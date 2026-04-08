Αναρτήθηκε το επικαιροποιημένο και εμπλουτισμένο Μητρώο Θεμάτων Γνώσεων για τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΑΣΕΠ, που παρείχε στους πολίτες τη δυνατότητα να υποβάλουν παρατηρήσεις, σχόλια και προτάσεις, συμβάλλοντας στην οριστική διαμόρφωση των ερωτήσεων. Το επικαιροποιημένο και διευρυμένο Μητρώο Θεμάτων Γνώσεων περιλαμβάνει πλέον ένδεκα (11) γνωστικές ενότητες και συνολικά χίλιες εννιακόσιες ογδόντα εννέα (1.989) ερωτήσεις, προσαρμοσμένες στις σύγχρονες απαιτήσεις του δημόσιου τομέα.

Πλήθος αιτήσεων για την 1ΓΒ/2026

Υποβλήθηκαν συνολικά 9.656 αιτήσεις στην Προκήρυξη 1ΓΒ/2026 για την πλήρωση 2.628 θέσεων κατηγορίας ΤΕ διαφόρων ειδικοτήτων (Β’ Στάδιο) από συμμετέχοντες στον πανελλήνιο διαγωνισμό της 1Γ/2025 Προκήρυξης. Παρότι εκ πρώτης όψης φαίνεται ότι διορίζεται 1 στους 4 υποψηφίους, επισημαίνουμε ότι μια τέτοια εκτίμηση δεν είναι ασφαλής χωρίς εξειδικευμένα στατιστικά στοιχεία για την υποβολή αιτήσεων ανά ειδικότητα. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, τα διαθέσιμα στατιστικά της ανακοίνωσης προσφέρονται για κάποια πρώτα συμπεράσματα.

Για άλλη μία φορά, οι υποψήφιοι με ηλικία 31-50 έχουν τη «μερίδα του λέοντος» στις αιτήσεις συμμετοχής, με ποσοστό που ανέρχεται στο 86,1%, ενώ ακολουθούν με ποσοστό 9,2% οι υποψήφιοι άνω των 51 ετών. Παράλληλα, επιβεβαιώνεται ότι το Δημόσιο δεν αποτελεί δελεαστικό εργοδότη για υποψηφίους κάτω των 31 ετών, καθώς το ποσοστό συμμετοχής τους είναι μόλις 4,7%. Τέλος, οι γυναίκες υποψήφιες υπερτερούν αισθητά στην επιλογή της «ασφάλειας» του Δημοσίου, με τη συμμετοχή τους να είναι υπερδιπλάσια από εκείνη των ανδρών: 6.489 αιτήσεις γυναικών έναντι 3.167 ανδρών.

Προκηρύξεις

Εκδόθηκαν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης, απορριπτέων και διοριστέων από επιλαχόντες της Προκήρυξης 5Κ/2023 για την πλήρωση 397 θέσεων προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς του υπουργείου Υγείας, χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς υποβολή νέας αίτησης, με τα ίδια τυπικά και πρόσθετα προσόντα.

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 4Κ/2025 για την πλήρωση 32 θέσεων στην ΕΥΑΘ ΑΕ. Ενστάσεις κατά των πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ έως και τη Μ. Πέμπτη 9 Απριλίου 2026 και ώρα 14:00, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του.

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 3Κ/2025 για την πλήρωση 450 θέσεων μόνιμου προσωπικού της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους του υπουργείου Πολιτισμού. Ενστάσεις κατά των πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ έως και την Τρίτη 14 Απριλίου 2026 και ώρα 14:00 αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου της Αρχής.

Εκδόθηκαν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης, απορριπτέων και διοριστέων για την πλήρωση συνολικά 132 θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης διαφόρων ειδικοτήτων σε φορείς του Δημοσίου (Β’ Στάδιο), από επιτυχόντες του πανελλήνιου διαγωνισμού της 2Γ/2022 Προκήρυξης.

Εκδόθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης διοριστέων και απορριπτέων από επιλαχόντες της Προκήρυξης 2Κ/2024 για την κάλυψη 478 θέσεων μόνιμου προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε φορείς του υπουργείου Υγείας διαφόρων ειδικοτήτων, χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς υποβολή νέας αίτησης, με τα ίδια τυπικά και πρόσθετα προσόντα, όπως ακριβώς ορίζονται στην προκήρυξη. Ενστάσεις κατά των πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ έως και την Τρίτη 14 Απριλίου 2026 και ώρα 14:00 αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του.

«Οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες»

Με το ψηφισμένο πλέον νομοθέτημα «Παρεμβάσεις για ένα Κράτος πιο φιλικό στον πολίτη», άνοιξε διάπλατα η είσοδος των δημόσιων υπηρεσιών στους ιδιώτες «πιστοποιημένους επαγγελματίες».

