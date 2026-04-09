Πανέτοιμη για την πρώτη μάχη με τη Βαγεκάνο είναι η ΑΕΚ που φιλοξενείται απόψε (19:45) από τη Ράγιο για τα προημιτελικά του Conference League και θέλει να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Να φτάσει δηλαδή για δεύτερη φορά στην ιστορία της σε τετράδα ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά τα ημιτελικά του Κυπέλλου UEFA το μακρινό 1977.

Μία μεγάλη πρόκληση για τους Κιτρινόμαυρους σε μία χρονιά που εξελίσσεται υπέροχα μέχρι τώρα για εκείνους σε Ελλάδα και Ευρώπη. «Η όμορφη ιστορία ξεκίνησε τον Ιούλιο και φτάσαμε ως εδώ. Πρώτα όμως πρέπει να αναγνωρίσουμε την προσπάθεια των παικτών», σημείωσε στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου ο Μάρκο Νίκολιτς αναφερόμενος σε όλη αυτή την προσπάθεια που ξεκίνησε το περασμένο καλοκαίρι.

Τότε που η ΑΕΚ χρειάστηκε να κάνει τρεις σερί προκρίσεις για να βρεθεί στη league phase και να πετύχει όσα πέτυχε στην πορεία μέχρι σήμερα. «Παίζουν με πρέσινγκ, με άμεσο ποδόσφαιρο, όχι τον κλασικό ισπανικό τρόπο και με εμφανίσεις που δυσκολεύουν τις μεγάλες ομάδες», είπε ο Νίκολιτς σχετικά με το στυλ της Βαγεκάνο και πρόσθεσε πως «οι παίκτες μου είναι μαχητές και θα το δείξουμε. Είμαστε στο 50-50 και δουλειά μας είναι να κερδίσουμε το 1% για να πάρουμε το πρόκριμα για την επόμενη φάση. Πρέπει να έχουμε απόλυτη προσοχή, μαχητικότητα και να αποφύγουμε τα λάθη». Η συγκέντρωση εξάλλου είναι κάτι στο οποίο στέκεται συνέχεια και θέλει να το βλέπει σε απόλυτο βαθμό από τους παίκτες του.

Σχετικά με τη διαχείριση του ρόστερ ο Σέρβος τεχνικός είπε πως «έχουμε μεγάλο ρόστερ, δεν έχουμε προβλήματα τραυματισμών και η ελπίδα μου είναι να συνεχιστεί αυτό ως το τέλος της χρονιάς». Για την ενδεκάδα που θα παρατάξει απόψε οι πιο πιθανές αλλαγές είναι στα αριστερά, με Πήλιο και Γκατσίνοβιτς να διεκδικούν τις θέσεις των Πενράις και Περέιρα που τα πήγαν πολύ καλά την Κυριακή με τον Ολυμπιακό.

Για το αν βλέπει πάντως κοινά στον τρόπο παιχνιδιού της Ράγιο με τον Ολυμπιακό, ο Νίκολιτς ξεκαθάρισε: «Υπάρχουν κάποια κοινά, αλλά δεν είναι ο ένας αντίγραφο του άλλου. Υπάρχουν διαφορές. Και επίσης δεν βλέπω ως σύνδεση το προηγούμενο ματς με το επόμενο». Από πλευράς ποδοσφαιριστών μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ο Ορμπελίν Πινέδα που στάθηκε στη σημασία της συγκυρίας για την ΑΕΚ λέγοντας: «Θα παίξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να γράψουμε ιστορία. Νιώθω πολύ καλά είμαι ήρεμος, θέλω να τους βοηθήσω με έναν τρόπο σημαντικό. Οι συμπαίκτες μου με κάνουν ευτυχή. Ελπίζω να φτάσουμε στο καλύτερο δυνατό σημείο». Ο Μεξικανός βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και από τη δική του απόδοση θα κριθούν πολλά σε αυτό το παιχνίδι, όπως άλλωστε και σε κάθε ματς της ΑΕΚ από τη μέρα που φόρεσε τη φανέλα της.

