Ξεκίνησε σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την προκήρυξη 1Κ/2026 του ΑΣΕΠ, η οποία αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 510 θέσεων μόνιμου προσωπικού σε νοσοκομεία, καθώς και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Οι θέσεις αφορούν κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής τους στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας www.asep.gr (Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Αίτηση), ακολουθώντας τις αναλυτικές οδηγίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Β΄ της Προκήρυξης.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026 και ώρα 14:00. Μετά το πέρας της προθεσμίας, δεν θα γίνεται δεκτή καμία αίτηση.

Κάθε υποψήφιος οφείλει να επισυνάψει παράβολο αξίας 15 ευρώ, το οποίο εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-Παράβολο. Η διαδικασία γίνεται επιλέγοντας «Φορέας Δημοσίου → Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)» στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (www.gsis.gr). Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων, έχει δημιουργηθεί σχετικός σύνδεσμος στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ με την ένδειξη «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ».

Η ηλεκτρονική υποβολή ολοκληρώνεται μόνο όταν οι υποψήφιοι επιλέξουν «Οριστικοποίηση» και ο εικοσαψήφιος κωδικός του παραβόλου βρίσκεται σε κατάσταση «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ», ώστε να δεσμευτεί από το ΑΣΕΠ, σύμφωνα με το Παράρτημα Β΄ της Προκήρυξης.

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στην πληρωμή του ίδιου κωδικού παραβόλου που δηλώνεται στην ηλεκτρονική αίτηση, έως και την οριστική υποβολή της.