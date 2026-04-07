Το ασυμβίβαστο υπουργού – βουλευτή δεν είναι κάτι καινούργιο στην Ευρώπη, ούτε γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα τέτοια συζήτηση. Απλώς η (νέα ίσως ισχυρότερη από ποτέ) περίοδος κρίσης για την κυβερνητική παράταξη, με ασφυκτικό τον κλοιό των εξελίξεων στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οδήγησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην απόφαση να την επαναφέρει εμφατικά.

Η πρόταση που έριξε στον δημόσιο διάλογο για υπουργούς που θα είναι βουλευτές σε αναστολή για όσο παραμένουν στο κυβερνητικό σχήμα και θα αντικαθίσταται στη Βουλή από τους πρώτους επιλαχόντες στις περιφέρειές τους είχε σαφή (επικοινωνιακή) στόχευση: μια επιχείριση αλλαγής ατζέντας και μετατόπισης του δημόσιου διαλόγου από το σκάνδαλο και από την αίσθηση πολυεπίπεδης διαφθοράς στις πιθανές θεσμικές παρεμβάσεις.

Το χθεσινό τηλεοπτικό μήνυμα του πρωθυπουργού σήκωσε συζητήσεις παντού. Τα «μυστικά»του ασυμβίβαστου αναλύονταν στα πηγαδάκια της Βουλής, εντός της αίθουσας της Ολομέλειας, στους νεοδημοκρατικούς διαδρόμους, στα τηλεπαράθυρα, στους κόλπους των συνταγματολόγων, ενόσω καταγράφονταν σφοδρές επικρίσεις της αντιπολίτευσης συνολικά για τη στάση του Μητσοτάκη στις εξελίξεις.

Τα κενά

Το ασυμβίβαστο υπουργού – βουλευτή υπάρχει σε διάφορες εκδοχές εντός Ευρώπης: πολύ αυστηρή είναι, για παράδειγμα, στην Κύπρο, ενώ μεγαλύτερη ευελιξία υπάρχει στο επίσης προεδρικό σύστημα της Γαλλίας. Το βελγικό μοντέλο φαίνεται να είναι πιο κοντά στο σκεπτικό του Μητσοτάκη, εφόσον έχει στο μυαλό του, όπως φάνηκε, ο υπουργός να χάνει προσωρινά τη βουλευτική έδρα αλλά να την ξαναπαίρνει αυτόματα (χωρίς χρονική καθυστέρηση όπως γίνεται στη Γαλλία ή άλλες διαδικασίες) μόλις αποχωρεί από την κυβέρνηση.

Όχι μόνο η αντιπολίτευση αλλά επιπλέον και συνταγματολόγοι διακρίνουν κενά. Αμφισβητούν – και προφανώς έχουν βάση τα επιχειρήματα τους – ότι ρουσφέτια και πελατειακές σχέσεις μπορούν να χτυπηθούν ή ότι ενισχύεται ο ρόλος του βουλευτή με αυτόν τον τρόπο. Διότι μεταξύ άλλων ακόμα κι αν ένας υπουργός δεν έχει παραιτηθεί ή αποπεμφθεί από το πόστο του (και άρα έχει ανασταλεί η βουλευτική ιδιότητα) θα μπορεί να είναι ξανά υποψήφιος στις επόμενες εκλογές.

Δεδομένος θα είναι συνεπώς ο έντονος – και διαρκής – εσωκομματικός ανταγωνισμός μεταξύ υπουργού και επιλαχόντα βουλευτή. Αντίστοιχα αντιρρήσεις καταγράφονται από γαλάζιους βουλευτές που δεν θέλουν, όπως έλεγαν κάποιοι, να καταστούν «όμηροι» οποιουδήποτε υπουργού.

Αντιδρούν

Ο Μητσοτάκης συνέδεσε τη συζήτηση αυτή με τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης αλλά η η κυβέρνηση έριξε επίσης στη δημόσια σφαίρα άλλη μια σκέψη: την προοπτική μείωσης του αριθμού των βουλευτών.

Αυτό δεν απαιτεί καν αναθεώρηση του Συντάγματος, καθώς με νόμο μπορεί να προσδιοριστεί ο αριθμός των βουλευτών μεταξύ 200-300, ποτέ κάτω από 200 και όχι πάνω από 300 δηλαδή. Βεβαίως μια συνακόλουθη τροποποίηση στις περιφέρειες της χώρας θα απαιτούσε αυξημένη πλειοψηφία για να έχει άμεση ισχύ. Και εκεί αντιδρούν ήδη στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις τους γαλάζια στελέχη.

Ενδεικτικά βουλευτές της ΝΔ αναρωτιούνται πώς θα μπορούσε να υπάρξει πλήρης εκπροσώπηση της περιφέρειας σε μια τέτοια προοπτική.

Επιφύλαξη

Συνολικά οι μέχρι στιγμής κεντρικοί χειρισμοί στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ δοκιμάζουν τη γαλάζια συνοχή. Στις τάξεις της ΚΟ της ΝΔ υπάρχουν στελέχη που νιώθουν «αδειασμένα» και άλλα που αισθάνονται παραγκωνισμένα, ενώ δείχνουν να μεγαλώνουν οι αποστάσεις τους με τους εξωκοινοβουλευτικούς της κυβέρνησης- ιδίως με όσους ανήκουν στον πυρήνα των εισηγητών προς τον Μητσοτάκη.

Κι αυτό ενώ η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ παραμένει ανοιχτή εν αναμονή νέων δικογραφιών. Δεν είναι τυχαία η επιφύλαξη αρκετών ως προς τις εξελίξεις μετά το Πάσχα- όταν θα γίνουν στην Ολομέλεια της Βουλής οι ψηφοφορίες για την άρση ασυλίας των εμπλεκόμενων βουλευτών.