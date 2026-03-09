Ξεκίνησε από σήμερα, Δευτέρα 9 Μαρτίου, η αντίστροφη μέτρηση για την πλήρωση 43 μόνιμων θέσεων στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), καθώς άνοιξε η πλατφόρμα του ΑΣΕΠ για την υποβολή αιτήσεων στην προκήρυξη 3Κ/2026.

Ο διαγωνισμός αφορά την πλήρωση 43 θέσεων μόνιμου προσωπικού στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με σειρά προτεραιότητας.

Η υποβολή των αιτήσεων διενεργείται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) με την καταβολή παραβόλου 15 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι επιστήμονες καλούνται να κινηθούν γρήγορα, καθώς η προθεσμία λήγει την Πέμπτη 26 Μαρτίου και ώρα 14:00, με την επιλογή να γίνεται με σειρά προτεραιότητας βάσει των τυπικών προσόντων.

Απαιτούμενα προσόντα

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΑΕΙ).

Απαραίτητα πρόσθετα προσόντα αποτελούν η γνώση πληροφορικής/Η/Υ (κωδικός 001) και η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (κωδικός 002).

Το ΦΕΚ της προκήρυξης