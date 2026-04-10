Ποιo ήταν το ζήτημα των ημερών στο οποίο αφιέρωσε το κυριακάτικο μήνυμά του στα κοινωνικά δίκτυα ο Πρωθυπουργός και για το οποίο απηύθυνε τηλεοπτικό διάγγελμα τη Μεγάλη Δευτέρα; Oτι αρκετοί βουλευτές του κόμματός του, μερικοί υπουργοί αλλά και κομματικά στελέχη διορισμένα στη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρονται να δρούσαν προς εξυπηρέτηση των πελατειακών σχέσεων της ΝΔ, μεταχειριζόμενοι κατά το δοκούν τις ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διαβίβασε δικογραφία στη Βουλή με την οποία ζητά την άρση της ασυλίας των εν λόγω βουλευτών και τον έλεγχο κατά το άρθρο 86Σ για την ποινική ευθύνη υπουργών όσων είχαν τότε υπουργική ιδιότητα. Τοποθετήθηκε επ’ αυτού ο Πρωθυπουργός; Κάθε άλλο.

Οπως μεταχειρίστηκε η κυβέρνηση και τον ΟΠΕΚΕΠΕ 1 έτσι μεταχειρίζεται και τον ΟΠΕΚΕΠΕ 2, το ίδιο και για το δυστύχημα στα Τέμπη με τη στάση που υιοθέτησε βαφτίζοντας συνωμοσιολογία κάθε αντίθετη άποψη ή ερώτηση, υπερθεματίζοντας υπέρ της – εκ των πραγμάτων – μεροληπτικής της πολιτικής θέσης και αναγάγοντάς την σε απόλυτη προσήλωση στην επιστήμη και την ακρίβεια, έτσι έκανε και με τις υποκλοπές. Με κάθε ζήτημα που τη ζόρισε. Ετσι και τώρα.

Δεν απασχόλησε τον Πρωθυπουργό στις τοποθετήσεις του το ζήτημα όπως έχει τεθεί. Δεν τοποθετήθηκε για αυτό το διαφαινόμενο σκάνδαλο, το τόσο οριοθετημένο χρονικά. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά το ζήτημα αποκλειστικά για έτη της διακυβέρνησής του, ενώ το διαβιβαστικό αφορά μόνο γαλάζια στελέχη. Μίλησε πάλι για διαχρονικές παθογένειες του τόπου και άλλα φαντεζί. Και σίγουρα θα βρεθούν, αν δεν έχουν βρεθεί ήδη, άνθρωποι να υπερθεματίσουν και να πουν ότι και το ΠΑΣΟΚ π.χ. καλλιέργησε πελατειακές σχέσεις και διαφθορά και ότι δεν δικαιούται να μιλά, φερ’ ειπείν.

Ολα αυτά βέβαια είναι εκδηλώσεις του πώς συζητάμε πολιτικά σήμερα. Τα διάφορα debates διαχέονται από επίκληση στην επιστήμη, πολιτικοποιώντας την επιστήμη, με επίκληση στην έννοια της αλήθειας και με πολλά «παρελκυστικά» επιχειρήματα και μπόλικο whataboutism. What about the others? Ναι αλλά για… Επιρρίπτοντας ευθύνες στον αντίπαλο και ανασκευάζοντας το επιχείρημά του. Είναι όλα όσα ανατέμνει στο πολύ ωραίο δοκίμιό του «Η επιστημολογική στροφή στην πολιτική» ο δρ. Πολιτικής Φιλοσοφίας Γιάννης Κτενάς (εκδ. Εκκρεμές). Εν πολλοίς ένα δοκίμιο για το πώς συζητάμε σήμερα.

Ο Πρωθυπουργός εν τέλει στις τοποθετήσεις του πρότεινε κάποιες «ιδέες» για ασυμβίβαστο βουλευτή – υπουργού για όταν και αν αναθεωρηθεί το Σύνταγμα. Ο αείμνηστος Σταύρος Τσακυράκης έλεγε με άλλη αφορμή ότι «Το Σύνταγμα δεν είναι λεφτόδεντρο». Παραφράζοντάς τον θα πω ότι «Το Σύνταγμα δεν είναι μαυροπίνακας» για να γράφει επάνω τις ιδέες του κάθε τρεις και λίγο ο Πρωθυπουργός.