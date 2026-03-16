Η OpenAI ενισχύει τη στρατηγική της για να μετατρέψει το ChatGPT σε έναν ολοκληρωμένο ψηφιακό βοηθό, επεκτείνοντας τις ενσωματώσεις εφαρμογών τρίτων που επιτρέπουν στους χρήστες να πραγματοποιούν κρατήσεις, αγορές, σχεδιασμό και ταξιδιωτικό προγραμματισμό μέσω φυσικής γλώσσας. Η λειτουργία, που παρουσιάστηκε στο DevDay της OpenAI τον Οκτώβριο του 2025 με επτά αρχικούς συνεργάτες, περιλαμβάνει πλέον υπηρεσίες όπως οι Uber, DoorDash, Target, καθώς και τις πιο πρόσφατες Wix και Angi, σύμφωνα με δημοσίευμα του TechCrunch στις 14 Μαρτίου.

Οι νέες δυνατότητες είναι διαθέσιμες για συνδεδεμένους χρήστες του ChatGPT στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, ανεξάρτητα από το είδος της συνδρομής, συμπεριλαμβανομένου του δωρεάν πακέτου. Οι χρήστες στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο προς το παρόν εξαιρούνται, χωρίς επίσημο χρονοδιάγραμμα για την επέκταση της υπηρεσίας.

Οι χρήστες μπορούν να ενεργοποιήσουν μια ενοποίηση πληκτρολογώντας το όνομα μιας υποστηριζόμενης εφαρμογής στην αρχή μιας εντολής ChatGPT — για παράδειγμα, “Spotify, φτιάξε μια λίστα αναπαραγωγής για το δείπνο μου”. Το ChatGPT κατόπιν καθοδηγεί τον χρήστη στη διαδικασία σύνδεσης του λογαριασμού. Εναλλακτικά, είναι δυνατή η ταυτόχρονη σύνδεση πολλαπλών υπηρεσιών μέσω του μενού Ρυθμίσεων στην ενότητα “Apps and Connectors”.

Αφού ολοκληρωθεί η σύνδεση, οι ενσωματώσεις προσφέρουν διαδραστικά στοιχεία μέσα στη συνομιλία, όπως χάρτες, λίστες αναπαραγωγής, διεπαφές κρατήσεων και καλάθια αγορών. Το ChatGPT αξιοποιεί το πλαίσιο της συνομιλίας και τα δεδομένα του λογαριασμού για να προσαρμόζει τα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, η σύνδεση με το Spotify επιτρέπει πρόσβαση σε λίστες αναπαραγωγής και ιστορικό ακρόασης.

Η τρέχουσα λίστα συνεργατών περιλαμβάνει τα Booking.com, Canva, Coursera, DoorDash, Expedia, Figma, Quizlet, Spotify, Target, Uber, Uber Eats, Wix, Angi και Zillow. Επιβεβαιωμένες μελλοντικές προσθήκες είναι τα OpenTable, PayPal και Walmart.

Μια δεύτερη ευκαιρία για την πλατφόρμα

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί τη δεύτερη προσπάθεια της OpenAI να δημιουργήσει ένα οικοσύστημα εφαρμογών γύρω από το ChatGPT, μετά το GPT Store που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2024 χωρίς να σημειώσει την αναμενόμενη επιτυχία. Η νέα προσέγγιση διαφοροποιείται σημαντικά: αντί για μια ανοιχτή αγορά προσαρμοσμένων GPTs, η εταιρεία συνεργάζεται απευθείας με αναγνωρισμένα εμπορικά σήματα, αξιοποιώντας το ειδικά σχεδιασμένο Apps SDK που βασίζεται στο Model Context Protocol — ένα ανοιχτό πρότυπο για τη σύνδεση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης με εξωτερικά εργαλεία.

Η νέα τεχνική υποδομή επιτρέπει στους συνεργάτες να δημιουργούν πιο εμπλουτισμένες εμπειρίες από τις απλές κειμενικές απαντήσεις. Για παράδειγμα, η ενσωμάτωση της DoorDash δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας διατροφικών πλάνων και αυτόματης μετατροπής συστατικών σε λίστες αγορών από λιανοπωλητές όπως η Kroger και η Safeway. Αντίστοιχα, η Uber εμφανίζει επιλογές διαδρομών, όπως UberX, Comfort και Black, αν και οι προκαταβολικές κρατήσεις δεν υποστηρίζονται ακόμη.

Η OpenAI έχει επίσης αναπτύξει το “Agentic Commerce Protocol”, επιτρέποντας αγορές μέσα από τη συνομιλία. Αν και οι λεπτομέρειες για τη νομισματοποίηση δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως, η δυναμική είναι σημαντική: με το ChatGPT να αριθμεί πάνω από 400 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες εβδομαδιαίως, οι συνεργαζόμενες μάρκες αποκτούν πρόσβαση σε ένα τεράστιο κοινό, δημιουργώντας ερωτήματα για τον τρόπο διαχείρισης των ανταγωνιστικών υπηρεσιών εντός της ίδιας πλατφόρμας.