Με ένα μωσαϊκό αντιφατικών ενδείξεων και έντονη εξάρτηση από τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, η φετινή πασχαλινή περίοδος λειτουργεί ως το πρώτο ουσιαστικό τεστ αντοχής για τον ελληνικό τουρισμό.

Η εικόνα που διαμορφώνεται στους προορισμούς της χώρας δεν είναι ενιαία· αντίθετα, αποτυπώνει μια αγορά που κινείται με δύο και σε ορισμένες περιπτώσεις τρεις διαφορετικές ταχύτητες, υπό το βάρος της διεθνούς αβεβαιότητας, του αυξημένου κόστους και της μεταβαλλόμενης ταξιδιωτικής συμπεριφοράς.

Την ίδια στιγμή, η αυθεντικότητα της εμπειρίας και η πολιτισμική ταυτότητα των ελληνικών προορισμών εξακολουθούν να αποτελούν ισχυρά «όπλα» στη διεθνή τουριστική σκηνή, ιδίως σε περιόδους όπως το Πάσχα, όπου το θρησκευτικό συναίσθημα και τα τοπικά έθιμα λειτουργούν ως βασικοί πόλοι έλξης.

Νησιωτικοί προορισμοί

Στα νησιά του Αιγαίου, η εικόνα εμφανίζεται σαφώς πιο αισιόδοξη. Η Χίος καταγράφει θετικές ενδείξεις, με ικανοποιητικές πληρότητες και αυξημένη κινητικότητα από τη γειτονική Τουρκία. Η γεωγραφική εγγύτητα και το καθεστώς της visa express συνεχίζουν να λειτουργούν ως καταλύτες, ενισχύοντας μια τάση που ήδη από το 2025 είχε οδηγήσει σε ιστορικά ρεκόρ αφίξεων τούρκων επισκεπτών στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει και το ιδιαίτερο πασχαλινό προϊόν του νησιού, με κορυφαίο παράδειγμα τον ρουκετοπόλεμο στον Βροντάδο, ένα εντυπωσιακό έθιμο που προσελκύει επισκέπτες από όλο τον κόσμο, ακόμη και από αγορές όπως η Ιαπωνία.

Αντίστοιχα, η Κέρκυρα επιβεβαιώνει τον χαρακτήρα της ως ώριμου και ανθεκτικού προορισμού. Η σεζόν έχει ήδη ανοίξει από τον Μάρτιο, με συνεχείς αφίξεις charter και χωρίς καταγεγραμμένες ακυρώσεις. Οι φιλαρμονικές, οι λιτανείες και τα καθιερωμένα έθιμα ενισχύουν τη διεθνή εικόνα του νησιού, διατηρώντας υψηλό το ενδιαφέρον των επισκεπτών.

Παράλληλα, μικρότεροι νησιωτικοί προορισμοί επενδύουν στη βιωματική διάσταση του Πάσχα.

Στη Σίφνο, η κατανυκτική ατμόσφαιρα της Μεγάλης Εβδομάδας και οι παραδοσιακές ακολουθίες δημιουργούν μια αυθεντική εμπειρία.

Στην Ιο, η αναβίωση εθίμων όπως η «κούνια» ενσωματώνεται στη σύγχρονη τουριστική ταυτότητα.

Η Αστυπάλαια προβάλλει τη συνάντηση των Επιταφίων και το εντυπωσιακό σκηνικό με τα βεγγαλικά, ενώ η τοπική γαστρονομία ενισχύει την εμπειρία.

Στην Ανδρο, το βάρος πέφτει στην κατάνυξη και στα ιστορικά μοναστήρια, με τα «μάσκουλα» να προσθέτουν έντονο τοπικό χρώμα.

Στη Νάξο, τα ιδιαίτερα έθιμα όπως η «ρουκάνα» και οι Επιτάφιοι στο λιμάνι ενισχύουν τη μοναδικότητα του προορισμού.

Σε όλους αυτούς τους προορισμούς, η αυθεντικότητα δεν αποτελεί απλώς πολιτιστικό στοιχείο, αλλά βασικό τουριστικό προϊόν.

Ηπειρωτικοί προορισμοί

Στον αντίποδα, αρκετοί ηπειρωτικοί προορισμοί εμφανίζουν σημάδια κόπωσης ή και πίεσης.

Στα Καλάβρυτα, η μη λειτουργία του οδοντωτού σιδηροδρόμου επηρεάζει άμεσα τη ζήτηση. Πρόκειται για ένα από τα βασικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής, η απουσία του οποίου αποδυναμώνει σημαντικά το τουριστικό προϊόν, παρά το γεγονός ότι η Αγία Λαύρα εξακολουθεί να προσελκύει επισκέπτες θρησκευτικού τουρισμού.

Στο Καρπενήσι, η ζήτηση παραμένει υποτονική, με την αγορά να επηρεάζεται από τη γενικότερη αβεβαιότητα και την τάση των ταξιδιωτών να καθυστερούν τις αποφάσεις τους.

Ακόμη πιο δύσκολη εμφανίζεται η κατάσταση στη Λακωνία, όπου η αγορά χαρακτηρίζεται «παγωμένη», με χαμηλές πληρότητες, ακυρώσεις και ξενοδοχεία που παραμένουν κλειστά, παρά τη διαχρονική αξία της Μονεμβασιάς.

Κοντινοί προορισμοί

Σε μεταβατική φάση βρίσκεται η Αίγινα, ένας κατεξοχήν προορισμός σύντομων αποδράσεων από την Αττική. Με την υδροδότηση να έχει αποκατασταθεί, το νησί προσδοκά σε ενίσχυση της ζήτησης, ωστόσο μέχρι στιγμής η εικόνα παραμένει συγκρατημένη, με τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής να θεωρούνται καθοριστικές.

Κοινός παρονομαστής σχεδόν σε όλους τους προορισμούς είναι η αυξημένη σημασία των last minute κρατήσεων. Η αβεβαιότητα που απορρέει από τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις οικονομικές πιέσεις οδηγεί πολλούς ταξιδιώτες σε πιο «ευέλικτες» αποφάσεις, μεταθέτοντας τον τελικό σχεδιασμό των διακοπών τους πολύ κοντά στις ημερομηνίες αναχώρησης.

Ετσι, το Πάσχα του 2026 δεν αποτελεί μόνο μια περίοδο αυξημένης τουριστικής κίνησης, αλλά και έναν καθρέφτη των νέων συνθηκών που διαμορφώνονται σε μια αγορά πιο απρόβλεπτη, πιο ευαίσθητη στις εξωτερικές πιέσεις, αλλά ταυτόχρονα και πιο δεκτική σε αυθεντικές, βιωματικές εμπειρίες.

Η τελική «ετυμηγορία» για την πασχαλινή περίοδο θα δοθεί κυριολεκτικά στο νήμα. Και αυτή, με τη σειρά της, αναμένεται να αποτελέσει τον προάγγελο για την πορεία μιας τουριστικής χρονιάς που ξεκινά με προσδοκίες αλλά και σαφείς προκλήσεις.