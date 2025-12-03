Μετά από μήνες αναμονής για τους χρήστες, το Spotify Wrapped 2025 έκανε επιτέλους την εμφάνισή του, προσφέροντας μια αναδρομή στη μουσική που άκουσαν περισσότερο τη χρονιά που πέρασε.

Η ετήσια λειτουργία της πλατφόρμας παρουσιάζει τα τραγούδια και τους καλλιτέχνες που κυριάρχησαν στις ακροάσεις κάθε χρήστη – είτε πρόκειται για επιλογές που θεωρούνται «cool» είτε για πιο ενοχλητικά guilty pleasures.

Η καμπάνια, που έχει εξελιχθεί σε viral φαινόμενο, εμφανίζει τα δεδομένα ακρόασης μέσα από ένα σύντομο και καλαίσθητο slideshow, διάρκειας λίγων λεπτών.

Πέρα από στατιστικά και ενδιαφέροντα στοιχεία, οι χρήστες μπορούν να διαπιστώσουν αν ανήκουν στους πιο αφοσιωμένους θαυμαστές των αγαπημένων τους καλλιτεχνών.

Τα στατιστικά και οι κορυφαίοι καλλιτέχνες

Το Spotify Wrapped αποκαλύπτει επίσης τους πιο δημοφιλείς καλλιτέχνες και άλμπουμ παγκοσμίως, μεταξύ των περισσότερων από 700 εκατομμυρίων χρηστών της πλατφόρμας – και οι θαυμαστές της Taylor Swift ίσως εκπλαγούν.

Αν και η ανασκόπηση θεωρείται ετήσια, τα δεδομένα προέρχονται από το διάστημα μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και των πρώτων εβδομάδων του Νοεμβρίου κάθε έτους. Έτσι, οι ακροάσεις του Δεκεμβρίου δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα.

Πώς να δείτε το Spotify Wrapped 2025

Για να δείτε τα αποτελέσματά σας, ανοίξτε την εφαρμογή Spotify. Στην κορυφή της οθόνης θα εμφανιστεί η επιλογή Wrapped. Πατήστε την και στη συνέχεια επιλέξτε Your 2025 Wrapped για να ξεκινήσει η παρουσίαση με τα κορυφαία τραγούδια, καλλιτέχνες, άλμπουμ και podcasts σας.

Αν θέλετε να μοιραστείτε τα αποτελέσματά σας σε X, Instagram, Facebook ή TikTok, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Share στο κάτω μέρος της οθόνης.

Σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται το Wrapped, μπορείτε να το δείτε απευθείας μέσω του συνδέσμου εδώ. Αν παραμένει μη διαθέσιμο, πιθανότατα χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση της εφαρμογής.

Η εταιρεία συμβουλεύει: «Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή Spotify είναι ενημερωμένη στην πιο πρόσφατη έκδοση». Οι χρήστες iPhone πρέπει να επισκεφθούν το App Store, ενώ οι χρήστες Android το Google Play Store, για να πραγματοποιήσουν την ενημέρωση.

Η ιστορία του Wrapped

Το Spotify Wrapped περιγράφεται από την εταιρεία ως «μια εις βάθος ματιά στη μουσική και τα podcasts που καθόρισαν τη χρονιά σας», προσφέροντας οπτικά γραφήματα με τις κορυφαίες ακροάσεις των χρηστών.

Η λειτουργία ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2016 και έκτοτε αποτελεί ετήσιο θεσμό. Αν και πρόκειται ουσιαστικά για μια καμπάνια μάρκετινγκ, έχει αγαπηθεί από τους χρήστες που θέλουν να επιδείξουν τις μουσικές τους προτιμήσεις.

Η κυκλοφορία του Wrapped στις αρχές Δεκεμβρίου κάθε χρόνου συνδέεται με άνοδο της εφαρμογής στις λίστες των app stores, γεγονός που ωθεί τη σουηδική εταιρεία να ενισχύει τον ενθουσιασμό γύρω από την καμπάνια.

Οι κορυφαίοι του 2025

Εκτός από την εξατομικευμένη εμπειρία, το Spotify παρουσιάζει και τις παγκόσμιες λίστες με τα κορυφαία τραγούδια, άλμπουμ, καλλιτέχνες και podcasts της χρονιάς.

Για το 2025, ο Πορτορικανός ράπερ και τραγουδιστής Bad Bunny αναδείχθηκε κορυφαίος καλλιτέχνης παγκοσμίως, με περισσότερες από 19,8 δισεκατομμύρια ακροάσεις. Είναι η τέταρτη φορά που κατακτά τον τίτλο, μετά τα έτη 2020, 2021 και 2022.

Η Taylor Swift, που είχε βρεθεί στην κορυφή το 2023 και το 2024, καταλαμβάνει φέτος τη δεύτερη θέση στην παγκόσμια κατάταξη.