε ότι είχε ζητήσει την αφαίρεση περισσότερων από 135.000 deepfake τραγουδιών που μιμούνταν καλλιτέχνες όπως η Beyoncé, οι Queen και ο Harry Styles.

Το πρόβλημα σε ευρύτερη κλίμακα είναι τεράστιο. Η Deezer ανέφερε στα τέλη Ιανουαρίου ότι λαμβάνει πάνω από 60.000 πλήρως AI-παραγόμενα τραγούδια κάθε μέρα, δηλαδή περίπου το 39% του συνόλου της μουσικής που ανεβαίνει στην πλατφόρμα. Η εταιρεία εκτίμησε ότι έως και 85% των streams σε μουσική που δημιουργείται από AI ήταν απατηλά το 2025, έναντι 70% την προηγούμενη χρονιά, και έχει ξεκινήσει ήδη να διαθέτει την τεχνολογία ανίχνευσής της σε άλλους συνεργάτες του κλάδου.

Μια βιομηχανία που τρέχει να προλάβει

Την ίδια ώρα, η πρώτη ποινική δίωξη για απάτη μέσω AI στη μουσική βιομηχανία στις Ηνωμένες Πολιτείες έφτασε σε κρίσιμο σημείο στις 19 Μαρτίου. Ο παραγωγός Michael Smith από τη Βόρεια Καρολίνα δήλωσε ένοχος για συνωμοσία με σκοπό την ηλεκτρονική απάτη, αφού είχε αποκομίσει περισσότερα από 8 εκατομμύρια δολάρια σε ψευδή δικαιώματα μέσω χιλιάδων AI-παραγόμενων τραγουδιών και ψεύτικων λογαριασμών. Η ποινή του αναμένεται να ανακοινωθεί τον Ιούλιο.

Η υφιστάμενη υποδομή προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων της μουσικής βιομηχανίας — που βασίζεται στην υπόθεση ότι ο πρώτος που καταχωρεί ένα τραγούδι είναι ο νόμιμος κάτοχος — δείχνει να μην μπορεί να ανταποκριθεί. Όπως έγραψε ο Shelly Palmer, καθηγητής στο Newhouse School του Πανεπιστημίου Syracuse, το σύστημα “καταρρέει πλήρως όταν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δημιουργήσει μια συνθετική εκδοχή οποιουδήποτε τραγουδιού, από οποιονδήποτε καλλιτέχνη, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα“.