Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προστρέξει στον θαλασσινό αέρα στην ιδιαίτερη πατρίδα του για να καθαρίσει τις σκέψεις του ως προς τα ανοιχτά μέτωπα της κυβέρνησής του. Ισως όμως είναι η πρώτη φορά που οι περισσότεροι στο κυβερνητικό και στο κομματικό παρασκήνιο, ακόμα και στελέχη εντός του Μαξίμου, περιμένουν «σοβαρές» αποφάσεις του Πρωθυπουργού – από εκείνες που ο ίδιος λέει ότι παίρνει συνήθως στο βουνό, θα τις οριστικοποιήσει τώρα με θέα τον Ψηλορείτη, εκτιμούν.

Διότι προδιαγράφουν ότι με την επιστροφή του από τα Χανιά, όπου θα βρίσκεται μέχρι και τη Δευτέρα του Πάσχα, θα διαμορφώσει με τους εξ απορρήτων του τους βασικούς άξονες της γαλάζιας στρατηγικής προς την εθνική αναμέτρηση. Αλλωστε τα εκλογικά ζυγίσματα του Μητσοτάκη γίνονται ήδη και αφορούν σειρά θεμάτων – τον χρόνο της κάλπης, τη σύνθεση των ψηφοδελτίων της ΝΔ, έναν εκλογικό ανασχηματισμό –, τα οποία συζητούνται το τελευταίο διάστημα ανοιχτά στο Μαξίμου, σύμφωνα με έγκυρες πηγές, παρά τις διαψεύσεις δημοσίως από το πρωθυπουργικό περιβάλλον.

Δεν υπάρχει μόνο πόλεμος εισηγήσεων έως εσωτερικές πιέσεις (σαν αυτές που δεχόταν ο Πρωθυπουργός για τον εκλογικό νόμο, αποφασίζοντας οριστικά ότι δεν θα τον αλλάξει για τις επόμενες εκλογές), αλλά στην πραγματικότητα ο ίδιος φέρεται ότι έχει κλειδώσει έναν οδικό χάρτη για τους επόμενους μήνες. Σε αυτόν ξεχωρίζουν, κατά πληροφορίες, δύο χρονικά ορόσημα: το ένα είναι ανοιξιάτικο (εντός του Μαΐου) και σηματοδοτεί την αντίστροφη μέτρηση για «εκλογικό» ανασχηματισμό της κυβέρνησης, και το δεύτερο είναι φθινοπωρινό (εντός του Οκτωβρίου) και σηματοδοτεί την αντίστροφη μέτρηση για την προκήρυξη εκλογών.

Υπάρχουν βεβαίως παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις, κυρίως οι βαριές υποθέσεις με δικαστικό υπόβαθρο και πολιτικό αποτύπωμα (υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη) και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Αρα, το αν χρειαστεί ο Μητσοτάκης να αναθεωρήσει εκτάκτως τον οδικό χάρτη του, θα το κρίνουν τυχόν γεγονότα στο εσωτερικό ή και στο διεθνές σκηνικό, που ενδέχεται να μην τα περιμένει ή να μην τα αξιολογεί σωστά το επιτελείο του. Μπρος – πίσω υπήρξαν άλλωστε πολύ πρόσφατα: τότε που ξεδιπλώνονταν για πρώτη φορά με τόση ένταση σενάρια περί σχεδιαζόμενου εκλογικού αιφνιδιασμού «άμεσα» (πριν από τον Ιούνιο), σύμφωνα με εισηγήσεις που πλήθαιναν και τις οποίες ο Πρωθυπουργός φέρεται ότι αξιολογούσε προσεκτικά, οδεύοντας προς την εκλογική ζαριά. Διόλου τυχαία το Μαξίμου με διαρροές στον απόηχο της εμφατικής επαναφοράς του σκανδάλου των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων είχε ήδη αρχίσει να χρεώνει στους πολιτικούς αντιπάλους του τη δημιουργία κλίματος τοξικότητας – κι αυτό λογίζεται από τον Μητσοτάκη ως ενδεχόμενος επιταχυντής εξελίξεων.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ άλλαξε τα ορόσημα

Αυτά μέχρι την Τετάρτη, 1η Απριλίου, λένε οι πληροφορίες, ή μάλλον κάνα δυο 24ωρα πριν, όταν άρχισε να συζητιέται εντόνως ότι καταφθάνουν οι νέες δικογραφίες στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εκείνη την ημέρα φαίνεται ότι ανέτρεψε μονομιάς τις όποιες σκέψεις γίνονταν και όποιες αποφάσεις είχαν ληφθεί έως τότε. Οσο κι αν η κυβέρνηση ανέμενε νέο γύρο εξελίξεων στο θέμα των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων, μάλλον δεν περίμενε πως στους νεότερους φακέλους θα βρισκόταν διψήφιος αριθμός γαλάζιων (νυν και πρώην υπουργών και βουλευτών της ΝΔ καθώς και ο γραμματέας του κόμματος), χωρίς αναφορές σε πρόσωπα από άλλους πολιτικούς χώρους.

Κι ενώ, όπως έγραφαν «ΤΑ ΝΕΑ» πριν από δύο εβδομάδες, στο τραπέζι του Μητσοτάκη βρίσκονταν από διαφορετικούς «εισηγητές» δύο ορόσημα πρόωρων εκλογών, την περασμένη εβδομάδα ο ίδιος έκαψε οριστικά το ένα – την εκλογική ζαριά του Μαΐου, δηλαδή, την οποία εξέταζε σοβαρά. Οι γνωρίζοντες εκτιμούν ότι πλέον παραμένει ανοιχτό το φθινόπωρο. Ακριβέστερα, σύμφωνα με κατ’ ιδίαν συζητήσεις γαλάζιων εντός κυβέρνησης και στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, αυτό φαντάζει για τους περισσότερους ως το επικρατέστερο σενάριο μπροστά σε ένα τοπίο πολιτικής ύφεσης.