Η θεσμοθέτηση της γενικευμένης πλέον σύμπραξης ιδιωτών με το Δημόσιο συνιστά μία μεγάλη αλλά και εξόχως αμφιλεγόμενη τομή στην ελληνική διοικητική πραγματικότητα. Ενόψει των πολλαπλών ενστάσεων που εγείρει αυτή η εξέλιξη, το μόνο ίσως θετικό στοιχείο είναι ότι προβλέφθηκε ως διακριτική ευχέρεια της διοίκησης («δύναται») και όχι ως δέσμια αρμοδιότητα. Και έτσι, όμως, η παντελώς απροϋπόθετη θέσπιση της δυνατότητας μιας κυβέρνησης να ενεργοποιεί το νέο πλαίσιο γεννά πολλά ερωτηματικά.

Ποιος μπορεί να εγγυηθεί π.χ. ότι δεν θα αξιοποιηθούν οι ρυθμίσεις για να μοιραστούν αυθαίρετα διάφορες «δουλειές» σε επαγγελματίες του χώρου (δικηγόρους, λογιστές, μηχανικούς, συμβούλους), που θα πιστοποιούνται με ευκολία είτε στο ΕΚΔΔΑ (με μεθόδους και διαδικασίες πλήρως ελεγχόμενες) είτε στους συλλογικούς φορείς τους (ΔΣΑ για δικηγόρους, ΤΕΕ για μηχανικούς ή ΟΕΕ για οικονομολόγους – λογιστές).

Δεδομένης, μάλιστα, της υποστελέχωσης στις περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες, προσφέρεται μια πρώτης τάξεως δικαιολογία στις ηγεσίες των δημόσιων φορέων να επιλέγουν συστηματικά, αντί για τις αναγκαίες προσλήψεις, τις αναθέσεις σε «πιστοποιημένους επαγγελματίες».

Η δημόσια υπηρεσία δεν αποτελεί, όμως, άθροισμα ατομικών ενεργειών διάφορων υπαλλήλων, που ανά πάσα στιγμή μπορούν να υποκατασταθούν από την εργασία κάποιων «επαγγελματιών», αλλά ενιαίο λειτουργικό και συνεκτικό σώμα στην υπηρεσία του δημοσίου συμφέροντος. Η παραδοχή αυτή ανατρέπεται πλήρως όταν το καθήκον των υπαλλήλων εξαντλείται στη χορήγηση στοιχείων σε ιδιώτες για την προετοιμασία του διοικητικού έργου. Τούτο διότι δεν νοείται δημόσια υπηρεσία με αποστολή να εξυπηρετεί «επαγγελματίες» που έχουν αναλάβει έναντι αμοιβής το έργο της προώθησης του δημοσίου συμφέροντος.

Η απροϋπόθετη και ανεξέλεγκτη είσοδος ιδιωτών στις δημόσιες λειτουργίες αντιβαίνει και στο Σύνταγμα, που διακρίνει σαφώς τον δημόσιο από τον ιδιωτικό τομέα, κατοχυρώνει το πρότυπο της λεγόμενης «γραφειοκρατικής» οργάνωσης των υπηρεσιών και μόνο κατ’ εξαίρεση και σε αυστηρά οριοθετημένο πλαίσιο δέχεται την εμπλοκή ιδιωτών στο Δημόσιο (103 παρ. 5 και 8 Σ).

Επιπλέον, ο νέος νόμος εισάγει πρακτικά το ανεύθυνο των ενεργειών της Διοίκησης, καταστρατηγώντας την αρχή της νομιμότητας (82 παρ. 2 Σ), θεμέλιο όλων των κρατικών λειτουργιών. O «επαγγελματίας» διακινδυνεύει να χρεωθεί ευθύνες μόνο εάν βρεθεί στο δειγματοληπτικώς ελεγχόμενο 5% των αναθέσεων, ενώ ο δημόσιος υπάλληλος που εκδίδει μια πράξη βάσει εσφαλμένης εισήγησης «επαγγελματία» δεν φέρει καμία ευθύνη και μετατρέπεται σε απλό σφραγιδοφύλακα. Ο εγγυητικός ρόλος του υπαλλήλου υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, που θωρακίζεται με τον θεσμό της μονιμότητας, κλονίζεται έτσι ουσιωδώς.

Last but not least: το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δείχνει ότι η εμπλοκή ιδιωτών σε δημόσιες λειτουργίες, χωρίς σαφή όρια και επαρκείς εγγυήσεις, γεννά εστίες διαφθοράς και συναλλαγής.