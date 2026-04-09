Ένα βίντεο γροθιά στο στομάχι που αποτυπώνει τη σκληρότητα του πολέμου τραβήχτηκε από μια 13χρονη που περπατούσε στο Λίβανο. Στο βίντεο, το κορίτσι φαίνεται να χρησιμοποιεί φίλτρο με ροζ καρδιά στη μύτη και σχέδια στο πρόσωπο, ενώ περπατά αμέριμνο στον δρόμο μαζί με την οικογένειά του. Ξαφνικά, ο ήχος μιας ισραηλινής επίθεσης συγκλονίζει καθώς σημειώνεται βομβαρδισμός.

Παρά τις αναφορές για εκεχειρία στη Μέση Ανατολή, οι συγκρούσεις στον Λίβανο συνεχίζονται κανονικά. Το κορίτσι στρέφει την κάμερα προς το σημείο της έκρηξης, δείχνοντας το κτίριο που πλήττεται από τον βομβαρδισμό.

A Lebanese child with her little girl face filter suddenly found herself under Israeli bombs in Beirut. There are no words that can describe Israel’s terrorism pic.twitter.com/MHXUckFHMV — Hadi (@HadiNasrallah) April 8, 2026

Μέσα σε πανικό, η 13χρονη αρχίζει να τρέχει αναζητώντας καταφύγιο, ουρλιάζοντας με δάκρυα στα μάτια «μπαμπά, μπαμπά». Το βίντεο διακόπτεται τη στιγμή που το κορίτσι βρίσκει ασφαλές σημείο για να κρυφτεί μαζί με την οικογένειά της, αφήνοντας πίσω του μια συγκλονιστική μαρτυρία για το τι σημαίνει να μεγαλώνεις μέσα στη βία.

Σημειώνεται ότι το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ του Λιβάνου, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ, σε ανταπόδοση της δικής του «παραβίασης της κατάπαυσης του πυρός».

Τονίζοντας πως εκείνο «τήρησε την κατάπαυση του πυρός, ενώ ο εχθρός δεν το έκανε», το κίνημα του Λιβάνου ανέφερε ότι «στοχοποίησε τη ζώνη Μανάρα», στην άλλη πλευρά των συνόρων με το Ισραήλ, «με ομοβροντία ρουκετών στις 02:30». Δεν είχε αναλάβει την επίθεση για καμιά επίθεση εναντίον του Ισραήλ μετά την ανακοίνωση, κάπου 24 ώρες νωρίτερα, της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για δυο εβδομάδες, έπειτα από 39 ημέρες του πολέμου που άρχισε με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον της Τεχεράνης στα τέλη Φεβρουαρίου.

Τραμπ: Σε «απόσταση βολής» από το Ιράν οι δυνάμεις των ΗΠΑ έως την εφαρμογή «αληθινής συμφωνίας»

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα διατηρήσουν τα στοιχεία τους που έχουν αναπτυχθεί κοντά στο Ιράν ωσότου εφαρμοστεί πλήρως «αληθινή συμφωνία», διεμήνυσε αργά χθες Τετάρτη το βράδυ (τοπική ώρα· λίγο πριν από τις 07:00 ώρα Ελλάδας) ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, την επομένη της ανακοίνωσης ότι κλείστηκε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στις ΗΠΑ και στην Ισλαμική Δημοκρατία έπειτα από 39 ημέρες πολέμου.

«Όλα τα πλοία του πολεμικού ναυτικού, τα αεροσκάφη και το στρατιωτικό προσωπικό, με επιπλέον πυρομαχικά, όπλα και ό,τι άλλο κρίνεται κατάλληλο και απαραίτητο για την θανατηφόρα καταδίωξη και καταστροφή του ήδη ουσιαστικά αποδυναμωμένου εχθρού θα παραμείνει επιτόπου μέσα και γύρω από το Ιράν, ωσότου επιτευχθεί και εφαρμοστεί πλήρως αληθινή συμφωνία», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, πληκτρολογώντας τις δυο τελευταίες λέξεις της φράσης αυτής με κεφαλαία γράμματα. Σε διαφορετική περίπτωση, το πυρ θα ξαναρχίσει, «μεγαλύτερο και καλύτερο και ισχυρότερο από ό,τι έχει δει ποτέ κανείς», απείλησε.

Εν αναμονή, «ο σπουδαίος στρατός μας ανεφοδιάζεται με πυρομαχικά και ξεκουράζεται και κοιτάει μπροστά (…) την επόμενη κατάκτησή του», συνέχισε ο Ντόναλντ Τραμπ και πρόσθεσε «η Αμερική έχει επιστρέψει!».