Σε τοπίο «κρίσης εμπιστοσύνης», όπως στοχευμένα ανέφερε ο Μητσοτάκης στο τηλεοπτικό μήνυμά του, στο οποίο «κανείς – και πρώτος εγώ – δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια του». Εκείνοι που πιστεύουν πως, παρά τις αρχικές προθέσεις του Πρωθυπουργού για εκλογές την άνοιξη του 2027 (σε αυτό επιμένουν επισήμως οι συνεργάτες του), στην πραγματικότητα «ο χρόνος θα μετρά αντίστροφα από την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου» προβάλλουν κυρίως το επιχείρημα ότι δεν μπορεί να εκληφθεί ως θεσμική ασυνέπεια η επίσπευση της κάλπης κατά μερικούς μήνες, από τη στιγμή που η ΝΔ θα συμπληρώνει τριάμισι χρόνια της δεύτερης τετραετίας της.

Η ΔΕΘ, το Ταμείο Ανάκαμψης, η συνταγματική αναθεώρηση

Το σενάριο αυτό, λένε άλλοι, δεν επηρεάζει – τουλάχιστον όχι όσο θα επηρέαζε εκείνο του απόλυτου αιφνιδιασμού – ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα της κυβέρνησης: το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο Μητσοτάκης επενδύει στον μηχανισμό (έχει προειδοποιήσει τους υπουργούς πολλές φορές για τα χρονοδιαγράμματα), εν αναμονή μιας τελευταίας αναθεώρησης εντός του Απριλίου, της ολοκλήρωσής του ως προς τα έργα στις 31 Αυγούστου και της υποβολής του τελευταίου αιτήματος επιχορηγήσεων στο τέλος Σεπτεμβρίου. Πέραν του ρόλου του Ταμείου Ανάκαμψης, πολιτικοί αναλυτές συμφωνούν ότι για την πορεία της κυβέρνησης έχει καθοριστική σημασία η επίδοσή της στο οικονομικό πεδίο – το αν καταφέρει να δώσει ξανά προοπτική.

Εξού και εκτιμάται ότι το επικείμενο πακέτο θα είναι το βαρύτερο από το 2019, λειτουργώντας σε κάθε περίπτωση ως προεκλογικός προθάλαμος της ΝΔ μπροστά στα «αβέβαια χρόνια που έρχονται», όπως συνηθίζει να λέει ο Μητσοτάκης στους συνομιλητές του. Και ακόμα περισσότερο μπροστά στις αβεβαιότητες που έχει ένας ακόμα χειμώνας για την κυβέρνηση, όπως λένε σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις τους γαλάζια στελέχη. Αντίστοιχα, είναι βέβαιο ότι ο Μητσοτάκης θα διαμορφώσει την εκλογική ατζέντα του και μέσα από τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Μπορεί το χρονοδιάγραμμά της να ανετράπη μερικώς από τις αρχικές προθέσεις, ωστόσο δεν έχουν ανατραπεί οι εκτιμήσεις ότι το χρονοδιάγραμμα θα φτάσει μέχρι τον Οκτώβριο, το πολύ.

Αναδιοργάνωση στην τελική ευθεία

Μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου απομένει πυκνός πολιτικός χρόνος, εξού και το βάρος πέφτει προσώρας στο εύρος και στο περιεχόμενο των άμεσων πρωθυπουργικών κινήσεων. Με δεδομένες τις πιεστικές εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και υπό τον φόβο πρόκλησης περαιτέρω εσωτερικών αναταράξεων, ο Μητσοτάκης άφησε στην άκρη κάθε σκέψη για σαρωτικές παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα. Από τις αρχές του έτους, στελέχη κάθε νεοδημοκρατικής τάσης στοιχημάτιζαν ότι «γύρω στο Πάσχα» ο Πρωθυπουργός θα ενεργοποιούσε το τελευταίο μέχρι τις εκλογές σχέδιο αναδιοργάνωσης της κυβέρνησης – μόνο που το Μαξίμου πρόλαβαν οι δυσάρεστες εξελίξεις.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο σχεδιασμός δεν έχει αποσυρθεί τελείως, αλλά ότι μετά την ολοκλήρωση του κομματικού συνεδρίου στις 17 Μαΐου πιθανόν να ανοίξει ο δρόμος για κυβερνητικές αλλαγές. Αυτές θα έχουν να κάνουν, όπως εκτιμούν ενημερωμένες πηγές, και με τις οργανωτικές ανάγκες που θα διαπιστωθεί ότι έχει η ΝΔ ενόψει εθνικών εκλογών. Με άλλα λόγια, πρόσωπα που είναι σήμερα εντός κυβερνητικού σχήματος, ίσως κληθούν να αναλάβουν ισχυρότερο εκλογικό ρόλο, προκαλώντας τελικά κενά και ευρύτερες καραμπόλες.

Σε εκκρεμότητα είναι άλλωστε η κάλυψη της υψηλότερης κομματικής θέσης που κατείχε ο Κώστας Σκρέκας, με μεταβατικό (μέχρι το συνέδριο της ΝΔ) γραμματέα τον επικεφαλής του Οργανωτικού της ΝΔ Στέλιο Κονταδάκη. Φημολογείται ότι εξετάζεται για τη θέση η νυν υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και αντίστοιχα στα κυβερνητικά στελέχη που συζητιούνται για ανάληψη ισχυρότερου εκλογικού ρόλου είναι ο νυν υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης.