Μπορεί στο Μέγαρο Μαξίμου να ήλπιζαν ότι η ανάπαυλα του Πάσχα θα αποφόρτιζε την εσωκομματική ένταση των προηγούμενων ημερών, ωστόσο αυτή εξακολουθεί να υπάρχει, όπως προκύπτει από τις κατ’ ιδίαν συζητήσεις βουλευτών της ΝΔ, και μένει μόνο να φανεί ο τρόπος με τον οποίο θα ξεσπάσει.

Τα όρια της γαλάζιας συνοχής θα δοκιμαστούν στην πράξη πολύ σύντομα, μέσα από προδιαγεγραμμένες εξελίξεις, εντός και εκτός της Βουλής, τόσο στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και σε εκείνο των τηλεφωνικών υποκλοπών – ως οι δύο υποθέσεις που κυριαρχούν στο εσωτερικό μέτωπο και δημιουργούν συνθήκες (νευρικής) κρίσης στο κυβερνών κόμμα. Από τη μία, για τον Κυριάκο Μητσοτάκη διαμορφώθηκαν ισορροπίες του τρόμου (απέναντι σε υπουργούς και βουλευτές του, π.χ., ή ακόμα και επικοινωνιακά προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία) πριν από τις γιορτές: τη διαχείρισή τους σκέφτηκε ο Πρωθυπουργός κατά την παραμονή του στα Χανιά, όσο ατένιζε τα Λευκά Ορη, και με τη σημερινή επιστροφή του στο Μαξίμου θα συζητήσει με τους εξ απορρήτων συνεργάτες του τον νεοδημοκρατικό βηματισμό μπροστά σε δύσκολα διαχειρίσιμες καταστάσεις.

Από την άλλη, για το εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ήταν αποκλειστικά και μόνο οι κεντρικοί χειρισμοί στις εξελίξεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ (η οριζόντια αντιμετώπιση «ονομάτων» που περιλαμβάνονται στις νέες δικογραφίες, π.χ.) εκείνοι που διαμορφώσαν αρνητικές συνθήκες μεταξύ Μαξίμου και βουλευτών: τα στελέχη της ΝΔ δεν ήθελαν οι πασχαλινές αποδράσεις με τις οικογένειές τους στις εκλογικές περιφέρειες να γίνονταν σε τόσο βαρύ κλίμα.

Εκνευρισμός

Κάποιοι μιλούν πια για ρήγμα εμπιστοσύνης ανάμεσα στην κυβερνητική έδρα και σε μερίδα της γαλάζιας ΚΟ. Το βέβαιο είναι ότι ο εκνευρισμός εντείνεται, αντί να εκτονώνεται, όσο πλησιάζουν κρίσιμα γεγονότα που θα καθορίσουν ευρύτερα το πολιτικό κλίμα: την Πέμπτη, 16 Απριλίου, θα πραγματοποιηθεί η προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου, φέρνοντας στο πολιτικό προσκήνιο την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων και οδηγώντας σε σκληρή σύγκρουση αρχηγών, ενώ από την ερχόμενη Δευτέρα, 20 Απριλίου, αναμένονται τα νέα «επεισόδια» στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ (οι ψηφοφορίες για άρση ασυλίας 13 γαλάζιων, η έλευση, όπως φημολογείται, νέας δικογραφίας, η ενεργοποίηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών για δύο στελέχη κ.ο.κ).

Και μόνο όσα λέγονταν τις προηγούμενες μέρες στο παρασκήνιο στις τάξεις των βουλευτών ύστερα από κάθε δήλωση ή ενέργεια που γινόταν στο προσκήνιο από το Μαξίμου, αρκούν για να διαπιστωθεί ότι στο εσωκομματικό πεδίο άνοιξε νέος κύκλος – το λιγότερο – αμηχανίας, τριβών έως ρήξεων, εφόσον διογκωθεί το εσωκομματικό πρόβλημα. Σε επικοινωνίες μεταξύ βουλευτών, όχι απαραίτητα μεταξύ όσων εμπλέκονται στις νέες δικογραφίες, έπεφταν κάθε λογής ιδέες – ακόμα και όσες δεν προχώρησαν, αποκαλύπτουν την πραγματική ατμόσφαιρα στο γαλάζιο οικοσύστημα: από το να ανακοινωθούν ανεξαρτητοποιήσεις ως μήνυμα στο Μαξίμου για την «αγνόηση» της ΚΟ, το «άδειασμα» βουλευτών και την «απουσία κάλυψης» υπουργών μέχρι το να υπάρξουν «αντάρτικα» σε επικείμενες ψηφοφορίες ή και το να σταλούν στην κυβερνητική έδρα υπογραφές για να συγκληθεί κλειστή συνεδρίαση της ΚΟ.

Ενημερωμένες πηγές κοντά στον Πρωθυπουργό εκτιμούν ότι στον σημερινό πρωινό καφέ θα γίνει ανασκόπηση όλων αυτών των ανοιχτών ζητημάτων και του κλίματος που εισέπραξαν οι κυβερνητικοί από τις τοπικές κοινωνίες. Ωστόσο βαθύτερη αξιολόγηση ειδικά του εσωκομματικού μετώπου, άρα και αποφάσεις, θα υπάρξουν έπειτα από το ορόσημο της 16ης Απριλίου, όπως εκτιμούν οι ίδιες πηγές.

Οπως έγραψαν τα «ΝΕΑ» από την περασμένη εβδομάδα, ο Μητσοτάκης ζυγίζει το τάιμινγκ της συνεδρίασης με τους βουλευτές του, έχοντας στο μεταξύ αποφασίσει να μη ρίξει τους κομματικούς ρυθμούς με την ελπίδα ότι θα επιτευχθεί κατευνασμός των γαλάζιων «παθών» έως το συνέδριο της ΝΔ στα μέσα Μαΐου. Σημαντική παράμετρος είναι και οι μεταπασχαλινές μετρήσεις. Αυτές θα δείξουν εάν επιβεβαιώνονται οι αγωνίες ορισμένων πως ο κύκλος της φθοράς δεν κλείνει πια, ιδίως όταν προκύπτουν «κεντρικές αστοχίες» στις υποθέσεις των σκανδάλων.