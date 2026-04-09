Η ΑΕΚ βρίσκεται στη Μαδρίτη για το πρώτο μεγάλο παιχνίδι της φάσης των προημιτελικών του UEFA Conference League απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο, σε μια αναμέτρηση που συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο «Estadio de Vallecas», την ιστορική έδρα της Ράγιο, η οποία είναι γνωστή για την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική της. Οι εξέδρες του γηπέδου βρίσκονται σε πολύ μικρή απόσταση από τον αγωνιστικό χώρο, δημιουργώντας μια «καυτή» ατμόσφαιρα αλλά ταυτόχρονα και ορισμένες προκλήσεις σε επίπεδο ασφάλειας για τους ποδοσφαιριστές.

Για τον λόγο αυτό, και προκειμένου να τηρηθούν πλήρως οι κανονισμοί της UEFA για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έγιναν αλλαγές στις διαστάσεις του αγωνιστικού χώρου ειδικά για το αποψινό παιχνίδι. Συγκεκριμένα, το πλάτος του γηπέδου έχει μειωθεί ώστε να αυξηθεί η απόσταση ανάμεσα στις πλάγιες γραμμές και τις εξέδρες.

😯 El campo de Vallecas será más grande en LaLiga que en Europa pic.twitter.com/KNQYMHn79m — MARCA (@marca) October 26, 2025

Στους αγώνες της La Liga το πλάτος του αγωνιστικού χώρου φτάνει τα 66,6 μέτρα, ωστόσο για την ευρωπαϊκή αναμέτρηση με την ΑΕΚ έχει περιοριστεί στα 64 μέτρα. Αυτό σημαίνει ότι οι πλάγιες γραμμές έχουν μετακινηθεί περίπου 1,3 μέτρα προς το εσωτερικό σε κάθε πλευρά, ώστε να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας. Το μήκος του γηπέδου παραμένει ίδιο, με την παρέμβαση να αφορά αποκλειστικά το πλάτος του αγωνιστικού χώρου.