Από εκεί και πέρα, δεν θέλησε να σταθεί σε κάποιον παίκτη των Ισπανών συγκεκριμένα, αλλά επισήμανε ότι «καμία ομάδα δεν είναι εύκολη, όλες έχουν φιλοδοξία. Έχουμε έναν σημαντικό αντίπαλο απέναντί μας. Φιλοδοξούμε να πετύχουμε το καλύτερο». Στο πλευρό της η ΑΕΚ αναμένεται να έχει περίπου 1.000 οπαδούς της καθώς κατάφερε να εξασφαλίσει και κάποια επιπλέον εισιτήρια πέρα από τα 750 που δικαιούται βάσει της χωρητικότητας του γηπέδου.

Χωρίς άγχος η Βαγιεκάνο

Όσον αφορά στη Βαγεκάνο, το παιχνίδι και για εκείνη είναι ιστορικό καθώς φτάνει για δεύτερη φορά σε προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά τους «8» του Κυπέλλου UEFA τη σεζόν 2000-01 όταν αποκλείστηκε από την Αλαβές που στη συνέχεια έφτασε ως τον τελικό.

Πρόκειται για μία ομάδα που έχει ιδρυθεί το 1924, όπως και η ΑΕΚ, είναι άμεσα συνδεδεμένη με το Βαγιέκας, μία περιοχή με βαθιά κοινωνική συνείδηση που ζει και αναπνέει για τη Ράγιο. «Ζω με την εμμονή να δημιουργώ αναμνήσεις. Το Conference είναι το κατάλληλο μέρος. Μακάρι να λέμε ότι το κατακτήσαμε, ότι ταξιδέψαμε», είπε ο 38χρονος προπονητής της Βαγεκάνο, Ινίγκο Πέρεθ, σε ερώτηση για το αν είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι στην ιστορία του κλαμπ.

Ο Πέρεθ ανέλαβε την ομάδα τον Φεβρουάριο του 2024, κατάφερε πέρσι να τη βγάλει στην Ευρώπη και φέτος το όνομά του ακούγεται ακόμη και για τον πάγκο της Μπιλμπάο που μένει κενός με την αποχώρηση του Ερνέστο Βαλβέρδε. Πρόσφατα άκουσε τον Χάνσι Φλικ να τον αποθεώνει για την εξαιρετική παρουσία της Ράγιο στο Καμπ Νου παρά την ήττα με 1-0 από την Μπαρτσελόνα και γενικότερα θεωρείται ανερχόμενος στην Ισπανία.

«Η ισορροπία είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της», είπε ο νεαρός τεχνικός αναφερόμενος στην ΑΕΚ για να προσθέσει: «Αμύνεται και επιτίθεται καλά. Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία θα είναι να είμαστε συμπαγείς, να διατηρήσουμε την αμυντική ισορροπία και να μην καταρρεύσει λόγω του συναισθηματικού παράγοντα».

Μετά τη νίκη της Παρασκευής κόντρα στην Έλτσε η Βαγιεκάνο ξέφυγε με έξι βαθμούς από τη ζώνη του υποβιβασμού, κάτι που την κάνει να νιώθει πιο άνετα ενόψει και του ματς με την ΑΕΚ. «Το άγχος ανήκει σε άλλες καταστάσεις, όπως το πρωτάθλημα και η παραμονή. Το Conference έχει επιπλέον στοιχεία που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Δεν πρέπει να υπάρχει πίεση, άγχος ή φόβος, αλλά χαρά και ενθουσιασμός και να τα μεταδώσουμε στον κόσμο», σημείωσε ο Πέρεθ δείχνοντας ξεκάθαρα πως θέλει να διασκεδάσει η ομάδα του τη συμμετοχή της σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης και να φτάσει χωρίς άγχος όσο πιο μακριά μπορεί.

Σχετικά με τα «όπλα» της, ο Ρουμάνος δεξιός μπακ Αντρέι Ράτσιου, που είναι ο ακριβότερος παίκτης του ρόστερ της με αξία στα 18 εκατ. ευρώ, ο έμπειρος εξτρέμ Χόρχε Ντε Φρούτος και ο επιθετικός Ίσι Παλαθόν είναι κάποιοι από τους ποδοσφαιριστές που θα πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα ο Δικέφαλος κόντρα σε μία ομάδα με ταλέντο μεσοεπιθετικά και αδυναμίες αμυντικά.