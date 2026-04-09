Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας (9/4) περιλαμβάνει πλούσια δράση σε πολλά αθλήματα, με σημαντικές αναμετρήσεις σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ. Οι φίλοι του αθλητισμού θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δυνατά παιχνίδια από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά και αγώνες με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον.

Στο προσκήνιο βρίσκονται οι ελληνικές ομάδες, με τον Μίλωνα να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά της Volley League. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την EuroLeague, ενώ ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται εκτός έδρας απέναντι στη Βαλένθια. Παράλληλα, ο Αθηναϊκός αγωνίζεται στον τελικό του Eurocup των γυναικών κόντρα στη Μερσίν, ενώ στο ποδόσφαιρο η ΑΕΚ φιλοξενείται από τη Ράγιο Βαγιεκάνο για τα προημιτελικά του Conference League.

Το πρόγραμμα συμπληρώνεται από σημαντικά παιχνίδια της EuroLeague, όπως τα Φενέρμπαχτσε – Ρεάλ Μαδρίτης και Αρμάνι Μιλάνο – Μπάγερν Μονάχου, ενώ στο ποδόσφαιρο ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις των προημιτελικών σε Europa League και Conference League.

Αναλυτικά οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας

Ποδόσφαιρο

13:00 Vikos Cola Elite Neon Cup – Novasports Start

18:30 Ντάμακ – Αλ Καντσία – COSMOTE Sport 9

19:45 Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ – ANT1

19:45 Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ – COSMOTE Sport 2

22:00 Μπολόνια – Άστον Βίλα – COSMOTE Sport 5

22:00 Φράιμπουργκ – Θέλτα – COSMOTE Sport 4

22:00 Σαχτάρ Ντόνετσκ – Άλκμααρ – COSMOTE Sport 9

22:00 Μάιντς – Στρασβούργο – COSMOTE Sport 8

22:00 Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα – COSMOTE Sport 7

22:00 Πόρτο – Νότιγχαμ Φόρεστ – COSMOTE Sport 3

Μπάσκετ

19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός – Novasports 4

20:00 Μερσίν – Αθηναϊκός – Novasports Start

20:45 Φενέρμπαχτσε – Ρεάλ Μαδρίτης – Novasports 5

21:30 Αρμάνι Μιλάνο – Μπάγερν Μονάχου – Novasports 2

21:45 Βαλένθια – Παναθηναϊκός – Novasports Prime

22:00 Παρί – Μακάμπι Τελ Αβίβ – Novasports 3

Βόλεϊ

Μίλωνας – ΠΑΟΚ (Volley League Ελλάδας) – ERT Sports 1

Τένις

12:00 ATP Masters 1000 Μόντε Κάρλο (κυρίως ταμπλό) – COSMOTE Sport 6

15:00 ATP Masters 1000 Μόντε Κάρλο (κυρίως ταμπλό) – COSMOTE Sport 6

Πόλο

16:00 World Cup – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Γκολφ

20:00 The Masters Tournament (1η μέρα, Τζόρτζια) – Novasports 6

23:00 The Masters Tournament (1η μέρα, Τζόρτζια) – Novasports 6