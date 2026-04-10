Βρετανία, Γαλλία και Ισπανία υψώνουν κοινό τόνο καταδίκης απέναντι στα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο, προειδοποιώντας ότι η νέα κλιμάκωση απειλεί να τινάξει στον αέρα την εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και να βυθίσει εκ νέου τη Μέση Ανατολή σε ευρύτερη αποσταθεροποίηση. Ευρωπαίοι ηγέτες και διπλωμάτες επιμένουν πως χωρίς την επέκταση της κατάπαυσης του πυρός και στο λιβανικό μέτωπο η συμφωνία που ανακοινώθηκε έπειτα από εβδομάδες πολέμου κινδυνεύει να καταρρεύσει πριν καν παγιωθεί, ενώ οι αιματηροί βομβαρδισμοί και οι αλληλοκατηγορίες μεταξύ Τεχεράνης, Τελ Αβίβ και Ουάσιγκτον αυξάνουν την ένταση. Στο επίκεντρο της κρίσιμης αυτής εξίσωσης βρίσκονται τρία πρόσωπα – κλειδιά, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Mοτζτάμπα Χαμενεΐ, με τον τελευταίο να φέρεται ότι διαδραμάτισε εμμέσως ενεργό ρόλο στη διαπραγματευτική διαδικασία. Η διεθνής κοινότητα εκφράζει φόβους ότι η συνέχιση των επιχειρήσεων στον Λίβανο υπονομεύει τις διπλωματικές διεργασίες, με τις επικείμενες συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν και την αβεβαιότητα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ να εντείνουν το γεωπολιτικό ρίσκο.

Σε αυτό το φόντο – και κατόπιν αιτήματος του αμερικανού προέδρου Τραμπ, σύμφωνα με το CNN – ο ισραηλινός πρωθυπουργός ανακοίνωσε χθες ότι έδωσε «εντολή στο υπουργικό συμβούλιο να ξεκινήσει απευθείας διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο το συντομότερο δυνατό», με επίκεντρο «τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και την εγκαθίδρυση ειρηνικών σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου». Σύμφωνα με πληροφορίες του Axios, αναμένεται να ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στην Ουάσιγκτον. Δεν θα υπάρξει εκεχειρία με τη Χεζμπολάχ πριν από τις συνομιλίες με τον Λίβανο, δήλωσε ισραηλινός αξιωματούχος στους «Times of Israel». Ανώτερος λιβανέζος αξιωματούχος είπε στο πρακτορείο Reuters ότι η Βηρυτός πιέζει για προσωρινή κατάπαυση του πυρός, που θα επιτρέψει ευρύτερες συνομιλίες με το Ισραήλ ως «ξεχωριστό κομμάτι, αλλά στο ίδιο μοντέλο» με την εκεχειρία ΗΠΑ – Ιράν, με την Ουάσιγκτον ως μεσολαβητή και εγγυητή. Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι διαφωνεί με τις απευθείας συνομιλίες.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα πρέπει να επεκταθεί στον Λίβανο, δήλωσε χθες η κορυφαία διπλωμάτης της ΕΕ Κάγια Κάλας, προσθέτοντας ότι η οργάνωση Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν, πρέπει να αφοπλιστεί. Και ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε ότι τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στον Λίβανο εγείρουν σοβαρό κίνδυνο για την κατάπαυση του πυρός.

Η διπλωματική πίεση στο Ισραήλ μετά τα μαζικά πλήγματα στον Λίβανο πήρε αρχικά μορφή όταν Βρετανία, Γαλλία και Ισπανία τα χαρακτήρισαν «βαθιά επιζήμια», ζήτησαν επέκταση της συμφωνίας ώστε να καλύψει το λιβανικό μέτωπο και να αποτραπεί ευρύτερη αποσταθεροποίηση. Μάλιστα το Παρίσι προειδοποίησε ότι η αποσταθεροποίηση της περιοχής συνδέεται άμεσα με τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ και με την ευρύτερη διαπραγμάτευση για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και τους περιφερειακούς συσχετισμούς. Μιλώντας χθες από την Ουάσιγκτον, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι η Συμμαχία θα ήταν πρόθυμη να διαδραματίσει ρόλο σε μια πιθανή μελλοντική αποστολή στα Στενά του Ορμούζ, «εάν μπορεί να βοηθήσει».

Τα ξημερώματα χθες το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε ότι τα πλοία τα οποία διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ θα πρέπει να ακολουθούν δύο εναλλακτικά δρομολόγια, πλησιέστερα στις ιρανικές ακτές, για να αποφύγουν νάρκες που πιθανόν έχουν ποντιστεί στα συνηθισμένα δρομολόγια, πιο ανοικτά. Στον Λίβανο, η χθεσινή είχε κηρυχθεί ημέρα εθνικού πένθους, καθώς οι βομβαρδισμοί – ιδίως αυτοί που έπληξαν πυκνοκατοικημένες συνοικίες της Βηρυτού – προκάλεσαν εκατοντάδες θύματα. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον ανιψιό και προσωπικό γραμματέα του Ναΐμ Κάσεμ, του ηγέτη της Χεζμπολάχ.

Η ένταση προκαλεί αμηχανία σχετικά με τις προοπτικές των συνομιλιών που έχουν προγραμματιστεί για αύριο – σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο – στο Πακιστάν, οι λεπτομέρειες για τις οποίες είναι επίσης ρευστές. Ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς θα ηγείται της αμερικανικής αντιπροσωπείας. Αν και χθες δήλωσε «πολύ αισιόδοξος» στο δίκτυο NBC, ο Τραμπ προειδοποίησε μέσω Truth Social την Τεχεράνη ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα διατηρήσουν τα στοιχεία που έχουν αναπτύξει σε απόσταση βολής γύρω από το Ιράν, ωσότου εφαρμοστεί πλήρως «αληθινή συμφωνία». Σε διαφορετική περίπτωση, απείλησε, το πυρ θα ξαναρχίσει, σε μεγαλύτερο βαθμό και ισχυρότερο «από ό,τι έχει δει ποτέ κανείς».