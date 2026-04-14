Ξεκίνησε χθες το απόγευμα ο ναυτικός αποκλεισμός όλων των ιρανικών λιμανιών και των παράκτιων περιοχών από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, με τον πρόεδρο Τραμπ να προειδοποιεί ότι «όποιο ιρανικό πλοίο πλησιάσει θα καταστραφεί». και προσθέτοντας ότι «οι Ιρανοί επικοινώνησαν μαζί μας, θέλουν συμφωνία».

Ο αποκλεισμός ισχύει για όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ. «Οποιοδήποτε σκάφος εισέρχεται ή εξέρχεται από την αποκλεισμένη περιοχή χωρίς άδεια υπόκειται σε αναχαίτιση, εκτροπή και κατάληψη» αναφέρεται. Η Τεχεράνη απείλησε να προχωρήσει σε αντίποινα εναντίον λιμανιών των γειτόνων της στον Κόλπο, μετά την αποτυχία των συνομιλιών του Σαββατοκύριακου να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, θέτοντας σε κίνδυνο την εκεχειρία. Εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού χαρακτήρισε τυχόν περιορισμούς των ΗΠΑ στη διεθνή ναυτιλία «πειρατεία», προειδοποιώντας ότι εάν απειληθούν ιρανικά λιμάνια, κανένα λιμάνι στον Περσικό Κόλπο ή στον Κόλπο του Ομάν δεν θα είναι ασφαλές.

Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν χθες, χωρίς καμία ένδειξη για γρήγορο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ για να μειωθεί η μεγαλύτερη διακοπή εφοδιασμού που έχει σημειωθεί ποτέ. Οπως έγραψαν οι «New York Times», ο αποκλεισμός αυτός θέτει σε δοκιμασία ποια πλευρά μπορεί να αντέξει περισσότερο πόνο. «Ο πρόεδρος Τραμπ προσπαθεί να πνίξει τη ζωτική γραμμή της χώρας με τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ. Αλλά οι Ιρανοί στοιχηματίζουν ότι η αντοχή του στον πολιτικό πόνο είναι περιορισμένη».

Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων της Βρετανίας και της Γαλλίας, δήλωσαν ότι δεν θα εμπλακούν στη σύγκρουση συμμετέχοντας στον αποκλεισμό, τονίζοντας αντ’ αυτού την ανάγκη να ανοίξει ξανά η πλωτή οδός, μέσω της οποίας διέρχεται περίπου το 1/5 του παγκόσμιου πετρελαίου. Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι μαζί με τον βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ θα οργανώσουν μια διάσκεψη με τη συμμετοχή και άλλων χωρών για τη δημιουργία «ειρηνικής πολυεθνικής αποστολής» για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στο Παρίσι ή στο Λονδίνο και σε αυτή θα συμμετέχουν περίπου 30 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, σύμφωνα με γαλλική διπλωματική πηγή. Ο γ.γ. του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ανέφερε στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πως ο Τραμπ επιθυμεί συγκεκριμένες δεσμεύσεις στο άμεσο μέλλον για τη βοήθειά τους στο να εξασφαλιστεί η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ. Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν δηλώσει ότι είναι πρόθυμες να βοηθήσουν σε κάτι τέτοιο, αλλά μόνο όταν υπάρξει οριστικός τερματισμός των εχθροπραξιών και μια συμφωνία με το Ιράν ότι τα πλοία τους δεν θα δεχθούν επίθεση.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η εκεχειρία, η οποία έβαλε τέλος σε έξι εβδομάδες αεροπορικών επιδρομών των ΗΠΑ και του Ισραήλ, απειλείται, καθώς μένει μόνο μία εβδομάδα για να λήξει. Η Ουάσιγκτον δήλωσε ότι η Τεχεράνη απέρριψε τα αιτήματά της στις συνομιλίες του Σαββατοκύριακου στο Ισλαμαμπάντ, τις συζητήσεις στο υψηλότερο επίπεδο από την Ισλαμική Επανάσταση του Ιράν το 1979. Πάντως χθες ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ δήλωσε ότι καταβάλλονται ακόμα προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και διαβεβαίωσε ότι «η κατάπαυση πυρός μεταξύ των δύο πλευρών αντέχει».

Οπως γράφουν οι «Financial Times», o ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν αποτελεί την τελευταία προσπάθεια του προέδρου Τραμπ να αλλάξει τη δυναμική του πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ εναντίον του Ιράν, από τον οποίο δυσκολεύεται να αποχωρήσει, έχοντας υποτιμήσει την ικανότητα της Ισλαμικής Δημοκρατίας να πνίξει το ενεργειακό εμπόριο μέσω της κρίσιμης πλωτής οδού. «Επιφανειακά, το ναυτικό εμπάργκο αποσκοπεί στη συρρίκνωση της ικανότητας του Ιράν να χρηματοδοτήσει την άμυνά του περιορίζοντας τα έσοδα από τις εξαγωγές πετρελαίου. Αλλά μια τέτοια επιχείρηση κινδυνεύει να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας» αναφέρει η εφημερίδα.

Ο Πάπας και ο Τραμπ σε ρόλο… Ιησού

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ τόνισε ακόμα πιο έντονα τη θέση του για την αναζήτηση ειρήνης, αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τον επέκρινε ότι «προσφέρεται στη ριζοσπαστική Αριστερά». «Δεν φοβάμαι την κυβέρνηση Τραμπ ή το να μιλήσω δυνατά για το μήνυμα του Ευαγγελίου», δήλωσε ο ποντίφικας, ασκώντας κριτική σε παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από «νεοαποικιοκρατικές» δυνάμεις σε αιχμηρή ομιλία του χθες κατά την περιοδεία του σε χώρες της Αφρικής. Το Σαββατοκύριακο, ο Πάπας μίλησε για την «ψευδαίσθηση της παντοδυναμίας» αναφερόμενος στον πόλεμο ΗΠΑ – Ισραήλ στο Ιράν, ενώ την περασμένη εβδομάδα τόνισε: «Ο Ιησούς είναι ο βασιλιάς της ειρήνης, τον οποίο κανείς δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει για να δικαιολογήσει τον πόλεμο. Δεν ακούει τις προσευχές εκείνων που διεξάγουν πόλεμο, αλλά τους απορρίπτει». Απαντώντας, ο Τραμπ είπε ότι πιστεύει ότι ο ποντίφικας «δεν κάνει πολύ καλή δουλειά» και μάλιστα χθες ανάρτησε εικόνα τεχνητής νοημοσύνης που τον δείχνει σε ρόλο Ιησού να βάζει το χέρι του στο μέτωπο αρρώστου. Επειτα από έντονο κύμα κριτικής, την απέσυρε.